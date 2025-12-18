Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cặp vợ chồng cùng nhận “án tử” ung thư đại tràng, bác sĩ lắc đầu: “Ăn 2 món này chẳng khác nào tự hại mình”

18-12-2025 - 18:13 PM | Sống

Cặp vợ chồng cùng nhận “án tử” ung thư đại tràng, bác sĩ lắc đầu: “Ăn 2 món này chẳng khác nào tự hại mình”

Nguyễn nhân mắc ung thư cặp vợ chồng người Trung Quốc có liên quan đến chế độ ăn.

Năm 2024, một cặp vợ chồng tại thành phố Hợp Phì (Trung Quốc) đã được chẩn đoán cùng mắc ung thư đại tràng. Tiểu Minh và A Cường đều nhập viện trong tình trạng chảy máu trực tràng kéo dài.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện cặp vợ chồng này có lối sống và chế độ ăn uống gần như giống hệt nhau suốt nhiều năm. Vì muốn tiết kiệm chi tiêu, họ chỉ nấu một bữa ăn mỗi ngày và thường xuyên sử dụng lại thức ăn thừa để qua đêm, thậm chí nhiều ngày. Bên cạnh đó, cả hai đều có sở thích ăn các món thịt mặn, thịt chế biến sẵn vì rẻ và tiện lợi.

Cặp vợ chồng cùng nhận “án tử” ung thư đại tràng, bác sĩ lắc đầu: “Ăn 2 món này chẳng khác nào tự hại mình”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Vương Kiều, Phó trưởng khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y An Huy, cho biết mỗi năm ông tiếp nhận không ít trường hợp được gọi là “ung thư cặp đôi”. Đây là thuật ngữ chỉ tình trạng các cặp vợ chồng sống chung lâu năm, có lối sống và thói quen sinh hoạt tương đồng, cùng tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ gây ung thư. Điều này dẫn đến việc cả hai mắc ung thư cùng lúc hoặc lần lượt trong một khoảng thời gian ngắn.

Theo bác sĩ Vương, dù ung thư không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày lại rất dễ “lây lan” giữa các thành viên trong gia đình. Trong trường hợp của vợ chồng Tiểu Minh và A Cường, 2 món ăn này thường xuyên ăn “chẳng khác nào tự hại mình” và có liên quan đến bệnh ung thư của cả hai.

Ăn nhiều thức ăn để qua đêm

Bác sĩ giải thích rằng thức ăn thừa, đặc biệt là rau củ nếu để quá lâu vi khuẩn sẽ phân hủy nitrat thành nitrit. Nghiên cứu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cho thấy hàm lượng nitrit trong thực phẩm nấu chín đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm tăng lênh chỉ sau 6 giờ bảo quản trong tủ lạnh.

Cặp vợ chồng cùng nhận “án tử” ung thư đại tràng, bác sĩ lắc đầu: “Ăn 2 món này chẳng khác nào tự hại mình”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Khi nitrit này vào cơ thể, dưới tác động của axit dạ dày, có thể hình thành nitrosamine – một hợp chất có khả năng gây ung thư, chủ yếu là ung thư đường tiêu hóa. Nitrit có thể oxy hoá sắt trong hồng cầu tạo thành methaemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, khiến cho các cơ quan quan trọng không được cung cấp đủ oxi. Nếu ngộ độc nitrit nặng có thể dẫn đến đau đầu, tím tái, chóng mặt, mệt mỏi, suy tim, và có thể dẫn đến tử vong.

Chính vì vậy, nếu thường xuyên ăn thức ăn thừa để lâu trong tủ lạnh có thể dẫn đến các mối nguy hại về sức khỏe. Các gia đình khi nấu ăn mỗi ngày cần cân đối lượng thực phẩm hợp lý, không nên bảo quản đồ nấu chín quá 24 giờ và hâm nóng quá 3 lần.

“Không lãng phí thức ăn là điều tốt, nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với đánh đổi sức khỏe. Những thói quen tưởng như vô hại có thể dẫn đến hậu quả khó lường”, bác sĩ nhấn mạnh.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như thịt nguội, đồ nướng đóng gói, thịt xông khói, thịt đóng hộp… thường chứa hàm lượng natri rất cao cùng nhiều chất bảo quản, đặc biệt là nitrit và nitrat. Ngoài ra, quá trình chế biến ở nhiệt độ cao như hun khói, nướng còn tạo ra các hợp chất độc hại có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy sự hình thành khối u.

Cặp vợ chồng cùng nhận “án tử” ung thư đại tràng, bác sĩ lắc đầu: “Ăn 2 món này chẳng khác nào tự hại mình”- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại thịt chế biến sẵn là chất gây ung thư ở người (Nhóm 1), đặc biệt là ung thư đại tràng.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Oncology năm 2018 cho thấy người ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường và ngũ cốc tinh chế có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 44% so với những người có chế độ ăn nhiều rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố gây ung thư khác như chỉ số khối cơ thể cao và ít vận động thể chất, nguy cơ mắc ung thư đại tràng vẫn cao hơn đáng kể ở những người có chế độ ăn nhiều thịt chế biến.

Theo Guangming Daily, Harvard Health

Kim Linh

Phụ nữ số

