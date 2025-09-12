Khoảng 11 giờ 30 ngày cùng ngày, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em H thuê 01 nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh để không lộ lọt thông tin vụ án. Tại đây, các đối tượng yêu cầu em cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại sau đó lấy hình ảnh này gửi cho người nhà, thông báo em đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia. Lúc này gia đình em H đã báo cho chủ trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường Phú Xuân xác định được nơi H thuê nhà nghỉ. Lúc này em vẫn đang sử dụng Laptop, điện thoại để trao đổi Video call với các đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an phường Phú Xuân thụ lý.
Theo công an TP Huế, thời gian gần đây, mặc dù Công an thành phố Huế đã liên tục phối hợp các cơ quan chức năng, trường học phát đi cảnh báo, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online” nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, một số người do nhẹ dạ cả tin vẫn “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng đã tạo tình huống bắt cóc để đe dọa, tống tiền người nhà nạn nhân. Sau đây là thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm mà người dân phải hết sức đề cao cảnh giác.
Cơ quan Công an khuyến nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh Công an, Viện Kiệm sát, Tòa án để lừa đảo; lưu ý các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được thông báo bị truy tố, có lệnh bắt…qua điện thoại người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly làm theo yêu cầu của các đối tượng; đối với gia đình, khi nhận thông tin người thân bị bắt cóc nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý, không làm theo yêu cầu của các đối tượng.
