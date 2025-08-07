Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phí ship chỉ 165K, vị khách ở TPHCM chuyển khoản luôn 165 triệu đồng: Shipper lập tức báo cáo luôn lãnh đạo đơn vị

07-08-2025 - 10:11 AM | Sống

Nam bưu tá này vô cùng bất ngờ khi nhận được số tiền lớn này, vội kiểm tra lại thì phát hiện sự thật.

Theo Vietnam Post, vừa qua, nam bưu tá Phạm Viễn Chính, thuộc Bưu cục phát Hóc Môn 4, Trung tâm phát 4, bưu điện TP Hồ Chí Minh đã có hành động đẹp. Người này đã trả lại tiền cho khách chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 01/08/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao đơn hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, anh Chinh phát hiện khách hàng chuyển khoản nhầm số tiền lên tới 165 triệu đồng.

Bất ngờ với số tiền quá lớn nhận được, bưu tá này liền kiểm tra lại. Anh phát hiện số tiền này là của khách hàng đã nhận hàng với phí chuyển phát là 165.000 đồng. Ngay lập tức anh Minh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị đồng thời liên lạc ngay với khách hàng để xác minh thông tin và hoàn trả số tiền gần 165 triệu đồng lại cho khách hàng.

Theo chia sẻ của khách hàng, khi nhận được điện thoại của bưu tá Phạm Viễn Chinh liên hệ nhận hàng, người này đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản phần phí chuyển phát. Phí chuyển phát cho bưu gửi là 165.000 đồng. Do nhầm lẫn trong quá trình chuyển khoản, khách hàng đã chuyển thành 165 triệu đồng.

“Tôi thực sự rất bất ngờ và xúc động khi anh Chinh gọi điện báo sự việc. Thú thật, lúc đó tôi chưa hề nhận ra mình đã chuyển nhầm số tiền quá lớn như vậy. Trong thời đại mà đôi khi lòng tốt dễ bị nghi ngờ, hành động trung thực của anh Chinh khiến tôi rất cảm phục. Anh không chỉ làm đúng trách nhiệm mà còn thể hiện đạo đức nghề nghiệp và nhân cách đáng quý”, vị khách chia sẻ.

Ghi nhận hành động cao đẹp này, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm phát 4 đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng anh Chinh trước toàn đơn vị. Việc làm này nhằm khích lệ tinh thần phục vụ bằng cái tâm, hành xử đúng đạo đức nghề nghiệp trong ngành Bưu điện.

Phí ship chỉ 165K, vị khách ở TPHCM chuyển khoản luôn 165 triệu đồng: Shipper lập tức báo cáo luôn lãnh đạo đơn vị- Ảnh 1.

Trung tâm phát 4 và BĐTP Hồ Chí Minh kịp thời tuyên dương, khen tưởng gương người tốt - việc tốt

“Khi thấy số tiền được chuyển vào tài khoản là 165 triệu đồng, tôi thật sự giật mình vì biết chắc chắn đây là nhầm lẫn. Tôi chỉ nghĩ một điều rất đơn giản: Tiền này không phải của mình thì phải trả lại cho đúng người và phải trả lại cho khách hàng nhanh nhất. Có thể khách hàng cũng đang lo lắng khi thấy số tiền bị chuyển nhầm. Với nghề bưu tá, niềm tin của khách hàng là điều quan trọng nhất. Nên tôi không thể làm ngơ. Tôi nghĩ nếu ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ mong được đối xử tử tế như vậy”, bưu tá Phạm Viễn Chinh bộc bạch.

Theo Website Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Người phụ nữ chuyển khoản thành công 205 triệu đồng vào tài khoản ACB của thanh niên 2003: Ngay hôm sau, công an liên lạc làm việc

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ”

3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ” Nổi bật

6 việc cần làm ngay và 3 việc không được làm để "cứu mạng" người bị đột quỵ

6 việc cần làm ngay và 3 việc không được làm để "cứu mạng" người bị đột quỵ Nổi bật

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 chọn đi du học Úc giống 22 "tiền bối"

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 chọn đi du học Úc giống 22 "tiền bối"

10:05 , 07/08/2025
ISHCMC: Nơi giáo dục toàn diện ươm mầm hành trình trưởng thành bền vững

ISHCMC: Nơi giáo dục toàn diện ươm mầm hành trình trưởng thành bền vững

10:00 , 07/08/2025
Hiện tượng lạ thường diễn ra giữa mùa mưa ở Nam Bộ: Thời gian ngắn nhưng ảnh hưởng không nhỏ

Hiện tượng lạ thường diễn ra giữa mùa mưa ở Nam Bộ: Thời gian ngắn nhưng ảnh hưởng không nhỏ

09:59 , 07/08/2025
Cơ chế xử phạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm

Cơ chế xử phạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm

09:50 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên