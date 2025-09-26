Chi 592 triệu đồng thuê nhà trong 15 năm rồi cho thuê lại với giá cao, lãi hơn 15 triệu/tháng, người phụ nữ bị chủ đuổi đi vẫn khẳng định: “Tôi không vi phạm hợp đồng”

Tháng 12/2024, chị Hạ ở Tân Giang, Hàng Châu, Trung Quốc, đã ký hợp đồng thuê một căn hộ 87 m² với giá 160.000 NDT (hơn 592 triệu đồng) trong 15 năm, tương đương 888 NDT/tháng (hơn 3,2 triệu đồng), thấp hơn gần 70% so với giá thị trường. Chủ nhà cho biết ông cần tiền gấp để trả nợ thế chấp nên chấp nhận mức giá thấp. Tin tưởng người này, chi Hạ trả trọn gói tiền thuê và còn chi hàng chục nghìn NDT để mua sắm nội thất và cải tạo nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tháng 9/2025, do phải về quê ở Cù Châu chăm sóc người thân bệnh nặng, chị Hạ cho người khác thuê lại căn hộ trên với giá 5.000 NDT/tháng (hơn 18 triệu đồng), tức lãi hơn 4.000 NDT (hơn 15 triệu đồng). Ngày 15/9, sau khi phát hiện chị Hạ cho người khác thuê lại căn hộ, chủ nhà đã cắt điện, nước, thay ổ khóa và dán thông báo yêu cầu chị rời đi trong vòng 3 ngày. Theo phía chủ nhà, chị Hạ đã lợi dụng hợp đồng thuê dài hạn với mức giá rẻ để cho thuê lại với giá cao hơn nhằm thu lợi chênh lệch.

Theo đó, hợp đồng giữa 2 bên quy định khách thuê “được phép cho người khác thuê lại nhưng phải thông báo cho chủ nhà”, song không nêu rõ phương thức hay trách nhiệm pháp lý khi vi phạm. Từ đây, chủ nhà viện cớ “không nhận được thông báo bằng văn bản” để gây khó dễ trong khi chị Hạ khẳng định không hề vi phạm hợp đồng vì đã từng thông báo miệng cho họ.

Theo Điều 716 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người thuê được phép cho thuê lại nếu chủ nhà đồng ý hoặc không phản đối rõ ràng. Từ khi ký hợp đồng đến nay, giá thuê căn hộ cùng loại tại khu vực đã tăng từ 2.500 NDT lên hơn 5.000 NDT/tháng. Luật sư cho rằng việc giá thuê tăng mạnh đã khiến chủ nhà muốn hủy hợp đồng với chị Hạ để cho người khác thuê với lợi nhuận cao hơn.

Luật sư nhận định, trong vụ việc này, chủ nhà có dấu hiệu vi phạm pháp luật Trung Quốc ở nhiều khía cạnh. Trước hết, việc người này tự ý cắt điện, nước để gây sức ép buộc người thuê rời khỏi căn hộ được coi là hành vi cưỡng bức, trái với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính Trung Quốc.

Thứ hai, hành động đơn phương chấm dứt hợp đồng của chủ nhà khi phía người thuê chưa có “vi phạm cơ bản” cũng không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Theo đó, hợp đồng chỉ có thể chấm dứt hợp pháp khi có căn cứ rõ ràng.

Ngoài ra, việc chủ nhà viện dẫn điều khoản “chỉ cần thông báo” để làm cơ sở hủy hợp đồng cũng bị cho là lạm dụng, bởi điều khoản này vốn không quy định cụ thể hình thức thông báo, dẫn đến việc áp dụng một cách thiếu công bằng.

Để đòi lại công bằng cho bản thân, chị Hạ đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Tân Giang, yêu cầu chủ nhà tiếp tục thực hiện hợp đồng và bồi thường 80.000 NDT (hơn 296 triệu đồng). Phiên toà xét xử vụ việc dự kiến sẽ diễn ra ngày 15/10/2025.

Từ vụ việc trên, các chuyên gia Trung Quốc khuyên người đi thuê nhà cần cẩn trọng khi ký hợp đồng thuê nhà dài hạn. Người thuê phải xem xét kỹ từng điều khoản, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền cho thuê lại, hình thức thông báo và trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm. Theo Baijiahao, hợp đồng càng rõ ràng, chi tiết thì khả năng tranh chấp càng giảm.

Thứ hai, việc thanh toán một lần số tiền lớn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong bối cảnh thị trường cho thuê thiếu sự giám sát chặt chẽ. Người thuê nên cân nhắc phương án thanh toán theo giai đoạn, đồng thời yêu cầu chủ nhà đăng ký hợp đồng với cơ quan quản lý để đảm bảo tính pháp lý.

Cuối cùng, trong quá trình thuê, mọi thỏa thuận hoặc thay đổi cần được ghi lại bằng văn bản, tránh chỉ nói miệng. Khi xảy ra tranh chấp, việc lưu giữ hợp đồng, biên lai, tin nhắn, email sẽ là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền lợi trước pháp luật. Nói cách khác, sự cẩn trọng ngay từ đầu chính là “lá chắn” tốt nhất cho người thuê nhà.

