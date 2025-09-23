Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ sở hữu 1.200 căn hộ cho thuê, thu về hơn 5 tỷ đồng/tháng bất ngờ thông báo giảm, miễn phí tiền nhà: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra

23-09-2025 - 22:36 PM | Sống

Người phụ nữ sở hữu 1.200 căn hộ cho thuê, thu về hơn 5 tỷ đồng/tháng bất ngờ thông báo giảm, miễn phí tiền nhà: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra

Trong năm 2020, hành động giảm và miễn tiền thuê nhà cho lao động nghèo giữa đại dịch của người phụ nữ Trung Quốc này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Từ nữ công nhân nghèo đến chủ sở hữu 1.200 căn nhà

Chị Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo ở Triều Sán, Quảng Đông, Trung Quốc. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị buộc phải nghỉ học từ năm lớp 3 để phụ giúp gia đình. Đến tuổi thiếu niên, chị Lâm rời quê lên Thâm Quyến với khát vọng đổi đời. 

Tại thành phố năng động này, chị Lâm làm đủ nghề để mưu sinh và có thêm thu nhập. Ban đầu, người phụ nữ này dựng một quầy hàng nhỏ ven đường để buôn bán, sau đó chị xin vào làm công nhân trong nhà máy lắp ráp. Dù vất vả, chị vẫn kiên trì bám trụ, vừa học hỏi kỹ năng mới, vừa chắt chiu từng đồng gửi về quê phụ giúp gia đình.

Người phụ nữ sở hữu 1.200 căn hộ cho thuê, thu về hơn 5 tỷ đồng/tháng bất ngờ thông báo giảm, miễn phí tiền nhà: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra- Ảnh 1.

Ảnh: Baijiahao

Sau thời gian dài cống hiến, chị Lâm được cấp trên tin tưởng đề bạt lên vị trí quản lý – bước ngoặt quan trọng mở ra cơ hội phát triển sau này. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn liếng, chị thành lập công ty riêng, mở rộng thị trường và dần trở thành nữ doanh nhân có tiếng. 

Đến năm 2007, thị trường bất động sản Quảng Đông bùng nổ, người phụ nữ này nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mua đất, xây nhà và tích lũy tài sản. 10 mười năm sau đó, khối bất động sản của chị đã lên tới 1.200 căn, với thu nhập hàng tháng ước tính 1,6 triệu NDT (hơn 5,9 tỷ đồng).

Hành động tử tế trong đại dịch

Trong đợt dịch bùng phát năm 2020, nhiều lao động nhập cư mắc kẹt ở quê, không thể quay lại thành phố làm việc trong khi vẫn phải gánh chi phí thuê nhà. Trước thực tế này, chính quyền Thâm Quyến kêu gọi các chủ nhà chia sẻ khó khăn bằng cách giảm hoặc miễn tiền thuê.

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, chị Lâm đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng, đề xuất giảm, thậm chí miễn toàn bộ tiền thuê cho những hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt. Tổng số tiền mà người phụ nữ này hỗ trợ người thuê trong giai đoạn dịch lên tới 800.000 NDT (hơn 2,9 tỷ đồng).

Người phụ nữ sở hữu 1.200 căn hộ cho thuê, thu về hơn 5 tỷ đồng/tháng bất ngờ thông báo giảm, miễn phí tiền nhà: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra- Ảnh 2.

Ảnh: Baijiahao

Việc làm của chị Lâm nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng con số đó chỉ là “muối bỏ bể” so với khối tài sản mà chị nắm giữ, thậm chí họ còn nghi ngờ hành động đẹp đó của chị là chiêu trò PR, đánh bóng tên tuổi.

Trước những ý kiến trái chiều, cơ quan chức năng Thâm Quyến vào cuộc xác minh. Họ khẳng định chị Lâm thực sự đã hỗ trợ hơn 1.200 hộ thuê nhà và chấp nhận mất khoản thu nhập không nhỏ. Lúc này, những ý kiến hoài nghi về chị Lâm mới dần lắng xuống.

Chia sẻ về quyết định của mình, người phụ nữ này cho biết: “Tôi chỉ mong người thuê trọ cảm nhận được sự ấm áp nơi đất khách, có thêm niềm tin để vượt qua dịch bệnh. Tôi cũng hy vọng mọi người thấy Thâm Quyến là một thành phố bao dung, nhân ái và đáng để sống.”

Khi sự việc được làm rõ, nhiều người càng thêm cảm phục trước hành động đẹp của chị Lâm. Câu chuyện của nữ doanh nhân này không chỉ phản ánh nghị lực vươn lên phi thường, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tấm lòng tương thân tương ái trong lúc khó khăn.

(Theo Baijiahao)

Khách chi hơn 296 triệu đồng tham gia bảo hiểm, 8 năm sau phát hiện 71 năm nữa mới được rút tiền, công ty bảo hiểm khẳng định: “Không có nghĩa vụ hoàn trả phí đã đóng”

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

