Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Báu vật" trong Sách Đỏ xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ: Quý hiếm bậc nhất Việt Nam

20-12-2025 - 11:40 AM | Sống

Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Ngày 18/12, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (tỉnh Nghệ An) lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh loài beo lửa, một trong những động vật hoang dã quý hiếm bậc nhất Việt Nam, thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xác nhận. Theo đó, hình ảnh beo lửa được ghi lại trong đêm, khi cá thể này di chuyển giữa khu rừng sâu, cho thấy sự hiện diện của loài động vật có giá trị bảo tồn đặc biệt cao tại khu vực này.

"Đây là lần đầu tiên beo lửa được ghi nhận tại Pù Hoạt bằng bẫy ảnh. Hiện chúng tôi chưa thể xác định cụ thể số lượng cá thể cũng như phạm vi phân bố của loài trong khu rừng", ông Nguyễn Văn Sinh chia sẻ trên Báo Dân Việt.

"Báu vật" trong Sách Đỏ xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ: Quý hiếm bậc nhất Việt Nam - Ảnh 1.

 

Beo lửa (Catopuma temminckii), còn gọi là báo lửa hay mèo vàng châu Á, là loài thú ăn thịt hoang dã đặc biệt quý hiếm thuộc họ Mèo. Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố rải rác ở các khu rừng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, song rất hiếm khi quan sát trực tiếp do tập tính sống đơn độc, kín đáo và hoạt động chủ yếu về đêm.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, beo lửa được xếp vào nhóm CR – Cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên. Trên phạm vi toàn cầu, quần thể loài này đã suy giảm hơn 80% trong vòng 30 năm qua do mất sinh cảnh và săn bắt trái phép.

Trước đây, loài này chỉ được ghi nhận bằng dấu vết gián tiếp hoặc trong các tài liệu cũ ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Mới đây, việc lần đầu ghi nhận hình ảnh beo lửa trong tự nhiên bằng bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) được xem là bằng chứng khoa học quan trọng, khẳng định loài vẫn tồn tại tại Việt Nam và có ý nghĩa lớn đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Việc phát hiện beo lửa là kết quả của chương trình điều tra, giám sát động vật hoang dã được Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt triển khai từ tháng 10/2025. Chương trình sử dụng hệ thống bẫy ảnh kết hợp với các mô hình thống kê tiên tiến như Occupancy Modeling nhằm đánh giá hiện trạng, mức độ phân bố và khả năng tồn tại của các loài động vật quý hiếm.

Trong đợt khảo sát này, lực lượng chức năng đã lắp đặt 120 bẫy ảnh tại 60 điểm khác nhau trong khu bảo tồn (thuộc địa bàn huyện Quế Phong trước đây). Từ dữ liệu thu thập được, hình ảnh beo lửa đã được ghi nhận, đánh dấu một phát hiện có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có diện tích khoảng 86.000 ha, nằm giáp biên giới Việt – Lào, sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Việc ghi nhận sự xuất hiện của beo lửa không chỉ khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của khu bảo tồn mà còn mở ra cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp bảo tồn lâu dài đối với loài động vật đang bên bờ tuyệt chủng này.

“Báu vật” hiếm có ở độ cao 1.200m: Chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu, nằm trong Sách Đỏ

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
báu vật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các bác sĩ đang ăn những thực phẩm này để bảo vệ mạch máu: 2 ngày ăn 1 lần bạn sẽ giảm mỡ máu, khỏe toàn thân

Các bác sĩ đang ăn những thực phẩm này để bảo vệ mạch máu: 2 ngày ăn 1 lần bạn sẽ giảm mỡ máu, khỏe toàn thân Nổi bật

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh Nổi bật

Ít ai ngờ khoai tây lại là “thực phẩm vàng” mùa đông: Tốt cho lá lách, giàu kali, có hàm lượng vitamin C gấp 10 lần táo

Ít ai ngờ khoai tây lại là “thực phẩm vàng” mùa đông: Tốt cho lá lách, giàu kali, có hàm lượng vitamin C gấp 10 lần táo

11:20 , 20/12/2025
8 điều mà cha mẹ thông thái không bao giờ chia sẻ với con cái!

8 điều mà cha mẹ thông thái không bao giờ chia sẻ với con cái!

11:10 , 20/12/2025
Con gái du học Đức rồi biến mất suốt 17 năm sau 1 cuộc điện thoại: Trước lúc qua đời, cha mẹ già mới biết sự thật kinh hoàng

Con gái du học Đức rồi biến mất suốt 17 năm sau 1 cuộc điện thoại: Trước lúc qua đời, cha mẹ già mới biết sự thật kinh hoàng

11:06 , 20/12/2025
Hàn Quốc rộ trào lưu “giảm cân bằng 1 loại hạt" Việt Nam có rất nhiều: Thử nghiệm 4 tháng giảm 51kg, chỉ với 4 bước đơn giản

Hàn Quốc rộ trào lưu “giảm cân bằng 1 loại hạt" Việt Nam có rất nhiều: Thử nghiệm 4 tháng giảm 51kg, chỉ với 4 bước đơn giản

10:46 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên