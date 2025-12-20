Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Kẻ thù truyền kiếp" của mùi tanh: Thêm vào khi luộc tôm, tức khắc lên màu đỏ au ngon gấp bội

20-12-2025 - 12:50 PM | Sống

3 nguyên liệu này rất quen thuộc trong bếp, bạn nên tận dụng khi luộc tôm.

Khi luộc tôm, không ít người chỉ đơn giản cho tôm vào nước rồi đun chín. Cách làm này tuy nhanh gọn nhưng lại khó xử lý triệt để mùi tanh vốn có của tôm. Mùi tanh không chỉ làm giảm hương vị món ăn mà còn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những ai nhạy mùi. Thực tế, chỉ cần thêm vài nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, món tôm luộc sẽ thơm hơn rõ rệt, vị ngọt được giữ trọn và gần như không còn mùi tanh.

Dưới đây là 3 nguyên liệu khử mùi tanh khi luộc tôm hiệu quả, dễ áp dụng và được nhiều gia đình tin dùng.

Gừng - "khắc tinh" của mùi tanh hải sản

Gừng gần như là nguyên liệu đứng đầu danh sách khi nhắc đến khử tanh. Trong gừng có tinh dầu cay nồng, giúp trung hòa mùi tanh rất tốt, đồng thời tạo mùi thơm ấm, dễ chịu cho món ăn. Khi luộc tôm, chỉ cần vài lát gừng đập dập hoặc thái sợi thả vào nồi nước là đã đủ phát huy tác dụng. Gừng không làm át vị ngọt tự nhiên của tôm mà ngược lại còn giúp thịt tôm thơm hơn, đậm đà hơn. Đặc biệt với tôm đông lạnh hoặc tôm mua cuối buổi chợ, gừng gần như là nguyên liệu không thể thiếu.

Sả - tạo mùi thơm rõ, át tanh hiệu quả

Sả mang mùi thơm mạnh, tươi mát nên khả năng át mùi tanh rất tốt. Khi kết hợp với gừng, hiệu quả khử mùi càng rõ rệt. Đây cũng là lý do nhiều gia đình có thói quen luộc tôm với gừng và sả cùng lúc. Cách dùng rất đơn giản: đập dập 1-2 cây sả, cắt khúc rồi cho vào nồi nước luộc. Sả giúp nước luộc thơm nhẹ, tôm sau khi chín có mùi dễ chịu, rất hợp để ăn kèm muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh.

Rượu trắng - khử tanh nhanh

Rượu trắng có khả năng làm bay mùi tanh nhờ tính bay hơi mạnh. Chỉ cần 1-2 thìa nhỏ rượu cho vào nồi nước luộc tôm là đủ. Lưu ý không nên cho quá nhiều vì rượu có thể để lại mùi nồng nếu dùng quá tay. Rượu trắng đặc biệt hữu ích khi luộc tôm biển, tôm đông lạnh hoặc tôm có mùi tanh rõ. Khi nước sôi, mùi rượu sẽ bay hơi nhanh, chỉ giữ lại phần tác dụng khử

Một lưu ý nhỏ: không nên luộc tôm quá lâu. Khi tôm vừa chín tới, vỏ chuyển màu đỏ cam, thịt săn lại là có thể vớt ra ngay. Luộc lâu không chỉ làm tôm khô mà còn khiến mùi tanh dễ quay trở lại.

Mẹo chọn tôm tươi khi mua ngoài chợ

Nguyên liệu khử tanh chỉ giúp cải thiện phần nào, quan trọng nhất vẫn là chọn tôm tươi ngay từ đầu. Khi mua tôm tươi ngoài chợ, nên chú ý những điểm sau:

- Tôm còn sống, phản xạ nhanh khi chạm tay.

- Vỏ tôm trong, bóng, không bị đục hay nhớt.

- Đầu tôm gắn chặt với thân, không rời rạc.

- Thân tôm cong tự nhiên, không duỗi thẳng cứng đờ.

- Tránh mua tôm có mùi lạ, mùi hôi hoặc phần đầu chuyển màu đen.

Nếu mua tôm đã ướp đá, nên chọn những con còn cứng, vỏ không bong tróc và không chảy nước nhớt.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

