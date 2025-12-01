Người dễ sống thọ 100 tuổi thường bộc lộ 3 dấu hiệu này vào buổi sáng

Dan Buettner là nhà nghiên cứu và tác giả của những bài báo, sách liên quan đến bí quyết sống thọ của con người trong suốt 15 năm qua. Để có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để sống lâu”, Buettner đã dành thời gian du lịch và khám phá hết “Vùng xanh” - những khu vực có tỷ lệ sống thọ nhất trên thế giới.

“Vùng xanh” gồm 5 địa phương: Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Loma Linda, Mỹ; Ikaria, Hy Lạp và Nicoya, Costa Rica. Buettner đã đặt chân đến cả 5 vùng đất, phỏng vấn những người sống thọ ở đó và rút ra những điểm chung, giúp họ có được tuổi thọ đáng ngưỡng mộ. Đáng chú ý, trong cuốn sách “Bí quyết sống lâu hơn ở Vùng xanh”, chuyên gia này đã liệt kê một số thói quen và hoạt động buổi sáng của những người dân nơi đây và cũng là dấu hiệu trường thọ.

Tâm trạng sảng khoái, tích cực

Với người Nhật Bản, khái niệm Ikigai - mục đích sống rất quan trọng để cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi sáng, có tâm thế lạc quan bắt đầu ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, bạn hãy nhớ và tìm ra điều gì khiến tâm hồn của bạn mong chờ và hạnh phúc. Việc có mục sống liên quan trực tiếp đến tuổi thọ, là lý do bạn rời giường buổi sáng kể cả khi đã già.

“Quá trình này thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đầu tiên là chấp nhận bản thân mình có gì, là ai, sau đó hãy tạo ra sự kết nối, liên kết với mọi người xung quanh và rồi tìm kiếm niềm vui, ý nghĩa trong những điều nhỏ bé luôn hiện diện quanh bạn”, nhà thần kinh học người Nhật Ken Mogi cho biết.

Bên cạnh đó, Dan Buettner cho biết 1 thói quen ông học được từ những người sống thọ nhất thế giới đó là bắt đầu mỗi buổi sáng bằng cách khen ngợi người khác.

“Hãy nói điều gì đó tốt đẹp với người đầu tiên chúng ta gặp. Một nghiên cứu của Harvard cho thấy những hành vi có tính lây lan nên nếu bạn nói điều gì đó tốt đẹp với người thân, bạn bè hoặc hàng xóm, nó có thể sẽ quay trở lại và khiến bạn hạnh phúc. Niềm hạnh phúc cũng chính là một trong những bí quyết khiến con người sống thọ hơn”, Buettner chia sẻ.

Ăn bữa sáng lành mạnh

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chế độ ăn uống lành mạnh chính là một phần quan trọng để trở thành người sống trăm tuổi. Buettner khẳng định rằng việc tuân thủ chế độ ăn uống bổ dưỡng và khoa học như chế độ ăn dựa trên thực vật hoặc chế độ ăn Địa Trung Hải, có thể giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn. Và bữa ăn quan trọng nhất trong ngày cần được chú trọng chính là bữa sáng.

Buettner cũng nêu dẫn chứng về một cụ bà 105 tuổi sống ở Loma Linda, California (Mỹ) luôn bắt đầu ngày mới bằng một bát yến mạch nấu chậm. Cùng với đó, ông cũng kể ra một số thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể ăn vào buổi sáng như quả chà là giàu chất xơ, quả óc chó bổ dưỡng và sữa đậu nành nhiều protein.

Buettner cũng khuyến nghị có thể uống thêm một cốc nước ép mận sau bữa sáng để giúp thức ăn được chuyển hóa tốt hơn, đồng thời giảm huyết áp và cholesterol. Chỉ với vài thành phần đơn giản có thể tạo nên bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và lành mạnh.

Thưởng thức tách cà phê buổi sáng

Theo phát hiện của Buettner, người người dân ở “Vùng xanh” luôn uống cà phê mỗi sáng và cả ngày họ uống tới 2-3 tách cà phê đen. Còn theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tiêu thụ cà phê (cả loại chứa caffeine và không chứa caffeine) đều góp phần làm giảm nguy cơ tử vong.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không nên uống cà phê với quá nhiều đường hoặc sữa béo. Thay vào đó, hãy sử dụng ít đường hoặc các loại sữa thay thế có nguồn gốc thực vật và chất làm ngọt tự nhiên như sữa yến mạch. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay cà phê bằng trà, loại thức uống không thể thiếu ở “Vùng xanh”.

Người dân vùng trường thọ khuyên bạn nên gặp bạn bè để uống cà phê hoặc trà chiều, có khoảng thời gian hạnh phúc mà vừa lợi cho sức khỏe.

Theo WellnGood