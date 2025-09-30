Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30-09-2025 - 20:06 PM | Sống

Người đàn ông chi 3,5 tỷ đồng thuê nhà trong 20 năm, 1 tháng sau dọn đến phát hiện “nhà có chủ khác”, quản lý khu dân cư tuyên bố: “Không xác định được chủ sở hữu”

Bỏ tiền khủng để thuê nhà trong 20 năm, người đàn ông Trung Quốc rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi phát hiện trong căn hộ vẫn có người ở và nhất quyết không chịu rời đi.

Năm 2023, anh Vương ở An Huy, Trung Quốc, ký hợp đồng thuê 1 căn hộ rộng hơn 119 m² của bà Từ tại khu Cấn Hưng Gia Uyển, Hàng Châu, Chiết Giang. Theo thỏa thuận, thời hạn thuê kéo dài từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2043, tổng chi phí mà người đàn ông này phải trả là 960.000 NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Anh Vương cho biết lý do anh thuê dài hạn là để tiết kiệm chi phí. Anh cũng dự định cho người khác thuê lại căn nhà với mức giá tầm trung nhằm thu khoản chênh lệch.

Sau khi ký hợp đồng, anh Vương đã chuyển toàn bộ số tiền cho bà Từ. Tuy nhiên, 1 tháng sau, khi anh Vương chuyển tới thì bất ngờ phát hiện chồng cũ của bà Từ vẫn sinh sống ở trong căn nhà anh mới thuê. Người này cho biết sẽ không chuyển đi vì căn hộ mà anh Vương thuê thực chất không thuộc quyền sở hữu của bà Từ. Mấy ngày sau khi quay lại, anh Vương phát hiện mật khẩu cửa căn hộ đã bị thay đổi nhưng trong nhà vẫn có người sinh sống. 

Người đàn ông chi 3,5 tỷ đồng thuê nhà trong 20 năm, 1 tháng sau dọn đến phát hiện “nhà có chủ khác”, quản lý khu dân cư tuyên bố: “Không xác định được chủ sở hữu”- Ảnh 1.

Ảnh: 163.com

Trước tình huống trớ trêu trên, anh Vương quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát. Qua xác minh, cơ quan chức năng Hàng Châu kết luận căn hộ mà anh Vương thuê thực sự đứng tên bà Từ nên không có căn cứ để coi đây là hành vi lừa đảo. Cảnh sát đề nghị hai bên tự thương lượng nhưng anh Vương cho biết anh không thể tiếp cận căn hộ và cũng không liên lạc được với bà Từ để làm rõ sự việc.

Chồng cũ của bà Từ xác nhận đang sinh sống trong căn hộ. Ông cho biết đây là nhà tái định cư của gia đình, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, đồng thời tỏ ra băn khoăn liệu việc vợ cũ cho thuê căn hộ có hợp pháp hay không.

Tranh chấp giữa 2 bên kéo dài khiến anh Vương rơi vào tình cảnh “tiền mất, nhà không có”. Trong khi đó, ban quản lý khu dân cư Cấn Hưng Gia Uyển cho biết họ không thể xác nhận quyền sở hữu của bất động sản trên và khuyến nghị anh Vương nên khởi kiện để làm rõ quyền lợi của mình.

Theo phân tích của luật sư Mã tại một công ty Luật ở Hàng Châu, vụ việc hiện chưa rõ ràng về quyền sở hữu. Nếu căn hộ thuộc tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, bà Từ có quyền cho thuê theo Điều 1060 Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Tuy nhiên, hợp đồng cho thuê kéo dài tới 20 năm lại liên quan đến Điều 301 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, quy định rằng các giao dịch quan trọng liên quan đến bất động sản chung phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng.

Người đàn ông chi 3,5 tỷ đồng thuê nhà trong 20 năm, 1 tháng sau dọn đến phát hiện “nhà có chủ khác”, quản lý khu dân cư tuyên bố: “Không xác định được chủ sở hữu”- Ảnh 2.

Ảnh: 163.com

Trong trường hợp này, nếu căn hộ đúng là tài sản chung, việc bà Từ tự ý cho thuê dài hạn có thể vi phạm quy định trên. Do đó, cũng không loại trừ khả năng căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, nên quyền sở hữu và quyền cho thuê còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, anh Vương cho biết sẽ khởi kiện để tìm kiếm bồi thường pháp lý. Anh khẳng định việc bỏ ra gần 1 triệu NDT cho hợp đồng 20 năm là khoản đầu tư lớn nên sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đến nay, kết quả vụ việc vẫn chưa được công bố song vụ tranh chấp trên cũng đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến tính hợp pháp của hợp đồng thuê dài hạn.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng Trung Quốc nhắc nhở người thuê nhà cần yêu cầu chủ nhà xuất trình giấy chứng nhận quyền sở hữu và xác minh tính pháp lý trước khi ký hợp đồng, đặc biệt với các hợp đồng dài hạn để tránh rủi ro mất tiền, mất nhà.

(Theo 163.com)

Chi 592 triệu đồng thuê nhà trong 15 năm rồi cho thuê lại với giá cao, lãi hơn 15 triệu/tháng, người phụ nữ bị chủ đuổi đi vẫn khẳng định: “Tôi không vi phạm hợp đồng”

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

