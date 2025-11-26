5 loại rau tốt ngang nhân sâm mùa này, đi chợ thấy phải MUA ngay

Tiết Sương giáng là một trong 24 tiết khí trong năm, báo hiệu mùa thu chuyển sang đông, thời tiết trở nên se lạnh và độ ẩm tăng. Năm nay, Sương giáng kéo dài từ ngày 23/10 đến 7/11. Đây không chỉ là mốc chuyển mùa, mà còn là thời điểm lý tưởng để chọn mua một số loại rau củ, bởi sau Sương giáng, những loại rau này đạt độ ngọt, mềm và giàu dinh dưỡng nhất. Sau thời điểm này, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp và một số loại rau sẽ bắt đầu suy giảm chất lượng, mất đi vị ngọt tự nhiên và trở nên ít an toàn hơn nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách.

Dưới đây là 5 loại rau củ nên ưu tiên mua sau Sương giáng, vừa an toàn, vừa giàu dinh dưỡng.

1. Củ cải trắng

Ở nhiệt độ thấp, củ cải trắng sẽ biến đổi tinh bột thành đường tự nhiên, làm giảm vị cay, tăng độ ngọt và giòn mát. Đây là thời điểm củ cải trắng rộ vụ, giá cả lại rất phải chăng. Là loại rau củ, củ cải trắng ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và là một trong những loại rau an toàn cho mùa đông. Cách chế biến ngon nhất là nấu canh củ cải trắng với thịt băm hoặc sườn. Củ cải ngấm vị ngọt của thịt, còn thịt thấm vị thanh mát của củ cải, tạo thành món canh ấm áp và bổ dưỡng, rất thích hợp cho những ngày se lạnh.

2. Cải thảo

Sau những đợt sương đầu mùa, lá cải thảo trở nên săn chắc nhưng vẫn mềm mại, chất xơ giảm đi, đồng thời vị ngọt tự nhiên tăng lên. Khi nấu chín, cải thảo tan ngay trong miệng, mang lại cảm giác dịu nhẹ và thanh mát. Mùa Sương giáng cũng chính là thời điểm cải thảo thu hoạch rộ, giá cả phải chăng, thuận tiện để mua dự trữ cho cả tuần. Bên cạnh đó, cải thảo phát triển theo kiểu búp cuốn kín, khiến thuốc trừ sâu khó xâm nhập vào bên trong, rất an toàn cho sức khỏe.

3. Rau chân vịt

Rau chân vịt vốn thường có vị hơi chát, nhưng sau những đợt sương đầu mùa, để chống rét, cây sẽ chuyển hóa các chất gây chát thành đường tự nhiên, khiến lá ngọt thanh, mềm hơn và không còn cảm giác chát. Mùa thu là thời kỳ sinh trưởng mạnh thứ hai của rau chân vịt, lá dày và giàu dinh dưỡng nhất. Thời tiết lạnh cũng hạn chế sâu bệnh, nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gần như không cần. Cách chế biến đơn giản nhưng giữ trọn hương vị là luộc sơ, sau đó trộn với tỏi băm và một chút dầu mè. Món ăn vừa giữ được vị ngọt tự nhiên vừa thơm nhẹ, thanh mát và dễ ăn.

4. Súp lơ

Thời tiết mát mẻ giúp súp lơ (bông cải xanh) phát triển búp chắc, đầy đặn, đồng thời hương vị tập trung hơn, giòn và ngọt tự nhiên hơn so với mùa hè. Bông cải xanh đạt chất lượng tốt nhất vào mùa thu đông, đồng thời giá cả cũng ổn định, thuận tiện để mua về chế biến. Nhờ kết cấu đặc biệt của bông cải, chỉ cần ngâm qua nước muối trước khi nấu, bạn đã có thể giảm tối đa rủi ro tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

5. Cà rốt

Giống như củ cải trắng, sau Sương giáng, cà rốt phát triển vị ngọt tự nhiên rõ rệt, đồng thời hàm lượng β-carotene và các chất dinh dưỡng khác cũng đạt mức cao nhất. Là loại củ, cà rốt ít tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, dễ mua trong mùa thu đông với giá cả phải chăng, đồng thời là nguồn cung vitamin A lý tưởng cho cả gia đình.

Theo Toutiao