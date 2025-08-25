Trong hành trình nuôi dạy con, có những khoản chi “rẻ tiền”, chi phí không lớn nếu so với tổng chi tiêu gia đình, nhưng lại có tác động lâu dài đến sự phát triển trí tuệ, sức khỏe và tương lai của trẻ. Người giàu hiểu rõ giá trị này nên sẵn sàng đầu tư, trong khi nhiều phụ huynh khác lại thường ngần ngại, cho rằng “không cần thiết” hoặc “tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm”.

2 khoản chi dưới đây là minh chứng rõ ràng cho sự khác biệt ấy.

1. Sách và văn hóa đọc

Một cuốn sách thiếu nhi, sách kỹ năng hay truyện tranh chất lượng chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Đây là khoản chi không hề lớn tuy nhiên lại chính là công cụ bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tư duy và khơi gợi trí tưởng tượng cho trẻ em.

Người giàu hiểu rõ giá trị này. Họ thường xây dựng cho con một tủ sách riêng, thậm chí mua cả bộ sách ngoại văn, truyện thiếu nhi kinh điển hay các cuốn sách kỹ năng sống hiện đại. Thói quen đọc được nuôi dưỡng từ nhỏ giúp trẻ tiếp thu kiến thức đa dạng, hình thành tư duy độc lập và sự tự tin khi giao tiếp.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong khi đó, nhiều gia đình lại coi sách là “xa xỉ phẩm”. Khi phải cân nhắc chi tiêu, họ thường ưu tiên những thứ khác, còn sách thì “mượn tạm cũng được”, hoặc “lên mạng đọc miễn phí”. Hệ quả là trẻ ít có cơ hội tiếp xúc với văn hóa đọc bài bản, dễ bị bó hẹp trong khuôn khổ chương trình học chính khóa.

Về lâu dài, sự khác biệt này tạo ra khoảng cách lớn. Một đứa trẻ lớn lên cùng sách vở không chỉ giỏi kiến thức mà còn có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo – yếu tố nền tảng cho sự thành công trong tương lai.

2. Gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản

Một lần khám sức khỏe tổng quát cho trẻ tại bệnh viện uy tín có chi phí không quá cao. Đây là con số hoàn toàn nằm trong khả năng của nhiều gia đình, nhưng lại thường bị bỏ qua.

Người giàu xem khám sức khỏe định kỳ là “bảo hiểm phòng ngừa”. Họ không chờ con bị bệnh mới đưa đi khám, mà chủ động kiểm tra hằng năm để theo dõi sự phát triển, phát hiện sớm nguy cơ và có biện pháp can thiệp kịp thời. Đối với họ, sức khỏe của con không thể đánh đổi bằng tiền và đây là khoản đầu tư nhỏ những có thể giúp họ yên tâm lâu dài.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngược lại, nhiều phụ huynh khác lại mang tâm lý “không bệnh thì không khám”, chỉ đưa con đến bệnh viện khi có dấu hiệu rõ ràng. Thói quen này không chỉ gây tốn kém hơn khi bệnh đã nặng, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Khoản chi cho khám sức khỏe định kỳ tuy nhỏ nhưng lại tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng sống. Đây cũng là lý do người giàu không những không bỏ qua mà còn không tiếc tiền cho hoạt động này.

Có thể thấy, sách và các gói khám sức khỏe định kỳ là những khoản chi không quá cao nhưng tác động sâu rộng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Người giàu hiểu rõ điều đó nên họ mạnh tay đầu tư, coi đây là khoản không thể thiếu. Trong khi đó, sự tiếc rẻ và tâm lý ngắn hạn của nhiều phụ huynh khác lại vô tình khiến con cái họ mất đi những lợi ích lâu dài.