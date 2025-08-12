Sau khi chuyển khoản thành công hơn 1 tỷ đồng, người đàn ông Hà Nội vội đến công an phường trình báo luôn

Mới đây, Công an phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an phường Láng, thành phố Hà Nội tiến hành trao trả số tiền hơn một tỷ đồng cho ông Nguyễn Ngọc H (trú tại thành phố Hà Nội).

Trao trả số tiền đã chuyển nhầm cho ông Nguyễn Ngọc H. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc H do sơ suất trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm số tiền 1.015.300.000 đồng (Một tỷ không trăm mười lăm triệu ba trăm nghìn đồng) vào tài khoản của ông Bùi Văn Q (trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi phát hiện sự việc trên, ông H đã đến Công an phường nơi cư trú để trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Láng đã phối hợp với Công an phường Việt Hưng nhanh chóng xác minh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ và vận động ông Bùi Văn Q tự nguyện hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận nhầm.

Tại buổi trao trả, ông Nguyễn Ngọc H bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an ở 2 địa phương đã kịp thời xác minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc nhanh chóng tìm ra người nhận tiền chuyển nhầm và tổ chức trao trả thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an phường 2 địa phương, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh