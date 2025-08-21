Cụ bà U70 có hưu lương 22 triệu đồng/tháng, sổ tiết kiệm hơn 2,5 tỷ đồng bật khóc: Mềm lòng khiến tôi trắng tay

Lòng tốt dễ bị lợi dụng

Trương Tố Mai, 69 tuổi, sống tại Trung Quốc, trước khi nghỉ hưu là một giáo viên uy tín, có lương hưu 6.000 NDT/tháng (gần 22 triệu đồng) cùng hơn 700.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng) tiết kiệm. So với nhiều người cùng tuổi, mức sống của bà được đánh giá khá giả, đủ để sống ổn định và thoải mái.

Tuy nhiên, sau một thời gian cho vay và đầu tư không thu hồi được, số dư tài khoản của bà chỉ còn 1.247 NDT (hơn 4,5 triệu đồng), khiến bà phải cân nhắc kỹ từng khoản chi tiêu hàng tháng.

Ảnh minh họa

Suốt sự nghiệp, bà Trương luôn nổi tiếng với lòng tốt và thói quen giúp đỡ người khác. Bà thường hỗ trợ học sinh khó khăn, cho đồng nghiệp vay tiền và sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm khi cần. Thói quen này, dù là điểm mạnh, nhưng cũng khiến bà dễ bị lợi dụng. Khi chồng mất và con gái định cư ở nước ngoài, bà tưởng rằng cuộc sống sẽ an toàn với mức thu nhập và tiền tiết kiệm ổn định.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bà Trương cho chị Lý, hàng xóm thân thiết, vay 200.000 NDT (hơn 730 triệu đồng) để cứu con trai gặp tai nạn. Bà đồng ý ngay mà không yêu cầu giấy tờ hay thỏa thuận nào, cho rằng cứu người quan trọng hơn tiền bạc.

Thế nhưng sau nửa năm, khoản tiền vẫn chưa được trả, và chị Lý tìm lý do tránh gặp bà. Đây là lần đầu tiên lòng tin dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, khiến bà cảm thấy bất lực, dù vẫn tự nhủ rằng số tiền không ảnh hưởng đến sức khỏe hay cuộc sống hàng ngày.

Chưa dừng lại ở đó, một thanh niên hàng xóm khác, Vương Tiểu Vi, nhờ bà cho vay để mẹ anh ta có tiền chữa bệnh 150.000 NDT (gần 550 triệu đồng).

Bà Trương một lần nữa đồng ý giúp đỡ, nhưng vài tháng sau mới phát hiện ca phẫu thuật chỉ là thủ thuật nhỏ, và khoản tiền này cũng không được hoàn trả. Sự việc tiếp tục cho thấy việc thiếu thẩm định và quá tin tưởng người vay có thể dẫn đến tổn thất, ngay cả khi người vay có vẻ đáng tin cậy.

Ngay cả người thân trong gia đình bà cũng không tránh khỏi những rủi ro tài chính. Cháu trai Trương Kiến Hoa vay 200.000 NDT (hơn 730 triệu đồng) để mở nhà hàng. Bà đồng ý cho vay vì muốn hỗ trợ cháu. Nhưng nhà hàng nhanh chóng đóng cửa, Kiến Hoa không thể trả nợ và ít khi chủ động liên lạc.

Những trường hợp này phản ánh rằng sự cả tin và thiếu kiểm tra khả năng hoàn trả không chỉ ảnh hưởng tới quan hệ hàng xóm mà còn gây tổn thất ngay trong gia đình, khiến tuổi già của bà Trương thêm phần chua xót.

Bài học quản lý tài chính và cách bảo vệ bản thân

Sau nhiều khoản vay không thu hồi được, bà Trương vẫn quyết định đầu tư 150.000 NDT (gần 550 triệu đồng) còn lại theo lời khuyên của “chuyên gia tài chính” Lưu Minh, với kỳ vọng nhận lợi nhuận gấp đôi sau nửa năm.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, chuyên gia này biến mất, công ty bỏ hoang và toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà bị mất. Dù đã trình báo cảnh sát, khả năng thu hồi gần như không có. Sự việc này nhấn mạnh rằng việc đầu tư dựa trên lòng tin mù quáng hoặc thiếu thẩm định kỹ càng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Từ những trải nghiệm đau thương, bà Trương đã điều chỉnh cách tiếp cận với các yêu cầu giúp đỡ và đầu tư. Bà bắt đầu từ chối những khoản vay hoặc yêu cầu hỗ trợ không hợp lý, tập trung giúp đỡ những người thực sự có nhu cầu và có khả năng hoàn trả.

Ảnh minh họa

Khi gặp lại Vương Tiểu Vi, người từng vay tiền, bà từ chối đầu tư thêm dù được đề nghị khoản lãi lớn, nhận diện ngay âm mưu lợi dụng.

Đến tuổi 75, bà Trương xuất bản cuốn sách “Đừng quá mềm lòng”, phân tích các phương thức lừa đảo và nhấn mạnh việc kết hợp lòng tốt với đánh giá thực tế. Cuốn sách cung cấp những bài học cụ thể về cách xác minh thông tin người vay, đánh giá rủi ro, và phân biệt giữa giúp đỡ hợp lý và bị lợi dụng.

Bà chia sẻ rằng kinh nghiệm thực tế giúp nâng cao nhận thức tài chính, bảo vệ bản thân, đồng thời vẫn duy trì khả năng hỗ trợ người khác một cách an toàn.

Câu chuyện của bà Trương trở thành minh chứng thực tế về quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt với người lớn tuổi. Việc kết hợp lòng tốt với sự thận trọng, khả năng từ chối các yêu cầu không hợp lý và đánh giá đúng rủi ro là yếu tố quan trọng để tránh mất mát, bảo vệ nguồn lực cá nhân mà vẫn duy trì khả năng hỗ trợ cộng đồng. Những bài học này đã giúp nhiều người lớn tuổi nâng cao nhận thức tài chính, tránh rủi ro và duy trì cuộc sống an toàn, bền vững.

Theo Sohu