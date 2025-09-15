Người phụ nữ gửi tiết kiệm hơn 37 triệu đồng trong 3 năm nhưng 23 năm sau đến rút, ngân hàng kiểm tra rồi khẳng định “Chị đã tất toán rồi mà”

Tháng 6/2023, bà Hồ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mang theo chứng chỉ tiền gửi đến ngân hàng trên địa bàn để rút 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng) tiền tiết kiệm. Khoản tiền này đã được bà gửi vào ngày 31/5/1997 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,28%/năm, đáo hạn vào ngày 31/5/2000. Tuy nhiên, do thất lạc chứng chỉ, mãi 23 năm sau, bà Hồ mới tìm lại được và đem đến ngân hàng làm thủ tục rút.

Sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng thông báo số tiền đã được tất toán vào ngày 1/6/2000, tức ngay sau khi khoản gửi đáo hạn. Trước thông tin này, bà Hồ vô cùng hoang mang, khẳng định mình chưa từng rút khoản tiền trên. Bà nhiều lần yêu cầu ngân hàng hoàn trả cả gốc lẫn lãi, đồng thời cộng thêm lãi suất 0,828%/năm tính đến thời điểm rút, song đều bị từ chối.

Sau khi thương lượng bất thành, bà Hồ đã kiện đơn vị này ra tòa án địa phương, yêu cầu giám định chữ ký viết tay trên biên lai rút tiền để làm rõ sự việc.

Tại tòa, ngân hàng giải thích rằng chứng chỉ tiền gửi số 2071 mà bà Hồ giữ thực chất đã được chính bà báo mất trước ngày đáo hạn 2 ngày. Sau đó, ngân hàng cấp lại cho bà chứng chỉ mới mang số 7047. Ngày 1/6/2000, bà Hồ đã cầm chứng chỉ này đến rút 12.388 NDT (hơn 45,8 triệu đồng), bao gồm cả gốc và lãi, có ký xác nhận đã rút tiền ở mặt sau chứng chỉ.

Ảnh: Toutiao

Sau khi giao dịch hoàn tất, tài khoản tiết kiệm này của bà Hồ đã được đóng lại. Ngân hàng cũng cho biết do hệ thống ngân hàng được nâng cấp sau năm 1998, số tài khoản trên giấy tờ có thể khác nhau, nhưng dữ liệu vẫn thống nhất và không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.

Ngoài ra, báo cáo của ngân hàng thể hiện vào buổi sáng 1/6/2000, bà Hồ đã thực hiện 3 lần rút tiền liên tiếp, khớp với dữ liệu tính lãi suất in từ máy tính. Theo quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, hồ sơ tài khoản chỉ lưu trữ trong vòng 10 năm sau khi tất toán. Vì vậy, tại thời điểm đó, tức đã hơn 23 năm, ngân hàng không còn chứng từ gốc mà chỉ còn hồ sơ tổng hợp để đối chiếu.

Khi đối chất với tòa, bà Hồ thừa nhận trước đây từng gửi 3 khoản tiền gửi: 2 lần 5.000 NDT và một lần gửi 10.000 NDT. Người phụ nữ này cho biết bà đã rút 2 khoản tiền nhỏ, chỉ còn khoản 10.000 NDT là chưa rút. Tuy nhiên, ngân hàng cho rằng khoản tiền này đã được rút từ năm 2000 bằng chứng chỉ mới, còn chứng chỉ tiền gửi mà bà Hồ đang giữ là chứng chỉ bà đã báo mất.

Bà Hồ không tin phía ngân hàng nên đã yêu cầu giám định chữ ký trên chứng chỉ tiền gửi và bảng lãi suất. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này với lý do việc rút tiền khi đó chỉ cần mật khẩu, không bắt buộc phải có chữ ký của người gửi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người rút tiền có thể là chính bà Hồ hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

Hơn nữa, trong vụ việc này, chứng cứ ngân hàng cung cấp, từ báo cáo giao dịch, danh sách lãi suất đến dữ liệu hệ thống, đều được tòa án đánh giá có giá trị và đáp ứng tiêu chuẩn chứng cứ dân sự Trung Quốc. Do đó, tòa án địa phương xác định khoản tiền gửi của bà Hồ thực sự đã được rút vào năm 2000. Yêu cầu giám định chữ viết tay của bà không được chấp nhận. Bà Hồ thua kiện và phải chịu án phí.

Qua vụ việc trên, tòa án Trung Quốc cũng đưa ra 3 lưu ý dành cho người gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Thứ nhất, đó là bảo quản cẩn thận chứng chỉ tiền gửi. Đây là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh quyền sở hữu khoản tiền gửi. Nếu để mất, rách nát hoặc thất lạc trong thời gian dài, việc rút tiền hoặc khiếu nại về sau sẽ rất khó khăn, thậm chí bất lợi trước tòa.

Thứ hai, người gửi tiết kiệm nên chủ động theo dõi kỳ hạn và tất toán đúng thời điểm. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn đồng nghĩa với việc phải chú ý ngày đáo hạn. Việc để quên hoặc kéo dài hàng chục năm mới mang chứng chỉ đi rút có thể khiến khách hàng mất quyền lợi hoặc gặp trở ngại pháp lý.

Thứ ba, nên liên hệ ngay với ngân hàng khi phát hiện sự cố. Trong trường hợp mất chứng chỉ tiền gửi, khách hàng cần báo ngay để làm thủ tục phong tỏa, tránh rủi ro bị rút tiền trái phép.

(Theo Toutiao)