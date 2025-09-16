Tài khoản bị trừ 283 lần trong 90 phút, mất hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ kiện ngân hàng vì không cảnh báo nhưng nhận câu trả lời: “Không phải lỗi của chúng tôi”

Tháng 4/2024, Tòa án quận Hải Điến (Bắc Kinh) đã công bố phán quyết về một vụ gian lận thẻ ngân hàng gây nhiều chú ý. Nguyên đơn, bà Lý, cho biết tài khoản của bà đã thực hiện tới 283 giao dịch liên tiếp chỉ trong vòng 90 phút, mỗi giao dịch trị giá 1.000 NDT, tổng cộng 283.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) đã bị chuyển đi. Tất cả đều là thanh toán nhanh qua bên thứ ba ở nước ngoài và cùng chuyển đến một tài khoản nhận.

Sau đó, bà Lý kiện Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) – Chi nhánh đường Trung Nam Bắc Kinh, yêu cầu bồi thường 283.000 NDT. Sau khi thụ lý, tòa án đã chấp thuận toàn bộ yêu cầu của bà.

Hồ sơ cho thấy bà Lý mở tài khoản tại chi nhánh này từ năm 2011. Trong các năm 2014, 2016 và 2017, bà từng báo mất thẻ và xin cấp lại. Chiều 10/8/2017, tài khoản của bà bất ngờ phát sinh 283 giao dịch liên tiếp chỉ trong vòng 90 phút. Sau sự việc, bà Lý báo mất thẻ ngân hàng và trình báo công an. Đến tháng 11 cùng năm, bà Lý rút hết số dư còn lại và xin đóng tài khoản.

Trong vụ việc trên, bà Lý khẳng định không nhận được bất kỳ tin nhắn cảnh báo nào dù dịch vụ SMS banking đã được kích hoạt dù tiền bị trừ liên tục. Phía ngân hàng phủ nhận nhưng không đưa ra bằng chứng phản bác.

Tại tòa, ngân hàng cho rằng hệ thống giao dịch của họ tuân thủ tiêu chuẩn ngành, các giao dịch đều cần mật khẩu và việc bà Lý từng mất thẻ hay sử dụng nền tảng bên thứ ba tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngân hàng thậm chí cho rằng vụ việc trên có khả năng là bà Lý thông đồng với người khác và khẳng định lỗi không phải của họ. Đồng thời, đơn vị này lập luận vụ việc có yếu tố hình sự nên phải xử lý bằng tố tụng hình sự trước.

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm nhận định 283 giao dịch đều diễn ra ở nước ngoài, số tiền trùng lặp, thời gian gói gọn trong 90 phút rõ ràng bất thường. Tuy nhiên, phía ngân hàng không chứng minh được đã gửi cảnh báo hay có biện pháp xác minh. Do đó, ngân hàng được xác định không thực hiện đúng nghĩa vụ thận trọng và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Ảnh minh họa: Internet

Không đồng ý với phán quyết của tòa, chi nhánh ngân hàng trên đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án cấp trung Bắc Kinh. Đơn vị này xuất trình video thao tác iTunes trên iPhone, cho rằng bà Lý trực tiếp thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, bà Lý đã phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định thẻ chưa từng liên kết với iTunes và thời điểm đó bà không sử dụng iPhone.

Tòa phúc thẩm đánh giá chứng cứ ngân hàng nộp không có giá trị thuyết phục, đồng thời ngân hàng không cung cấp được bằng chứng bổ sung. Cuối cùng, tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc CCB Chi nhánh đường Trung Nam bồi thường cho bà Lý 283.000 NDT cùng khoản lãi phát sinh.

Theo quan điểm của thẩm phán, với tư cách là bên mở tài khoản và quản lý tiền gửi, ngân hàng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho khách hàng. Trong các vụ gian lận thẻ ngân hàng, trọng tâm tranh chấp thường nằm ở việc ngân hàng có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này hay không. Với giao dịch trực tuyến không có thẻ, yếu tố then chốt là ngân hàng đã xác minh thông tin và thực hiện nghĩa vụ cảnh báo hay chưa. Nếu không chứng minh được, ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Vụ án của bà Lý trở thành ví dụ điển hình, cho thấy trong bối cảnh giao dịch điện tử ngày càng phổ biến, trách nhiệm bảo mật và cảnh báo rủi ro của ngân hàng chính là “tuyến phòng thủ” quan trọng để bảo vệ người gửi tiền.

(Theo 163.com)