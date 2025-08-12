Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa rút xong 146 triệu đồng tiền tiết kiệm, cụ bà Cao Bằng kể lại cho hàng xóm: Công an lập tức đến làm việc, yêu cầu dừng giao dịch

12-08-2025 - 10:41 AM | Sống

Sau khi nghe câu chuyện của bà N.L.T, người hàng xóm thấy nhiều dấu hiệu đáng nghi nên đã trình báo công an phường Thục Phán.

Theo báo điện tử tỉnh Cao Bằng, khoảng 14h00 ngày 11/8, công an phường Thục Phán nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Người này cho biết bà N.L.T, trú tại tổ dân phố Đề Thám 4, phường Thục Phán có dấu hiệu bị lừa đảo trên không gian mạng.

Vừa rút xong 146 triệu đồng tiền tiết kiệm, cụ bà Cao Bằng kể lại cho hàng xóm: Công an lập tức đến làm việc, yêu cầu dừng giao dịch- Ảnh 1.

Công an phường Thục Phán tuyên truyền cho bà N.L.T về phương thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Qua làm việc, bà N.L.T cho biết có người gọi điện cho bà tự xưng là cán bộ Công an, nói bà đang liên quan đến vụ án ma tuý, yêu cầu bà phải nộp hết số tiền trong tài khoản tiết kiệm cho đối tượng. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, bà sẽ bị tạm giam 6 tháng.

Theo yêu cầu, bà T đi rút số tiền 146 triệu đồng với mục đích chuyển cho các đối tượng. Sau khi rút tiền về, bà T nói chuyện với hàng xóm. Nhận thấy bà T có dấu hiệu bị lừa đảo qua không gian mạng, hàng xóm của bà T liên hệ Công an phường Thục Phán đến xác minh.

Cán bộ Công an phường giải thích, tuyên truyền cho nạn nhân hiểu về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn bị hại chuyển tiền cho đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an phường Thục Phán khuyến cáo nhân dân cần cảnh giác khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi từ người lạ, nhất là các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước khác. Mọi người tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu khi chưa xác minh được nhân thân đối tượng. Người dân cũng không được cung cấp các thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ nhà... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, nhân dân cần báo ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 732 số điện thoại di động thuộc các cơ quan Nhà nước đăng ký định danh để liên lạc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ các công việc chuyên môn. Các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone, cùng các mạng di động ảo như Itel, Mobicast, Local, VNSky và FPT đã hoàn tất khai báo tên định danh cho các số điện thoại này. Khi nhận cuộc gọi từ các số định danh này, người dân sẽ nhìn thấy tên cơ quan Nhà nước hiển thị thay cho dãy số điện thoại.

Do đó, nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có độ dài 10 chữ số (đầu số 03, 05, 07, 08, 09) mà tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này. Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

Theo Báo điện tử tỉnh Cao Bằng

