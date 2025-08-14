Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt

14-08-2025 - 21:54 PM | Lifestyle

Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt

Ngôn Thừa Húc không giấu được sự đau lòng, rơi nước mắt khi đi thăm mộ Từ Hy Viên.

Ngày 14/8, tờ Sina đưa tin Ngôn Thừa Húc và vợ chồng Giả Vĩnh Khiết - Vương Triệu Kiệt đến viếng mộ của Từ Hy Viên. Thủ lĩnh nhóm F4 lộ rõ gương mặt u buồn, khóc nghẹn bên mộ của người đẹp Vườn Sao Băng . Chứng kiến sự suy sụp, mất bình tĩnh của Ngôn Thừa Húc, Giả Vĩnh Tiệp phải nhẹ nhàng vỗ vai động viên, an ủi nam diễn viên.

Đáng chú ý, sau khi kết thúc chuyến viếng mộ, Ngôn Thừa Húc được cho biết đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc dùng bữa ở nhà hàng chay. Anh cúi đầu, vừa ăn vừa khóc với vẻ mặt buồn bã, thất thần. Hình ảnh này khiến công chúng không khỏi nhói lòng, thương cảm. Theo cư dân mạng xứ tỷ dân, có lẽ chính Ngôn Thừa Húc cũng chẳng thể ngờ ngày anh và Từ Hy Viên đoàn tụ, họ đã âm dương cách biệt.

Ngôn Thừa Húc cùng đồng nghiệp đến viếng mộ Từ Hy Viên

Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 1.
Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 2.
Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 3.
Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 4.

Ngôn Thừa Húc lặng người, gương mặt lộ rõ sự đau buồn khi ngày gặp lại người đàn em thân thiết, họ đã cách biệt âm dương

Từ Hy Viên và Ngôn Thừa Húc thành danh nhờ bộ phim Vườn Sao Băng (2001). Trong phim, họ vào vai tình nhân. Từ Hy Viên đóng nữ chính Sam Thái, còn Ngôn Thừa Húc diễn nam chính Đạo Minh Tự. Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả 2 ít có dịp gặp gỡ vì bận rộn với lịch trình cá nhân cũng như cuộc sống riêng. Tuy nhiên, theo thủ lĩnh F4, Từ Hy Viên luôn là người quan trọng trong cuộc sống của anh. Ngôn Thừa Húc cho biết Từ Hy Viên là 1 người bạn, người đồng nghiệp chân thành, mỗi khi có chuyện khó khăn chỉ cần gọi 1 tiếng là cô đều sẵn lòng ở bên giúp đỡ và động viên. Do đó, sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên là cú sốc lớn với Ngôn Thừa Húc.

Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 5.
Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 6.
Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 7.

Bộ phim thần tượng Vườn Sao Băng do Ngôn Thừa Húc - Từ Hy Viên đóng chính từng làm mưa làm gió màn ảnh châu Á

Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vì cúm và viêm phổi. Thi thể nữ diễn viên được hỏa táng ở Nhật Bản vào ngày 3/2. Ngày 5/2, tro cốt cô được ông xã DJ Koo và gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) bằng máy bay riêng. Vào ngày 15/3 vừa qua, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. 2 con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ.

Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt- Ảnh 8.

Từ Hy Viên qua đời là sự kiện rúng động nhất showbiz Hoa ngữ thời gian qua

Nguồn: Sina, Weibo

Theo Vy Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nàng Hậu vừa trở thành Phó Chủ tịch công ty BĐS: Góp mặt trong loạt khoảnh khắc quyền lực tại tập đoàn nghìn tỷ, bản lĩnh dâu hào môn khiến ai cũng nể

Nàng Hậu vừa trở thành Phó Chủ tịch công ty BĐS: Góp mặt trong loạt khoảnh khắc quyền lực tại tập đoàn nghìn tỷ, bản lĩnh dâu hào môn khiến ai cũng nể Nổi bật

5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn

5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn Nổi bật

Nam nghệ sĩ sỡ hữu mỗi quận 2 căn nhà: “Phú ông” showbiz Việt, 23 tuổi có con, U40 siêu giàu, chưa vợ

Nam nghệ sĩ sỡ hữu mỗi quận 2 căn nhà: “Phú ông” showbiz Việt, 23 tuổi có con, U40 siêu giàu, chưa vợ

21:24 , 14/08/2025
Tập 2 Sao Nhập Ngũ: Lan Ngọc lộ dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng, Hoà Minzy bị chê thua Chi Pu

Tập 2 Sao Nhập Ngũ: Lan Ngọc lộ dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng, Hoà Minzy bị chê thua Chi Pu

21:13 , 14/08/2025
Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt

21:10 , 14/08/2025
Chấm điểm phong thủy căn hộ 80m2 của nữ luật sư 38 tuổi vừa sang vừa vượng khí khiến ai cũng muốn ở

Chấm điểm phong thủy căn hộ 80m2 của nữ luật sư 38 tuổi vừa sang vừa vượng khí khiến ai cũng muốn ở

21:01 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên