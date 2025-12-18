Cha cầm cố nhà, mẹ tha hương 8 năm: Cô gái bại não tự học make up làm kênh Tiktok, giúp gia đình trả nợ 1,5 tỷ

Mới đây câu chuyện của một cô gái trẻ mắc chứng não bại liệt tại thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Nhân vật chính là Lin Ling, sinh sau năm 2000.

Từ nhỏ, Lin Ling đã mắc chứng não bại liệt khiến đôi tay run rẩy, việc sinh hoạt và lao động gặp nhiều khó khăn. Biến cố gia đình xảy ra khi cha cô phải thế chấp căn nhà để vay tiền, đẩy cả gia đình vào cảnh nợ nần. Mẹ cô buộc phải rời quê đi làm thuê suốt 8 năm để kiếm sống, mỗi năm chỉ có thể về thăm các con vài lần.

Chia sẻ với phóng viên, mẹ của Lin Ling cho biết vì cuộc sống bấp bênh, không có nơi ở cố định nên bà không thể đưa các con theo cùng. “Vì mưu sinh, tôi phải đi làm xa, đi một lần là 8 năm. Mỗi năm chỉ tranh thủ về nhà thăm các con vài lần thôi”, bà nói.

Do không thể ra ngoài làm việc như người bình thường, Lin Ling quyết định tự học trang điểm và làm video ngắn trên mạng xã hội, với mong muốn san sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình. Mỗi video đối với cô là cả một quá trình đầy gian nan. Từ sáng sớm, cô đã bắt đầu trang điểm, hoàn thiện tạo hình đến tận 2 giờ sáng, sau đó tự mình chỉnh sửa video. Một sản phẩm hoàn chỉnh thường mất từ một đến hai ngày mới có thể đăng tải.

Ba năm bền bỉ theo đuổi, Lin Ling dần xây dựng được chỗ đứng trong cộng đồng Blogger làm đẹp. Hiện tại, cô sở hữu gần 800.000 người theo dõi và đã giúp gia đình trả được hơn 400.000 tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng) tiền nợ.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, Lin Ling cũng phải đối mặt với không ít hoài nghi. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng cô “giả bệnh để câu view”, thậm chí nghi ngờ việc trang điểm không phải do chính tay cô thực hiện.

Trước những ý kiến tiêu cực, Lin Ling thẳng thắn đáp trả: “Não bại liệt chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động, không ảnh hưởng đến trí tuệ. Những việc người bình thường làm được, chúng tôi cũng có thể làm”.

Hiện tại, cô đã cùng mẹ hợp tác làm nội dung trên mạng xã hội, tiếp tục dùng chính hành động và nỗ lực của mình để phá bỏ định kiến, truyền cảm hứng về sự kiên cường và giá trị của lao động chân chính.

