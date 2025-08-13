Cụ bà 98 tuổi qua đời, cho bảo mẫu thừa kế 73 tỷ đồng cho bảo mẫu: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng người

Mối quan hệ gắn bó trong quá trình chăm sóc

8 năm trước, bà Trương, 60 tuổi, ở Giang Tây, Trung Quốc, đã về hưu. Mong muốn có thêm thu nhập, bà được người quen giới thiệu công việc chăm sóc 1 cụ bà 90 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Những ngày đầu, do tính tình cụ bà khá khó chịu và dễ nổi nóng, công việc gặp nhiều khó khăn. Có trường hợp chỉ vì cháo nấu loãng, cụ đã ném bát xuống đất. Bà Trương từng định bỏ việc nhưng sau đó quyết định ở lại vì thấy cụ sống một mình, cần có người chăm sóc.

Qua thời gian, mối quan hệ giữa hai người dần cải thiện. Bà Trương thường cùng cụ nghe nhạc, chơi cờ, xem phim và trò chuyện. Trong sinh hoạt hàng ngày, cụ bà bắt đầu gọi bà Trương bằng tên thân mật, thường khen khả năng nấu nướng. Khi bà Trương bị ốm, cụ bà tự nấu cháo và chăm sóc.

Đầu năm nay, cụ bà đột ngột lâm bệnh. Trong thời gian điều trị, bà Trương túc trực bên giường bệnh. Trước khi qua đời, cụ bà từng nói bà Trương là người gần gũi hơn cả con cháu ruột thịt. Sau đó, bà qua đời, hưởng thọ 98 tuổi.

Quyết định thừa kế và tranh cãi

Ảnh minh hoạ

Ban đầu, bà Trương tỏ ý từ chối vì cho rằng mình chỉ là người giúp việc. Tuy nhiên, luật sư giải thích rằng đây là nguyện vọng của cụ bà, mong bà Trương có điều kiện an dưỡng tuổi già.

Thông tin này khi được con trai bà Trương, anh Tiểu Lý, biết đến đã gây tranh luận. Anh lo ngại dư luận sẽ đánh giá tiêu cực nếu mẹ nhận toàn bộ tài sản. Bà Trương sau đó giải thích rằng trong nhiều năm, cụ bà từng giúp gia đình họ cả về tài chính, từ việc cho vay học phí khi con trai học đại học, đến hỗ trợ tiền mua nhà khi anh kết hôn.

Vài ngày sau, cháu trai cụ bà đến gặp và cáo buộc bà Trương chiếm đoạt tài sản. Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng khi anh Tiểu Lý lên tiếng bảo vệ mẹ, nêu rõ trong 8 năm qua bà Trương là người duy nhất trực tiếp chăm sóc cụ, trong khi người cháu hiếm khi đến thăm. Người này sau đó rời đi mà không đưa ra phản hồi cụ thể.

Hiện tại, toàn bộ tài sản đã được chuyển giao cho bà Trương theo đúng nội dung di chúc. Vụ việc gây nhiều ý kiến trái chiều về việc người ngoài gia đình được thừa kế toàn bộ tài sản, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò của quan hệ chăm sóc lâu dài và tình nghĩa trong quyết định lập di chúc.

Theo Baidu