Nhận được 18 tỷ đồng tiền đền bù đất, cụ ông đem gửi tiết kiệm ngay, 5 năm sau tất toán thì sững sờ: Ngân hàng báo "sổ tiết kiệm này là giả"

Ông Lưu, cư dân sống tại quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), cách đây 5 năm đã nhận được khoản đền bù giải tỏa nhà cũ lên đến 5 triệu NDT (khoảng 18 tỷ đồng). Vốn nổi tiếng tiết kiệm, ông đem gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng, tin rằng từng ấy là quá đủ để an hưởng tuổi già. Hằng ngày, ông Lưu cẩn thận cất giữ sổ tiết kiệm 5 triệu NDT trong tủ, khóa kỹ và luôn tự nhủ phải đề phòng mọi rủi ro.

Hồi đầu năm 2025, khi ông mang sổ ra ngân hàng kiểm tra, sự thật đau lòng đã được phơi bày: cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu NDT bây giờ hóa ra chỉ là giả. Và số tiền trong tài khoản đã bị rút sạch từ lâu. Gia đình đã báo cảnh sát để điều tra sự thật.

Chỉ vài tháng trước, Vương - chồng chị Lưu từng nài nỉ vợ vay giúp 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) với lý do “bạn bè cần tiền gấp”. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này đã đột nhiên biến mất một cách bất ngờ khiến chị Lưu vừa lo lắng, vừa hoang mang. Vụ việc khiến cả gia đình tiếp tục rơi vào khủng hoảng.

Theo kết quả điều tra, thủ phạm của vụ sổ tiết kiệm giả chính là chồng chị Lưu. Trong suốt một năm trời, Vương đã lợi dụng việc đã quá quen thuộc với tình hình trong gia đình để âm thầm chiếm đoạt tài sản. Anh ta lén lấy sổ hộ khẩu, chứng minh thư và các giấy tờ quan trọng của cha vợ. Dựa vào những giấy tờ này, Vương đã nhiều lần đến ngân hàng, trước sau thực hiện hơn chục giao dịch và đã rút toàn bộ 5 triệu NDT trong sổ tiết kiệm.

Để che giấu hành vi phạm tội, anh ta còn thuê người trên mạng làm giả một cuốn sổ tiết kiệm giống hệt bản gốc, rồi lặng lẽ đặt lại vào tủ. Hành vi của Vương cuối cùng đã bị phanh phui khi anh ta không còn khả năng trả nợ và buộc phải trốn tránh chủ nợ, dẫn đến việc gia đình nghi ngờ và phát hiện toàn bộ sự việc.

Đối mặt với sự phẫn nộ của vợ và cả gia đình vợ, nghi phạm họ Vương chỉ cúi đầu, im lặng không nói một lời. Còn đối với ông Lưu, cú sốc này không chỉ là mất trắng toàn bộ tài sản tích cóp cả đời, mà còn là sự phản bội cay đắng đến từ người con rể từng được ông xem như con ruột. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới 18 tỷ đồng, đó là tất cả vốn liếng dành để ông dưỡng già, giờ đây đã tan biến không còn dấu vết.

Sau khi bị bắt giữ, Vương ân hận nhưng, tất cả đã quá muộn. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án theo quy định pháp luật: Vương bị kết án 12 năm tù giam về tội trộm cắp và phạt tiền 120.000 NDT (khoảng 436 triệu đồng). Đồng thời, Vương buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế cho bị hại.

