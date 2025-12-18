Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận 542 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank của thanh niên SN 2003, người phụ nữ xác nhận giao dịch thành công rồi trình báo công an

18-12-2025 - 18:08 PM | Sống

Sau khi nhận được số tiền lớn, ngay sáng hôm sau, người phụ nữ đã có mặt tại cơ quan công an để trình báo.

Vào sáng ngày 16/12/2025, chị Phạm Thị Thanh Nguyệt (thường trú tại xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại Công an xã Đồng Kho để trình báo. Chị cho biết tài khoản cá nhân của mình bất ngờ nhận được số tiền 542 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào lúc 17h00 ngày 15/12/2025. Số tiền trên được chuyển vào tài khoản MB Bank cá nhân của chị Nguyệt, không rõ người gửi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Kho đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh. Qua đó cơ quan công an xác định người chuyển nhầm là chị Vũ Khánh Linh (SN 2003, thường trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị Linh đã chuyển nhầm số tiền lớn từ tài khoản Vietcombank cá nhân.

Sau khi xác minh đầy đủ, chính xác và làm rõ nguyên nhân sự việc, Công an xã Đồng Kho đã hướng dẫn, chứng kiến chị Phạm Thị Thanh Nguyệt tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền 542 triệu đồng cho chị Vũ Khánh Linh theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận 542 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank của thanh niên SN 2003, người phụ nữ xác nhận giao dịch thành công rồi trình báo công an - Ảnh 1.

Chị Nguyệt chuyển trả lại số tiền nhận được do người khác chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Hành động trung thực, nghĩa tình của chị Phạm Thị Thanh Nguyệt là tấm gương sáng về lối sống đẹp, chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, phối hợp hiệu quả của lực lượng Công an hai xã đã thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua vụ việc này, Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định. Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như mã OTP, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng: Ai cũng dễ bị sập bẫy

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55 tuổi mà “trẻ như 20” nhờ 1 thói quen rất dễ làm, lại miễn phí

55 tuổi mà “trẻ như 20” nhờ 1 thói quen rất dễ làm, lại miễn phí Nổi bật

17.000 người chuẩn bị bước vào 1 kỳ thi cực quan trọng: Không kiểm tra kiến thức môn học nào, nhưng kết quả lại được đánh giá cao

17.000 người chuẩn bị bước vào 1 kỳ thi cực quan trọng: Không kiểm tra kiến thức môn học nào, nhưng kết quả lại được đánh giá cao Nổi bật

Câu đố "Loài cá nào có tên chứa 12 chữ ng?": Đáp án không hề khó nhưng nhiều học sinh giỏi phải xin thua

Câu đố "Loài cá nào có tên chứa 12 chữ ng?": Đáp án không hề khó nhưng nhiều học sinh giỏi phải xin thua

17:46 , 18/12/2025
Bảng “chi 5 – giữ 5” khiến nhiều phụ nữ trung niên giàu lên bất ngờ chỉ sau vài tháng áp dụng

Bảng “chi 5 – giữ 5” khiến nhiều phụ nữ trung niên giàu lên bất ngờ chỉ sau vài tháng áp dụng

17:42 , 18/12/2025
Lương năm hơn 1 tỷ, chi 25 triệu tiền học cho con, bà mẹ TP.HCM vẫn lo một điều: Nhiều người khuyên “chị nên bỏ tư duy này đi”

Lương năm hơn 1 tỷ, chi 25 triệu tiền học cho con, bà mẹ TP.HCM vẫn lo một điều: Nhiều người khuyên “chị nên bỏ tư duy này đi”

17:18 , 18/12/2025
Phát hiện "sinh vật độc" chưa từng có trong rừng Cát Bà

Phát hiện "sinh vật độc" chưa từng có trong rừng Cát Bà

16:55 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên