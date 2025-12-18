Chủ quán cơm ở Cà Mau với hành động gây "bão" mạng xã hội
Sau khi phát hiện khách đánh rơi hàng chục triệu đồng, chủ quán cơm bình dân ở Cà Mau đã có hành động khiến nhiều người khen ngợi
Ngày 17-12, tài khoản Facebook có tên P.G. với hàng chục ngàn lượt theo dõi đã đăng tải thông tin: "Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Ai bỏ quên tiền lại cơm tấm Hằng nhận nha" kèm theo đoạn clip ngắn dài 24 giây.
Theo nội dung clip, một người phụ nữ cầm cọc tiền với mệnh giá 500.000 đồng, chia sẻ: "Ai ăn quán cơm Hằng vừa mới đi ra rớt cọc tiền rất nhiều. Ai làm rớt thì đến nhận lại". Được biết, quán cơm trên nằm ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hơn 52.000 lượt xem và chia sẻ từ người dùng mạng xã hội. Trong đó có những bình luận, như: "cảm ơn tấm lòng vàng của chủ quán"; "quán đó mấy tuần trước em bỏ quên điện thoại chạy về tới nhà mới nhớ. Quay lại thì quán nói giữ giùm rồi đưa lại… Siêu siêu dễ thương"…
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện quán cơm Hằng xác nhận người dân đã đến nhận lại hàng chục triệu đồng đánh rơi trước đó.
