Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Vào mùa đông, rất nhiều chị em bị chứng tay chân lạnh, da mặt tái nhợt và khó ấm lên ngay cả khi mặc nhiều lớp quần áo dày. Nhiều người chọn uống sữa để bổ sung canxi và ăn tổ yến để bồi bổ sức khỏe, nhưng họ lại bỏ qua một "món ăn tuyệt vời giúp làm ấm cơ thể": Bánh trôi cơm rượu và đường nâu".

Món ăn với cách làm đơn giản và nguyên liệu có giá cả phải chăng này thực sự là một món quà bổ dưỡng để sử dụng trong mùa đông, rất phù hợp với thể trạng phụ nữ. Nó giúp bổ sung khí huyết, làm ấm cơ thể và xua tan cảm giác cái lạnh. Sau khi ăn một bát, bạn sẽ cảm thấy ấm áp dễ chịu khắp cơ thể.

Khi nói đến việc bổ sung khí huyết, sự kết hợp các thành phần trong đường nâu và bánh trôi cơm rượu là một "sự kết hợp vàng". Đường nâu có tính ấm và vị ngọt. Nó có tác dụng bổ khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và làm ấm dạ dày. Đây là một thành phần tự nhiên giúp điều hòa khí huyết, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ có khí huyết không đủ.

Cơm rượu (cơm rượu nếp) lên men được làm từ gạo nếp, không chỉ giữ lại các chất dinh dưỡng của gạo nếp mà còn sản sinh ra nhiều loại axit amin, có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp cơ thể giải độc khỏi cảm lạnh.

Những viên bánh trôi làm bằng bột gạo nếp dẻo mềm, ngọt và ngon. Chúng tốt cho tỳ vị, ngay cả người tiêu hóa yếu cũng có thể thưởng thức mà không cần lo lắng. Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này, chúng không chỉ bổ sung dưỡng chất và làm ấm cơ thể mà còn dịu nhẹ hơn sữa và rẻ và bổ hơn tổ yến.

Nguyên liệu để làm món bánh trôi cơm rượu và đường nâu

100g bột gạo nếp, 80g nước nóng, 2 thìa canh cơm rượu nếp, 3-4 miếng đường nâu, táo đỏ và kỷ tử (tùy thích).

Cách làm món bánh trôi cơm rượu và đường nâu

Bước 1: Đầu tiên, thêm nước ấm vào bột gạo nếp và nhào thành bột mịn. Sau đó vo thành những viên tròn có kích thước khoảng 2cm. Sau đó đun sôi một nồi nước rồi thả các viên bánh trôi vào, đun cho đến khi chúng nổi lên mặt nước thì vớt ra, thả vào chậu nước lạnh.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho một lượng nước sôi vừa phải vào nồi, thêm đường đỏ, cơm rượu vào rồi nấu cho đến khi đường tan. Sau đó thả bánh trôi vào nấu thêm khoảng 3-4 phút đến khi các viên bánh nổi lên, mùi cơm rượu lan tỏa. Nếu bạn thích hương vị đậm đà hơn, bạn cũng có thể thêm vào một ít kỷ tử và táo đỏ để tăng gấp đôi hiệu quả bổ dưỡng.

Thành phẩm món bánh trôi cơm rượu và đường nâu

Vào một buổi sáng hoặc tối mùa đông, một bát bánh trôi nóng hổi là cách tuyệt vời để làm ấm cơ thể từ cổ họng đến dạ dày rồi từ từ lan xuống các chi. Vị ngọt thanh mà không quá ngấy, kết hợp với hương thơm của cơm rượu vang. Nếu bạn uống đều đặn trong một thời gian, bạn sẽ thấy tình trạng lạnh ở tay và chân giảm đi, đồng thời làn da trở nên hồng hào và rạng rỡ.

Không giống như sữa, vốn được coi là có tính mát và có thể gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người, hoặc tổ yến, vốn đắt tiền mà không phải ai cũng có thể sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung hàng ngày. Bánh trôi cơm rượu đường nâu rất rẻ và dễ làm; một bát mỗi ngày có thể dễ dàng "nạp lại năng lượng" cho cơ thể bạn.

Cần lưu ý:

Đường nâu có hàm lượng đường cao. Vì vậy phụ nữ có lượng đường trong máu cao nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải; gạo nếp lên men có chứa một lượng nhỏ cồn, vì vậy phụ nữ mang thai nên tránh.

Ngoài ra, món tráng miệng này phù hợp với hầu hết phụ nữ, đặc biệt là những người trước và sau kỳ kinh nguyệt hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau sinh. Thường xuyên sử dụng có thể giúp giảm bớt hiệu quả các khó chịu về thể chất.