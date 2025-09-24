Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ kế toán từ chối chuyển khoản 7,3 tỷ đồng theo lệnh của “vợ sếp”, còn âm thầm báo cảnh sát: Vài ngày sau bất ngờ được công ty khen thưởng

24-09-2025 - 15:45 PM | Sống

Nữ kế toán từ chối chuyển khoản 7,3 tỷ đồng theo lệnh của “vợ sếp”, còn âm thầm báo cảnh sát: Vài ngày sau bất ngờ được công ty khen thưởng

Nhờ hành động khôn ngoan của nữ kế toán, một công ty Trung Quốc đã tránh được vụ lừa đảo tinh vi.

Tháng 7/2024, chị Trần, kế toán tại một công ty ở Linh Khê, Chiết Giang, Trung Quốc, đã may mắn tránh được một vụ lừa đảo số tiền lên đến 1,98 triệu NDT (hơn 7,3 tỷ đồng) nhờ sự thận trọng và nhanh nhạy trong xử lý tình huống. 

Sự việc bắt đầu khi những kẻ lừa đảo phát tán một liên kết độc hại được ngụy trang dưới dạng bảng câu hỏi trong một nhóm thuế doanh nghiệp trên WeChat. Chị Trần vô tình nhấp vào liên kết này khiến máy tính bị nhiễm virus Trojan, cho phép kẻ gian điều khiển thiết bị từ xa. 

Ngay sau đó, chúng xâm nhập vào các nhóm chat của chị Trần, xóa tài khoản WeChat thật của vợ ông chủ khỏi nhóm trò chuyện và nhanh chóng thay thế bằng tài khoản giả mạo. Để tăng tính chân thực, chúng còn chỉnh sửa ảnh đại diện và tên hiển thị để tài khoản này trông giống tài khoản thật.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, các đối tượng lừa đảo đã dùng tài khoản trên nhắn vào nhóm và yêu cầu chị Trần chuyển ngay 1,98 triệu NDT vào một tài khoản chỉ định. Trong thời gian này, chúng liên tục nhắn tin thúc giục để chị Trần phải chuyển tiền ngay.

Nữ kế toán từ chối chuyển khoản 7,3 tỷ đồng theo lệnh của “vợ sếp”, còn âm thầm báo cảnh sát: Vài ngày sau bất ngờ được công ty khen thưởng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhờ những thông tin tuyên truyền phòng chống gian lận mà cảnh sát thường xuyên cung cấp cho các doanh nghiệp, chị Trần kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường. Để chắc chắn, nữ kế toán viện lý do rằng tài khoản ‘vợ sếp’ không hợp lệ để trì hoãn giao dịch. Đồng thời, chị gọi điện trực tiếp cho vợ sếp để xác minh thông tin trước khi thực hiện chuyển khoản. Nhờ đó, chị Trần kịp thời phát hiện được âm mưu của bọn lừa đảo và báo sự việc cho cảnh sát. 

Nhận được thông tin và những bằng chứng mà chị Trần cung cấp, cảnh sát quận Linh Khê đã nhanh chóng vô hiệu hóa những tài khoản giả mạo mà nhóm lừa đảo dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lãnh đạo công ty của chị Trần bày tỏ lòng biết ơn đối với các chương trình nâng cao nhận thức chống gian lận mà đồn cảnh sát Quận Linh Khê đã triển khai, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt kiến thức về lừa đảo đến tất cả nhân viên trong công ty.

Theo đại diện Đồn Cảnh sát Quận Linh Khê, trước đó, họ đã thực hiện tuyên truyền nhằm đảm bảo thông điệp phòng chống gian lận thấm sâu vào nhận thức của từng doanh nghiệp trong khu vực. Nhờ cách tiếp cận này, các vụ lừa đảo tài chính có thể được ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tài sản của doanh nghiệp.

Chị Trần sau đó cũng đã được lãnh đạo khen thưởng vì đã kịp thời ngăn chặn được một khoản thất thoát vô cùng to lớn cho công ty. Sau vụ việc, công ty này cũng yêu cầu tất cả nhân viên cài đặt phần mềm diệt virus và thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, nhằm phòng ngừa các trường hợp tương tự.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, các đối tượng xấu liên tục tung ra những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, người dân và doanh nghiệp cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để xác minh, xử lý kịp thời và ngăn chặn hành vi phạm tội.

 (Theo cncn.gov.cn)

Rút sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng mở tiệm bánh nhưng chỉ bán được 2 cái/ngày, tôi định đóng cửa thì có bạn cứu nguy: "Giờ doanh thu tăng gấp 50 lần"

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM Nổi bật

Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên”

Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên” Nổi bật

Có nên ăn sữa chua cùng hoa quả?

Có nên ăn sữa chua cùng hoa quả?

19:38 , 24/09/2025
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tỵ

Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tỵ

19:29 , 24/09/2025
Người trên 60 tuổi nhất định phải biết: Ăn hạt óc chó tốt hay hại? Tránh xa 3 loại hạt này kẻo mang bệnh vào thân!

Người trên 60 tuổi nhất định phải biết: Ăn hạt óc chó tốt hay hại? Tránh xa 3 loại hạt này kẻo mang bệnh vào thân!

18:35 , 24/09/2025
Bác sĩ sống thọ 100 tuổi dù từng mắc ung thư: Bí quyết nằm ở thói quen này

Bác sĩ sống thọ 100 tuổi dù từng mắc ung thư: Bí quyết nằm ở thói quen này

18:35 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên