Nam sinh viên 2003 gọi điện về nhà nhờ hỗ trợ 460 triệu đồng nộp lệ phí du học, gia đình chuyển khoản xong liền báo công an

12-09-2025 - 15:47 PM | Sống

Nhận được tiền của gia đình, nam sinh viên chuyển khoản 210 triệu đồng nộp lệ phí du học, rồi nộp thêm 260 triệu nữa, vài phút sau công an ập đến.

Theo công an thành phố Huế, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 27/8/2025, em Nguyễn Văn H, sinh năm 2006, tạm trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ. Đối tượng tự xưng là Công an thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của em bị lộ lọt bị các đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.
Đối tượng yêu cầu em H chứng minh không liên quan vụ án, không trao đổi, tiết lộ thông tin bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt ngay. Đối tượng hướng dẫn em H cài đặt ứng dụng Zoom qua điện thoại, sau đó gọi Video call để “làm việc”.
Nhận được Video call em H nhìn thấy trong nội dung hình ảnh có nhiều người đang mặc quân phục Công an làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy, có cả tang vật là ma túy. Các đối tượng giả danh Công an này yêu cầu em H cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nơi tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại người nhà... Các đối tượng yêu cầu em phải chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc điều tra.
Khi biết em H không có tiền để chuyển, các đối tượng đã dựng lên em H nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản cho em với số tiền là 460 triệu đồng để nộp lệ phí. Sau khi em nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22 giờ ngày 27/8/2025, em H đã chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng, 09 giờ ngày 28/8/2025, em tiếp tục chuyển cho các đối tượng 260 triệu đồng.

Khoảng 11 giờ 30 ngày cùng ngày, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em H thuê 01 nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh để không lộ lọt thông tin vụ án. Tại đây, các đối tượng yêu cầu em cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại sau đó lấy hình ảnh này gửi cho người nhà, thông báo em đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia. Lúc này gia đình em H đã báo cho chủ trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường Phú Xuân xác định được nơi H thuê nhà nghỉ. Lúc này em vẫn đang sử dụng Laptop, điện thoại để trao đổi Video call với các đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an phường Phú Xuân thụ lý.

Theo công an TP Huế, thời gian gần đây, mặc dù Công an thành phố Huế đã liên tục phối hợp các cơ quan chức năng, trường học phát đi cảnh báo, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online” nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, một số người do nhẹ dạ cả tin vẫn “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng đã tạo tình huống bắt cóc để đe dọa, tống tiền người nhà nạn nhân. Sau đây là thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm mà người dân phải hết sức đề cao cảnh giác.

Cơ quan Công an khuyến nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh Công an, Viện Kiệm sát, Tòa án để lừa đảo; lưu ý các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được thông báo bị truy tố, có lệnh bắt…qua điện thoại người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly làm theo yêu cầu của các đối tượng; đối với gia đình, khi nhận thông tin người thân bị bắt cóc nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý, không làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Theo Công an TP Huế

