Nhận 542 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank của thanh niên SN 2003, người phụ nữ xác nhận giao dịch thành công rồi trình báo công an

Vào sáng ngày 16/12/2025, chị Phạm Thị Thanh Nguyệt (thường trú tại xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại Công an xã Đồng Kho để trình báo. Chị cho biết tài khoản cá nhân của mình bất ngờ nhận được số tiền 542 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào lúc 17h00 ngày 15/12/2025. Số tiền trên được chuyển vào tài khoản MB Bank cá nhân của chị Nguyệt, không rõ người gửi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Kho đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh. Qua đó cơ quan công an xác định người chuyển nhầm là chị Vũ Khánh Linh (SN 2003, thường trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị Linh đã chuyển nhầm số tiền lớn từ tài khoản Vietcombank cá nhân.

Sau khi xác minh đầy đủ, chính xác và làm rõ nguyên nhân sự việc, Công an xã Đồng Kho đã hướng dẫn, chứng kiến chị Phạm Thị Thanh Nguyệt tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền 542 triệu đồng cho chị Vũ Khánh Linh theo đúng quy định của pháp luật.

Chị Nguyệt chuyển trả lại số tiền nhận được do người khác chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Hành động trung thực, nghĩa tình của chị Phạm Thị Thanh Nguyệt là tấm gương sáng về lối sống đẹp, chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, phối hợp hiệu quả của lực lượng Công an hai xã đã thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua vụ việc này, Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định. Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như mã OTP, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng