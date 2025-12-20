Con gái du học Đức rồi biến mất suốt 17 năm sau 1 cuộc điện thoại: Trước lúc qua đời, cha mẹ già mới biết sự thật kinh hoàng

“Con gái ơi, rốt cuộc con đang ở đâu? Bố mẹ sắp không cầm cự nổi nữa rồi, chỉ mong trước lúc nhắm mắt được gặp con một lần…”.

Cách đây vài năm, tại thôn Tào Gia Địa, khu Lữ Thuận Khẩu (Liêu Ninh, Trung Quốc), hai vợ chồng già Tào Triệu Cương và Lưu Ngọc Hồng khi ấy đều đã ngoài 70 tuổi, sống nương tựa vào nhau trong những năm tháng cuối đời. Họ có một nỗi day dứt không bao giờ nguôi đó chính là người con gái duy nhất - Tào Thiến đã mất liên lạc suốt gần hai thập kỷ.

Tào Thiến trong mắt cha mẹ là một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện (Ảnh: Sohu)

Năm 2000, Tào Thiến ra nước ngoài du học. Đến năm 2003, sau một cuộc điện thoại cuối cùng gọi về nhà, cô hoàn toàn bặt vô âm tín, không ai biết cô còn sống hay đã qua đời. Suốt nhiều năm sau đó, vợ chồng ông Tào đi tìm con trong tuyệt vọng, nhờ người quen, hỏi bạn học cũ, thậm chí liên hệ cả Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Đến năm 2020, khi cả hai vợ chồng đều được chẩn đoán mắc ung thư, biết rằng thời gian không còn nhiều, họ một lần nữa cầu cứu truyền thông. Thứ họ mong mỏi không phải đoàn tụ, mà chỉ là một tin xác nhận rằng con gái vẫn còn sống.

Từ cô gái nghèo học giỏi đến giấc mơ ra nước ngoài

Tào Thiến sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng là con một nên được cha mẹ hết mực yêu thương. Vợ chồng ông Tào không có nhiều học vấn hay điều kiện kinh tế, vì thế họ đặt toàn bộ hy vọng vào con gái. Tào Thiến không phụ lòng cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là học sinh giỏi. Trong căn nhà cũ kỹ của ông bà, những tấm giấy khen từ thời tiểu học đến trung học vẫn được giữ nguyên.

Năm 1998, thi đại học đạt kết quả tốt, Tào Thiến muốn đến Quảng Đông học. Tuy nhiên, vì không nỡ để con đi xa, cha mẹ khuyên cô ở lại Liêu Ninh và theo học Đại học Sư phạm Liêu Ninh, với mong muốn con gái sau này làm giáo viên bởi đây là công việc ổn định, cuộc sống yên bề.

Tào Thiến nuôi ước mơ ra nước ngoài để đổi đời (Ảnh: Sohu)

Nhưng đến năm 2 đại học, Tào Thiến bày tỏ mong muốn du học Đức. Cô nói rằng muốn học cao hơn để sau này có tương lai tốt, có thể chăm lo cho cha mẹ. Dù vô cùng luyến tiếc, vợ chồng ông Tào vẫn vay mượn khắp nơi, gom góp được 70.000 tệ (khoảng 260 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), tiễn con gái lên đường khi cô học năm ba.

Họ không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng được nhìn thấy con bằng xương bằng thịt.

Tào Thiến và mẹ (Ảnh: Sohu)

Những cuộc gọi chỉ còn xoay quanh tiền bạc

Sang Đức, chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến Tào Thiến vừa học ngôn ngữ, vừa làm thêm để trang trải. Trong những lần hiếm hoi liên lạc về nhà, cô kể mình rất mệt mỏi, bị chủ ép lương, phải học vượt để sớm tốt nghiệp. Cô luôn nói rằng chỉ mong sớm được trở về bên cha mẹ.

Vợ chồng ông Tào nghe vậy vừa thương con, vừa tự trấn an rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vì không rành thư từ quốc tế, họ chỉ biết chờ những cuộc điện thoại hiếm hoi để hỏi han và động viên con cố gắng.

Năm 2003, Tào Thiến gọi điện về, xin cha mẹ gửi thêm tiền. Dù rất khó khăn, hai ông bà vẫn tiếp tục vay mượn để giúp con. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận vì con lâu không liên lạc, ông Tào đã buông lời trách móc nặng nề. Ở đầu dây bên kia, Tào Thiến im lặng, rồi cúp máy.

Dù sau đó tiền vẫn được gửi đi, nhưng từ đó trở đi, không còn bất kỳ tin tức nào của cô nữa.

17 năm không tin tức và sự thật đến quá muộn

Suốt nhiều năm, ông bà tin rằng con gái không cố tình bỏ rơi mình, mà chắc hẳn đã gặp biến cố nào đó. Một số bạn học cũ tiết lộ ngay từ năm nhất đại học, Tào Thiến đã không muốn theo ngành sư phạm, cảm thấy bị cha mẹ ép buộc và luôn nuôi khát vọng ra nước ngoài. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai bên tồn tại những rạn nứt âm thầm.

Năm 2018, khi làm thủ tục liên quan đến trợ cấp cho gia đình mất con một, chính quyền địa phương liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức để xác minh. Kết quả cho thấy Tào Thiến từng sống tốt tại Đức ít nhất đến năm 2005, nhưng sau đó thì không còn dấu vết rõ ràng.

Nhiều người cho rằng Tào Thiến đã thừa nhận thân phận nhưng chủ động từ chối liên lạc với cha mẹ (Ảnh: Sohu)

Đến khi truyền thông vào cuộc, một số manh mối mới xuất hiện. Theo đó, có người nói từng gặp cô năm 2015 và cho biết cô đã đổi tên, nhập quốc tịch Đức và kết hôn. Đáng chú ý nhất là thông tin cho rằng Tào Thiến hiện là giáo sư tại một trường đại học ở Munich và đã thừa nhận thân phận nhưng chủ động từ chối liên lạc với cha mẹ.

Khi nghe những thông tin này, ông Tào chỉ cười nhẹ: “Biết con sống tốt là đủ rồi. Chúng tôi không tìm nữa, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con”.

Năm 2021, vợ chồng ông Tào lần lượt qua đời. Họ ra đi khi đã phần nào biết được con gái vẫn bình an nhưng không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Câu chuyện của Tào Thiến đến nay vẫn gây tranh cãi, có người cho rằng cô quá lạnh lùng, cũng có người tin rằng phía sau là những nỗi đau không thể nói thành lời.