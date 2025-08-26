Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi”

26-08-2025 - 00:17 AM | Sống

Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi”

Người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết toàn bộ số tiền tiết kiệm đã “không cánh mà bay” trong khi bản thân bảo mật sổ tiết kiệm rất cẩn thận.

Người đàn ông tên Phương Đức Chu ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã đến một ngân hàng ở địa phương để gửi tiết kiệm số tiền 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) vào năm 2022. Một năm sau, ông muốn làm thủ tục tất toán thì phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm đã biến mất. Ông Chu chưa bao giờ tiết lộ mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai, giữ sổ tiết kiệm cẩn thận và cũng không đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Phía ngân hàng xác nhận ông Chu đã đến để gửi tiết kiệm, nhưng sau đó phát hiện một biên lai giao dịch có chữ ký ông Chu cho thấy tiền đã được chuyển cho người phụ nữ họ Khâu. Người đàn ông lập tức phủ nhận vì ông không quen biết bà Khâu và khẳng định chữ ký trên không phải của mình. Ngân hàng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nên nhanh chóng báo cảnh sát.

Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cảnh sát địa phương cho biết thời điểm này nhiều khách hàng đến gửi tiết kiệm ở một số ngân hàng cũng báo cáo về việc bị mất tiền không rõ lý do. Một nạn nhân lớn tuổi mất toàn bộ số tiền tích cóp 13 triệu NDT (47 tỷ đồng), khiến chuỗi vốn kinh doanh bị phá vỡ và rơi vào cảnh gần phá sản.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện giao dịch viên họ Lý đã thực hiện một thủ thuật để qua mắt ông Chu và một số khách hàng khác. Đó là việc chuẩn bị 2 bản hợp đồng, một là để ký xác nhận việc gửi tiết kiệm, văn bản thứ 2 lại là giao dịch chuyển khoản vào tài khoản khác. Nhiều khách hàng lớn tuổi tin tưởng nhân viên ngân hàng, không đọc kỹ hợp đồng mà cho rằng cả 2 đều giống nhau nên đã ký tên mà chẳng nghi ngờ. 

Nhân viên Lý cho biết bản thân bị dụ dỗ bởi một CEO họ Khâu với lời hứa hẹn sẽ chia cho cô 10% hoa hồng và trả lại số tiền trước khi khách hàng đến tất toán. CEO Khâu này từng thành công trong nhiều dự án đầu tư nhưng sau đó gặp khủng hoảng tài chính, dẫn đến việc doanh nghiệp bị liệt vào danh sách không thể vay vốn từ ngân hàng. Vậy nên bà Khâu tìm cách lôi kéo những nhân viên ngân hàng như Chu, lợi dụng quy trình giao dịch để đánh cắp tiền từ tài khoản tiết kiệm của khách hàng.

Trong quá trình giao dịch, Chu thường xuyên yêu cầu khách hàng ký thỏa thuận không kích hoạt dịch vụ ngân hàng trực tuyến để “hưởng mức lãi suất cao hơn”. Vì vậy suốt thời gian gửi tiết kiệm, nhiều người không biết tiền đã bị chuyển đi.

Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi”- Ảnh 2.

Thế nhưng các dự án bà Khâu dùng tiền chiếm đoạt để đầu tư cũng không thu về kết quả thuận lợi, số tiền nhanh chóng bị tiêu hết nên không thể trả lại cho ngân hàng. Nhiều khách hàng đến hạn rút tiền, phát hiện tài khoản trống rỗng nên lập tức báo cảnh sát, âm mưu của Khâu và đồng bọn bị phơi bày.

Bà Khâu và các nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo nhanh chóng bị bắt, trong đó người phụ nữ chủ mưu này bị kết án tù chung thân, đồng bọn cũng chịu mức án khác nhau. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo mọi người cần thận trọng trước những lời mời gọi về gửi tiết kiệm lãi suất cao tại ngân hàng, cần kích hoạt thông báo giao dịch qua ứng dụng để nhanh chóng phát hiện giao dịch bất thường.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh

Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh Nổi bật

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Chi 2,5 tỷ đồng mua nhà cho mẹ, người đàn ông “ngã ngửa” vì chủ cũ dựng lều chắn cổng đòi thêm 700 triệu đồng: “Tôi bán nhà chứ không bán đường”

Chi 2,5 tỷ đồng mua nhà cho mẹ, người đàn ông “ngã ngửa” vì chủ cũ dựng lều chắn cổng đòi thêm 700 triệu đồng: “Tôi bán nhà chứ không bán đường”

23:29 , 25/08/2025
Công bố 2 số điện thoại nguy hiểm: Nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

Công bố 2 số điện thoại nguy hiểm: Nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

23:09 , 25/08/2025
Mỹ nam đang gây sốt cõi mạng với bộ ảnh diện áo đoàn hướng về đại lễ 2/9 là ai?

Mỹ nam đang gây sốt cõi mạng với bộ ảnh diện áo đoàn hướng về đại lễ 2/9 là ai?

22:50 , 25/08/2025
82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc

82 ngày đi bộ của 2 “dị nhân đường dài” đã kết thúc

22:42 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên