"Tinh anh du học" trúng tuyển làm tổng giám đốc lương 330 triệu đồng/tháng, vừa xin nghỉ việc, công ty kiện đòi hoàn trả 1 tỷ đồng: "Toàn bộ bằng cấp là giả"

Tuyển dụng “tinh anh du học” với mức lương cao ngất ngưởng

Tháng 3/2019, một người đàn ông họ Trương tự nhận tốt nghiệp tại Học viện Nghệ thuật Chicago, đồng thời đưa ra bản lý lịch làm việc đầy ấn tượng. Nhờ hồ sơ “long lanh” này, anh nhanh chóng được tuyển vào vị trí Tổng giám đốc Trung tâm Sáng tạo của một công ty tại Bắc Kinh.

Do tin tưởng vào bằng cấp và kinh nghiệm “du học sinh” này, phía công ty đồng ý mức lương thử việc 72.800 NDT/tháng sau thuế (khoảng 268 triệu đồng) và sau khi chính thức nhận việc sẽ nâng lên 91.000 NDT/tháng sau thuế (khoảng 335 triệu đồng). Hai bên ký kết Hợp đồng lao động vào ngày 18/3.

Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý là bản hợp đồng này chỉ có chữ ký của anh Trương, mà không có bất kỳ chữ ký hay con dấu nào của công ty.

Ngày 12/9/2019, anh Trương chủ động nộp đơn xin nghỉ việc. Sau khi anh rời đi, do không hài lòng với hiệu quả công việc, công ty đã tiến hành điều tra nội bộ và bất ngờ phát hiện ra cả một màn kịch về bằng cấp.

Kết quả cho thấy, anh Trương không thể cung cấp bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận từ Học viện Nghệ thuật Chicago như từng khai báo. Hơn nữa, hai công ty mà anh khẳng định từng làm việc trong giai đoạn 8/2010 – 9/2014 thực tế chưa từng tồn tại.

Đáng chú ý hơn, công ty đã cấp cho anh Trương giấy chứng nhận nghỉ việc thực chất chỉ là một doanh nghiệp nội địa “trên danh nghĩa”, trong đó chính anh Trương nắm 51% cổ phần, đồng thời giữ chức người đại diện pháp luật kiêm giám đốc điều hành. Công ty này không hề có nhân viên đóng bảo hiểm xã hội và cũng không có địa chỉ văn phòng thực tế.

Tranh chấp nảy sinh: Tiền lương có phải hoàn trả? Hai bên đưa ra lý lẽ trái ngược

Phía công ty cho rằng, anh Trương đã giả mạo bằng cấp và kinh nghiệm làm việc, từ đó lừa dối công ty trong quá trình tuyển dụng. Chính vì những thông tin sai lệch này, công ty mới thiết lập quan hệ lao động và trả cho ông mức lương “khủng”.

Theo lập luận của doanh nghiệp, do hành vi gian dối, hợp đồng lao động đã ký không có giá trị pháp lý. Do đó, số tiền lương cao ngất ngưởng mà anh Trương nhận được được xem là “thu nhập từ gian dối”. Từ đó, công ty yêu cầu anh hoàn trả 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền lương và bồi thường thiệt hại kinh tế 570.000 NDT (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng).

Về phía mình, anh Trương phản bác rằng bản thân đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo và hoạch định thương hiệu, được tuyển dụng sau khi vượt qua nhiều vòng phỏng vấn, và các đoạn trao đổi công việc qua WeChat cũng đủ để chứng minh năng lực. Trong quá trình làm việc, anh đã nỗ lực thích nghi với môi trường và nhiệm vụ, không hề gây thiệt hại lợi ích cho công ty.

Ngoài ra, anh Trương lập luận rằng, trách nhiệm xác minh tính xác thực của hồ sơ ứng viên thuộc về công ty khi tuyển dụng. Nếu không có bằng cấp, công ty hoàn toàn có quyền từ chối tuyển hoặc sa thải trong thời gian thử việc. Do đó, việc sau khi chấm dứt hợp đồng mới quay lại vin vào lý do “hồ sơ giả mạo” để đòi bồi thường, theo anh Trương, là không có cơ sở pháp lý.

Phán quyết của tòa

Tòa sơ thẩm nhận định, do công ty không ký tên hoặc đóng dấu vào hợp đồng lao động nên văn bản này chưa đủ giá trị pháp lý. Vì vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu.

Tuy nhiên, việc ông Trương cung cấp bằng cấp giả và khai man kinh nghiệm đã xâm phạm nghiêm trọng quyền được biết của doanh nghiệp, vi phạm nguyên tắc trung thực – tín nhiệm và đi ngược lại chuẩn mực xã hội.

Xem xét tổng thể vụ việc, tòa cho rằng yêu cầu của công ty đòi anh Trương hoàn trả 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền lương là có căn cứ và hợp lý, vì vậy đã chấp thuận và tuyên giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Sau phán quyết sơ thẩm, cả hai bên đều không đồng ý và cùng kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Bắc Kinh. Sau quá trình xem xét, tòa phúc thẩm đã tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo quy định pháp luật, nếu người lao động dùng thủ đoạn gian dối để ký hợp đồng trong tình trạng đối phương không được biết sự thật, doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần bồi thường. Trong đời sống nghề nghiệp, tính trung thực không chỉ là yêu cầu về đạo đức, mà còn là ranh giới tối thiểu của pháp luật. Người không có chữ tín thì khó mà đứng vững, sự trung thực và uy tín là nguyên tắc cốt lõi trong môi trường làm việc.

