Công an khẳng định lừa đảo, cụ bà 72 tuổi vẫn đòi chuyển khoản 120 triệu đồng vào 1 tài khoản VPBank để “cấp lại tài khoản VNeID mức độ 2”

Mới đây, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên đã giúp người dân thoát khỏi “bẫy lừa” giả danh cán bộ Công an nhằm chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng

Cụ thể, vào 16h ngày 04/9, cán bộ công an xã tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (72 tuổi, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý). Cụ bà mang theo 120 triệu đồng và đề nghị cán bộ Công an xã hướng dẫn chuyển vào một tài khoản ngân hàng VPBank.

Bà cho biết chiều cùng ngày có 1 người gọi điện và tự xưng là cán bộ Công an. Người này yêu cầu bà phải chuyển 120 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp để thực hiện thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Nếu không làm theo hướng dẫn, bà sẽ bị thu hồi mã định danh, tất cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của bà sẽ bị vô hiệu hoá. Đồng thời, các đối tượng đề nghị không được báo cho bất cứ ai, nếu để người khác biết, sẽ không cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2…

Công an xã Vũ Quý giải thích rõ bẫy lừa đảo mà các đối tượng đang thực hiện để bà L có thể hiểu rõ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vũ Quý nhận định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nên yêu cầu bà không thực hiện giao dịch. Với tâm lý lo sợ, bà vẫn nhất quyết đòi chuyển tiền.

Cán bộ công an xã Vũ Quý vừa phải kiên trì động viên, giải thích cho bà L hiểu về những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, vừa liên hệ người thân của bà. Công an xã yêu cầu gia đình nên đưa bà đến Ngân hàng gửi giữ số tiền trên, tránh đánh rơi và ngăn ngừa việc tiếp tục tự ý thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng xấu.

Được cán bộ Công an hỗ trợ, giúp đỡ, bà L đã nhận thức được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nên đã cùng người thân đến Ngân hàng gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền trên. Bà L và gia đình vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Vũ Quý.

Thông qua vụ việc này, công an xã Vũ Quý đề nghị người dân trên địa bàn cần tỉnh táo, cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện từ người lạ, tự xưng là cán bộ Công an để đưa ra các yêu cầu chuyển tiền. Mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí nguy hại an toàn tính mạng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên