Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên tiếp tục duy trì ở miền Bắc đến ngày 23/12. Đêm 23/12 và ngày 24/12 trời chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng đêm 24/12, miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh. Ảnh minh hoạ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ít mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.