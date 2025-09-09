Thường xuyên đăng 3 hình ảnh này lên mạng xã hội là biểu hiện của EQ thấp

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc chia sẻ hình ảnh đã trở thành thói quen phổ biến. Một bức ảnh không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn là cách thể hiện cá tính, phong cách và thậm chí là thái độ sống của mỗi người.

Tuy nhiên, không phải tấm hình nào cũng giúp bạn ghi điểm. Có những kiểu ảnh đăng quá nhiều lần lại vô tình làm lộ EQ thấp, khiến người khác nhìn vào vừa ngán ngẩm, vừa mất thiện cảm.

Dưới đây là ba kiểu ảnh điển hình mà nếu lạm dụng, chủ nhân dễ bị gắn mác “kém tinh tế” trên mạng xã hội.

Ảnh khoe tiền, tài sản

Không ít người thích đăng ảnh chụp tiền mặt, đồ hiệu, xe sang hoặc bất động sản. Họ nghĩ đây là cách chứng minh bản thân thành công. Thực tế, điều này thường phản tác dụng. Trong mắt nhiều người, những bức ảnh khoe của chỉ tạo cảm giác phô trương, thiếu tinh tế, thậm chí phảng phất sự bất an.

Người có EQ cao thường để người khác tự cảm nhận sự thành đạt của mình thông qua thái độ sống, cách cư xử và thành quả công việc, thay vì phải gồng mình chứng tỏ. Ngược lại, người thường xuyên khoe của trên mạng lại dễ bị đánh giá là thiếu tự tin, cần tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.

Ảnh than vãn, khóc lóc

Không ít người biến mạng xã hội thành nơi xả stress, chia sẻ mọi buồn bực trong cuộc sống. Những tấm hình khóc lóc trong phòng tối hay dòng trạng thái kèm ảnh mệt mỏi, rối bời… thoạt nhìn có vẻ chân thật, nhưng lại dễ khiến người khác ngại tiếp xúc.

Người EQ cao vẫn có lúc buồn, nhưng họ biết cách chia sẻ đúng nơi, đúng người. Ngược lại, việc đưa hình khóc lóc lên mạng lại khiến người khác cảm thấy chủ nhân dễ bị cảm xúc chi phối, không kiểm soát được hành vi.

Mạng xã hội vốn là nơi mọi người tìm kiếm sự kết nối và niềm vui. Nếu thường xuyên xuất hiện với hình ảnh than thở, khóc lóc, bạn bè dễ bị “ngợp” bởi năng lượng tiêu cực và dần tránh xa.

Ảnh “đá xéo”, trách móc

Một dạng hình ảnh khác thường xuất hiện là ảnh có kèm những dòng chữ ẩn ý, than thở hoặc trách móc ai đó. Có người đăng ảnh đen trắng với vài câu chữ nặng nề, có người chia sẻ hình ảnh kèm lời lẽ bực tức, thất vọng. Mục đích có thể chỉ là trút giận, tìm sự đồng cảm. Song mọi người nhìn vào dễ cho rằng chủ nhân thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc.

Người có EQ thấp thường biến mạng xã hội thành nơi xả stress mà không nghĩ đến hệ quả. Một lần có thể được cảm thông, nhưng nếu lặp lại nhiều lần sẽ khiến bạn bè xa lánh, thậm chí nghi ngờ khả năng giữ bí mật và sự tin cậy trong mối quan hệ.

Ngược lại, người EQ cao biết cách tự điều tiết cảm xúc, chọn cách chia sẻ riêng tư hoặc tâm sự trực tiếp với những người thân thiết thay vì chia sẻ công khai.

Điểm chung của ba kiểu ảnh trên là sự thiếu kiểm soát cảm xúc và mong muốn thu hút sự chú ý tức thời. Người EQ thấp thường để cảm xúc dẫn dắt hành động, ít quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Họ coi mạng xã hội như nơi để chứng tỏ hoặc trút xả, mà quên rằng mỗi bức ảnh đều góp phần định hình cách người khác nhìn nhận về mình.

Trong khi đó, EQ cao không đồng nghĩa với việc im lặng hay giấu kín mọi thứ, mà là biết thể hiện vừa đủ, đúng lúc, đúng chỗ. Người tinh tế sẽ luôn cân nhắc: liệu tấm ảnh này có mang lại năng lượng tích cực hay không, và nó có thật sự cần thiết để công khai hay không.

(Tổng hợp)