Có nên rút phích cắm nồi cơm điện ngay khi cơm chín? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Trong căn bếp của nhiều gia đình, nồi cơm điện đã trở thành vật dụng quen thuộc. Một bữa cơm ngon, nóng hổi thường bắt đầu từ thao tác bấm nút “Cook” đơn giản. Tuy nhiên, sau khi cơm chín, không ít người băn khoăn: Liệu có nên rút phích cắm nồi cơm điện ngay, hay để chế độ “Warm” (giữ ấm) mới là lựa chọn đúng đắn?

Một số gia đình thường rút phích cắm ngay khi cơm chín, với lý do tiết kiệm điện, tránh nguy cơ cháy nổ hoặc làm cơm bị khô. Ngược lại, nhiều người có thói quen để nồi ở chế độ giữ ấm vài giờ, nhằm đảm bảo cơm luôn nóng sốt khi đến bữa.

Chính sự khác biệt này tạo nên những tranh luận xoay quanh tính an toàn, chất lượng cơm cũng như sức khỏe lâu dài.

Về vấn đề an toàn điện

Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng nồi cơm điện hiện nay được thiết kế với cơ chế an toàn khá cao. Khi cơm chín, nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, công suất tiêu thụ điện giảm đáng kể.

Tuy nhiên, việc cắm điện liên tục trong nhiều giờ vẫn tiềm ẩn rủi ro. Đối với các dòng nồi cơm điện cũ hoặc kém chất lượng, việc hoạt động liên tục có thể dẫn đến nguy cơ chập điện hoặc cháy nổ, đặc biệt nếu nguồn điện không ổn định.

Vì thế, nếu không có nhu cầu giữ cơm nóng lâu, rút phích cắm ngay khi cơm chín sẽ là lựa chọn an toàn hơn.

Về chất lượng cơm

Một yếu tố khác khiến nhiều người quan tâm chính là chất lượng cơm. Khi để chế độ giữ ấm trong thời gian dài, lớp cơm dưới đáy thường chuyển vàng, trong khi phần cơm phía trên lại dễ bị mất đi độ dẻo mềm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơm sau khi nấu chín nên được ăn trong vòng 4–6 tiếng để giữ trọn vẹn dưỡng chất. Nếu giữ ấm quá lâu, một số vitamin dễ bị hao hụt khiến cơm mất giá trị dinh dưỡng. Như vậy, việc lạm dụng chế độ “Warm” để giữ cơm suốt cả ngày rõ ràng không tốt cho sức khỏe gia đình.

Có cần rút ngay khi cơm chín?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Nếu cơm vừa nấu xong và gia đình dùng bữa ngay, việc rút phích cắm là hoàn toàn hợp lý, vừa tiết kiệm điện vừa an toàn.

Trong trường hợp bữa ăn diễn ra sau 1-2 tiếng, để chế độ giữ ấm là chấp nhận được, nhưng nên lưu ý không để kéo dài quá lâu.

Lời khuyên sử dụng nồi cơm điện

Để đảm bảo vừa an toàn, vừa có bữa ăn ngon miệng, người dùng có thể tham khảo một số gợi ý sau:

Không để cơm quá lâu trong nồi: Nếu chưa ăn ngay, hãy giữ ấm tối đa 2–3 tiếng.

Bảo quản cơm thừa đúng cách: Nên cho vào hộp kín, cất tủ lạnh thay vì để qua đêm trong nồi.

Chọn nồi cơm điện chất lượng: Các dòng nồi mới có chế độ hẹn giờ, tự động ngắt, thậm chí điều chỉnh nhiệt độ giữ ấm thông minh.

Vệ sinh nồi thường xuyên: Đảm bảo lòng nồi sạch, tránh để cơm cháy bám lâu ngày gây mùi hoặc giảm tuổi thọ thiết bị.

Việc rút phích cắm nồi cơm điện ngay khi cơm chín hay không phụ thuộc vào thói quen và nhu cầu của từng gia đình. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh an toàn, chất lượng cơm và sức khỏe, người dùng không nên lạm dụng chế độ giữ ấm quá lâu. Một bữa cơm ngon không chỉ cần nóng hổi, mà còn phải đảm bảo an toàn và giàu dinh dưỡng cho cả gia đình.

(Tổng hợp)