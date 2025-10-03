Thấy quán cơm Nhật buôn bán phát đạt, chủ mặt bằng tăng giá thuê từ 43 lên 86 triệu đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra

Năm 2024, vợ chồng ông Higuchi ở Đài Loan (Trung Quốc) ký hợp đồng thuê mặt bằng của một nữ chủ nhà họ Thiệu tại Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng, với thời hạn ba năm. Tại đây, họ mở một cửa hàng ẩm thực Nhật Bản.

Nhờ hương vị cơm nắm thơm ngon, quán cơm Nhật này nhanh chóng được đông đảo khách hàng địa phương yêu thích. Thế nhưng chưa đầy một năm sau, khi việc kinh doanh đang khởi sắc, vợ chồng ông Higuchi và chủ mặt bằng bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn.

Theo đó, khi nhận thấy quán ăn của vợ chồng ông Higuchi luôn đông khách, bà chủ nhà họ Thiệu nảy sinh ghen tị. Người phụ nữ này cho rằng “chính nhờ vị trí đắc địa” của mình mà quán ăn của họ mới kinh doanh thuận lợi. Vì vậy, bà yêu cầu tăng gấp đôi tiền thuê từ 50.000 Đài tệ (hơn 43 triệu đồng) lên 100.000 Đài tệ (hơn 86 triệu đồng) mỗi tháng.

Ảnh: Yahoo

Trước yêu cầu vô lý trên của chủ nhà, vợ chồng ông Higuchi kiên quyết phản đối. Sau nhiều lần xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn giữa hai bên leo thang thành xung đột. Trong lúc giận dữ, bà Thiệu không chỉ làm đổ chậu cây và bàn ghế mà còn khóa cả máy lọc nước trong quán cơm của ông Higuchi.

Vụ việc khiến ông Higuchi bị bong gân mắt cá chân, không thể làm việc. Cũng vì vậy mà quán cơm của ông cũng phải ngừng hoạt động một thời gian.

Phía bà Thiệu sau đó giải thích rằng hành động của mình xuất phát từ việc vợ chồng ông Higuchi đặt đồ đạc và tự ý di chuyển máy lọc nước cùng một số thiết bị khác sang khu vực không thuộc diện được thuê. Người phụ nữ này cũng tuyên bố sẽ nộp đơn kiện vợ chồng ông Higuchi về tội trộm cắp.

Ngược lại, ông Higuchi cũng chuẩn bị hồ sơ khiếu nại bà chủ nhà, yêu cầu làm rõ trách nhiệm về những thiệt hại và thương tích mà ông phải gánh chịu. Cảnh sát địa phương cho biết, cả hai bên đều đã đưa ra đơn khiếu nại và vụ việc sẽ được giải quyết theo thủ tục pháp lý.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nữ chủ nhà, đồng thời lên tiếng ủng hộ quán cơm Nhật.

Trước làn sóng đồng cảm, vợ chồng ông Higuchi đã đăng thông báo trấn an khách hàng. Họ khẳng định hợp đồng thuê nhà giữa 2 bên đã được ký kết hợp pháp và công chứng rõ ràng nên sẽ nhờ đến cảnh sát và tòa án địa phương giải quyết vụ việc.

Sau khi mở cửa trở lại, quán cơm Nhật của vợ chồng ông Higuchi tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân địa phương. Nhiều khách hàng đã đến mua hàng, cổ vũ tinh thần cho 2 vợ chồng họ. Tuy nhiên, để duy trì công việc kinh doanh, vợ chồng ông Higuchi cũng đang khẩn trương tìm kiếm địa điểm mới. Họ trấn an khách hàng rằng sẽ sớm thông báo địa chỉ mới khi mọi thủ tục được hoàn tất.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết việc người cho thuê tự ý tăng tiền thuê trong thời gian thực hiện hợp đồng là một trong những tranh chấp thường gặp khi thực hiện hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến nghị mọi người khi gặp tình huống tương tự nên chủ động nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, người thuê cũng cần trang bị kiến thức pháp lý để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

(Theo Yahoo)