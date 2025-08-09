Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc

09-08-2025 - 14:38 PM | Sống

Cụ bà này cho biết thực hiện chuyển khoản để phục vụ “phong tỏa tài sản”.

Mới đây, Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng qua không gian mạng.

Cụ thể vào khoảng 16h ngày 8/8, chị Nguyễn Thị Nhã Phương, nhân viên Phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Long tiếp đón bà Hoàng Thị H (76 tuổi, ngụ tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đến giao dịch.

Trong quá trình làm việc, nhân viên ngân hàng phát hiện khách hàng có biểu hiện lạ. Cụ bà tỏ rõ tâm lý sợ hãi, lo lắng khi đề nghị chuyển số tiền 100 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng được ghi vào mẩu giấy không rõ thông tin, mối quan hệ của người thụ hưởng với bà H.

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc- Ảnh 1.

Mẩu giấy ghi thông tin người nhận tiền do bà H. ghi lại. Ảnh: Công an phường Bình Long, Đồng Nai

Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, chị Phương cùng cơ quan đã chủ động liên hệ Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai để phối hợp xác minh.

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc- Ảnh 2.

Ảnh: Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai 

Nhận được tin báo, đồng chí Trung tá Nguyễn Ninh Bình, Cán bộ Công An phường Bình Long đã nhanh chóng có mặt, xác minh thông tin vụ việc. Qua làm việc, cơ quan Công an xác định bà H đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa. Chúng thông báo bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt giam.

Do hoảng sợ, bà H đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Rất may, với sự cảnh giác, nhạy bén của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi giao dịch chuyển tiền hoàn tất.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Ninh Bình đã tuyên truyền, giải thích cho bà H hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cảnh báo bà tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…  và ân cần hỗ trợ đưa bà H về với gia đình, người thân.

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc- Ảnh 3.

Ảnh: Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai

Qua sự việc trên, Công an phường Bình Long khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, mọi người cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai

Đinh Anh

