Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi”

Người đàn ông tên Phương Đức Chu ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã đến một ngân hàng ở địa phương để gửi tiết kiệm số tiền 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) vào năm 2022. Một năm sau, ông muốn làm thủ tục tất toán thì phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm đã biến mất. Ông Chu chưa bao giờ tiết lộ mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai, giữ sổ tiết kiệm cẩn thận và cũng không đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Phía ngân hàng xác nhận ông Chu đã đến để gửi tiết kiệm, nhưng sau đó phát hiện một biên lai giao dịch có chữ ký ông Chu cho thấy tiền đã được chuyển cho người phụ nữ họ Khâu. Người đàn ông lập tức phủ nhận vì ông không quen biết bà Khâu và khẳng định chữ ký trên không phải của mình. Ngân hàng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nên nhanh chóng báo cảnh sát.

Cảnh sát địa phương cho biết thời điểm này nhiều khách hàng đến gửi tiết kiệm ở một số ngân hàng cũng báo cáo về việc bị mất tiền không rõ lý do. Một nạn nhân lớn tuổi mất toàn bộ số tiền tích cóp 13 triệu NDT (47 tỷ đồng), khiến chuỗi vốn kinh doanh bị phá vỡ và rơi vào cảnh gần phá sản.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện giao dịch viên họ Lý đã thực hiện một thủ thuật để qua mắt ông Chu và một số khách hàng khác. Đó là việc chuẩn bị 2 bản hợp đồng, một là để ký xác nhận việc gửi tiết kiệm, văn bản thứ 2 lại là giao dịch chuyển khoản vào tài khoản khác. Nhiều khách hàng lớn tuổi tin tưởng nhân viên ngân hàng, không đọc kỹ hợp đồng mà cho rằng cả 2 đều giống nhau nên đã ký tên mà chẳng nghi ngờ.

Nhân viên Lý cho biết bản thân bị dụ dỗ bởi một CEO họ Khâu với lời hứa hẹn sẽ chia cho cô 10% hoa hồng và trả lại số tiền trước khi khách hàng đến tất toán. CEO Khâu này từng thành công trong nhiều dự án đầu tư nhưng sau đó gặp khủng hoảng tài chính, dẫn đến việc doanh nghiệp bị liệt vào danh sách không thể vay vốn từ ngân hàng. Vậy nên bà Khâu tìm cách lôi kéo những nhân viên ngân hàng như Chu, lợi dụng quy trình giao dịch để đánh cắp tiền từ tài khoản tiết kiệm của khách hàng.

Trong quá trình giao dịch, Chu thường xuyên yêu cầu khách hàng ký thỏa thuận không kích hoạt dịch vụ ngân hàng trực tuyến để “hưởng mức lãi suất cao hơn”. Vì vậy suốt thời gian gửi tiết kiệm, nhiều người không biết tiền đã bị chuyển đi.

Thế nhưng các dự án bà Khâu dùng tiền chiếm đoạt để đầu tư cũng không thu về kết quả thuận lợi, số tiền nhanh chóng bị tiêu hết nên không thể trả lại cho ngân hàng. Nhiều khách hàng đến hạn rút tiền, phát hiện tài khoản trống rỗng nên lập tức báo cảnh sát, âm mưu của Khâu và đồng bọn bị phơi bày.

Bà Khâu và các nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo nhanh chóng bị bắt, trong đó người phụ nữ chủ mưu này bị kết án tù chung thân, đồng bọn cũng chịu mức án khác nhau. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo mọi người cần thận trọng trước những lời mời gọi về gửi tiết kiệm lãi suất cao tại ngân hàng, cần kích hoạt thông báo giao dịch qua ứng dụng để nhanh chóng phát hiện giao dịch bất thường.