Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 7 chủ tài khoản thất nghiệp nhưng rút hơn 111 tỷ đồng/người: Công an vào cuộc đánh sập đường dây rửa tiền hơn 1.864 tỷ đồng

Rửa tiền luôn được xem là một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thanh toán điện tử, nhiều băng nhóm tội phạm đã lợi dụng hệ thống ngân hàng, máy POS và các công ty trung gian tài chính để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp này. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo phòng chống rửa tiền cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và cơ quan công an ở Trung Quốc đã phanh phui nhiều vụ việc.

Một trong những chuyên án gây chú ý nhất năm 2023 ở đất nước tỷ dân là vụ rửa tiền 503 triệu NDT ( hơn 1.864 tỷ đồng) bị triệt phá tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc.

Dấu hiệu bất thường tại ngân hàng

Đầu tháng 4/2023, Đội Điều tra Kinh tế thuộc Chi nhánh Công nghệ cao, Cục Công an Tây An, nhận được báo cáo từ một ngân hàng địa phương về hiện tượng đáng ngờ: nhiều khách hàng thường xuyên rút tiền mặt với số lượng rất lớn. Điều đáng nói là những người này đều thất nghiệp hoặc có thu nhập thấp, nhưng mỗi người lại rút ra trung bình hơn 30 triệu NDT (hơn 111 tỷ đồng).

Hành vi này ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động rửa tiền. Cơ quan công an đã nhanh chóng phối hợp với Cục Phòng Chống rửa tiền, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Tây An để thu thập và đối chiếu dữ liệu giao dịch.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định 7 cá nhân liên quan đều không có việc làm ổn định, nhưng lại mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch rút tiền. Do không thể giải trình nguồn gốc hợp pháp của dòng tiền, các giao dịch này đã liên tục kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng chống rửa tiền của ngân hàng.

Ngày 12/4/2023, cơ quan chức năng chính thức lập án, triển khai điều tra chuyên sâu. Từ dữ liệu tài chính, họ phát hiện toàn bộ số tiền rút ra đều xuất phát từ các giao dịch qua máy POS liên kết với một công ty dịch vụ thanh toán chấp nhận thẻ giả ở Thượng Hải. Sau hơn 2 tháng theo dõi và phân tích, một băng nhóm tội phạm chuyên tổ chức thanh toán, rút tiền và rửa tiền bất hợp pháp đã lộ diện.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn

Ngày 20/6/2023, hơn 60 cảnh sát được huy động đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, triển khai chiến dịch triệt phá. Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 10 nghi phạm hình sự, đồng thời thu giữ nhiều tang vật quan trọng như điện thoại di động, máy POS và thẻ ngân hàng phục vụ hoạt động rửa tiền.

Kết quả điều tra sâu hơn cho thấy, 2 nghi phạm họ Lư và họ Nguỵ điều hành ba sòng bạc ngầm. Từ tháng 1/2022, đối tượng họ Trương (25 tuổi, quê Tây An, tỉnh Thiểm Tây) đã hợp tác với Lư và Nguỵ cung cấp dịch vụ thanh toán bất hợp pháp nhằm hợp thức hóa dòng tiền từ các sòng bạc này. Đối tượng họ Trương đã giao việc cho nhiều cá nhân sử dụng máy POS để tạo giao dịch giả, sau đó trực tiếp rút tiền mặt để hưởng mức hoa hồng khoảng 3‰ trên mỗi giao dịch.

Tính đến khi bị triệt phá, đường dây trên đã thực hiện hàng trăm giao dịch với số tiền rút tổng cộng là 503 triệu NDT (hơn 1.864 tỷ đồng).

8 nghi phạm, trong đó có đối tượng họ Trương, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Diên Tháp (Tây An) phê chuẩn lệnh bắt giữ với cáo buộc rửa tiền. Riêng 2 đối tượng họ Lư và Nguỵ bị khởi tố về tội điều hành sòng bạc. Vụ án sau đó được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan cũng như dòng tiền bất hợp pháp.

Vụ việc trên không chỉ cho thấy sự tinh vi của tội phạm tài chính trong việc lợi dụng kẽ hở công nghệ thanh toán, mà còn khẳng định hiệu quả của hệ thống giám sát giao dịch ngân hàng ở Trung Quốc. Cảnh báo kịp thời từ phía ngân hàng, cùng sự phối hợp điều tra nhanh chóng của lực lượng công an, đã giúp ngăn chặn kịp thời một đường dây rửa tiền quy mô lớn.

