Loại rau "ngọt như mì chính", bổ ngang nhân sâm tổ yến, tốt cho người ốm

27-11-2025 - 11:50 AM | Sống

Loại rau này có giá dao động từ 40.000 - 100.000 đồng cho mỗi bó khoảng 10 cây.

Trong vô vàn loại rau phổ biến trên thị trường và trong các vườn nhà, có một loại rau sở hữu cái tên độc đáo, giống với một loại gia vị mà ai ai cũng quen mặt. Đó là rau mì chính. Đây là một loại rau lá xanh, giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Rau mì chính, hay còn gọi là bina chaya, nổi bật với lá to, xanh đậm và sinh trưởng mạnh mẽ. Điểm đặc biệt là rau này không thể ăn sống vì có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Chỉ khi nấu chín kỹ, rau mới trở nên mềm, dễ tiêu, đồng thời giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa ngon vừa an toàn cho cả gia đình.

Loại rau

Trong chế biến, rau mì chính rất linh hoạt. Khi luộc, chỉ cần thái nhỏ và chần trong nước sôi khoảng 5 đến 7 phút, lá vừa mềm vừa giữ được màu xanh tươi mát mắt. Nếu xào, rau thường kết hợp với tỏi, dầu ăn, thịt băm hoặc nấm, tạo ra món ăn thơm ngon, đậm vị. Ngoài ra, rau mì chính cũng thích hợp để nấu canh, đặc biệt là các món canh rau thịt hoặc canh chua, giúp tăng vị ngọt tự nhiên và làm món ăn giàu dinh dưỡng hơn.

Về giá cả, rau mì chính dao động từ 40.000 - 100.000 đồng cho mỗi bó khoảng 10 cây. Nhờ dễ trồng, sức sống tốt, rau mì chính được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong vườn hoặc ban công, vừa dùng ăn hàng ngày, vừa làm đẹp không gian sống với màu xanh mượt mà của lá.

Loại rau

Rau mì chính cũng được đánh giá cao nhờ lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, giúp hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Việc kết hợp rau mì chính vào các món ăn hàng ngày không chỉ làm tăng hương vị mà còn giúp bữa ăn thêm màu sắc và giá trị dinh dưỡng. Với mức giá hợp lý, dễ trồng và tính đa dụng trong nấu nướng, đây là lựa chọn đáng thử cho những ai muốn bổ sung rau xanh vào bữa ăn, vừa đảm bảo an toàn, vừa tăng thêm hương vị tự nhiên cho các món ăn hàng ngày.

Tổng hợp

Đừng ghét loại "rau" này chỉ vì cái tên: Ăn vào ngày lạnh thì tuyệt ngon lại tốt tựa nhân sâm, lợi tiêu hóa, "đại bổ" cho phổi

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại rau

