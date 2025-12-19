Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ về số tiền người Việt dành cho mua sắm online

19-12-2025 - 22:10 PM | Sống

Bất ngờ về số tiền người Việt dành cho mua sắm online

Năm 2025, Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, bình quân mỗi người dành 400 USD mua sắm/năm.

Chiều ngày 19-12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bất ngờ về số tiền người Việt dành cho mua sắm online- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) dự hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác ngành CôngThương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng điểm lại một số kết quả mà ngành đạt được.

Bất chấp kinh tế toàn cầu biến động và khó khăn do chính sách thuế quan mới của Mỹ, nhờ sự chủ động, linh hoạt trong tham mưu và triển khai chính sách, hoạt động thương mại của Việt Nam năm 2025 tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt khoảng 920 tỉ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó xuất khẩu ước đạt 470 tỉ USD. Nhờ đó, Việt Nam đã chính thức vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và xếp thứ 2 ASEAN. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao (năm 2025 ước xuất siêu đạt 22 tỉ USD).

Bất ngờ về số tiền người Việt dành cho mua sắm online- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng

Cùng với đó, thương mại điện tử tiếp tục phát triển tăng tốc và bền vững hơn, vượt mốc 31 tỉ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ và ⅔ kinh tế số; giữ vững Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và Top 3 ASEAN về quy mô.

60 triệu người tiêu dùng Việt Nam mua sắm online

Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 tiếp tục thăng hoa, khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế số. Quy mô thị trường ước tính vượt 31 tỉ USD, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2020; chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, ⅔ kinh tế số.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới, với tốc độ trung bình 20–25%/năm bất chấp đại dịch và biến động kinh tế.

Đáng chú ý, thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối chủ lực với hơn 60 triệu người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến, gấp đôi so với năm 2020. Mức chi tiêu thương mại điện tử bình quân đầu người năm 2025 đạt 400 USD/người/năm (khoảng 10,5 triệu đồng).

Nhiều mô hình kinh doanh số bùng nổ: Mua sắm qua di động chiếm tới 73% giao dịch; mua sắm qua mạng xã hội và livestream trở thành xu hướng phổ biến.

Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử đã được Quốc hội vừa thông qua được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo không gian phát triển mới, vừa đảm bảo minh bạch, trách nhiệm và tính pháp lý rõ ràng; vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số bền vững và an toàn.

Tính đến hết năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã đứng đầu Đông Nam Á và nằm trong top 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới về quy mô công suất, đạt khoảng 90.000 MW.

Phát hiện nam kế toán chuyển hơn 103 tỷ đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân nhưng mới chỉ hoàn trả 6,7 tỷ đồng

Theo Lê Thuý

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày

3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày Nổi bật

Bỏ vài ly trà sữa mỗi tháng, cuối năm có vàng trong tay

Bỏ vài ly trà sữa mỗi tháng, cuối năm có vàng trong tay Nổi bật

Mẹ Hà Nội bán 15 cây vàng năm 2024 để cho con đi du học, giờ vàng hơn 15 triệu/lượng, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải thừa nhận điều này!

Mẹ Hà Nội bán 15 cây vàng năm 2024 để cho con đi du học, giờ vàng hơn 15 triệu/lượng, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải thừa nhận điều này!

22:08 , 19/12/2025
119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:51 , 19/12/2025
Khung cảnh đêm ở KTX trường ĐH top đầu Việt Nam gây choáng

Khung cảnh đêm ở KTX trường ĐH top đầu Việt Nam gây choáng

21:50 , 19/12/2025
Cảnh báo khẩn cho ai còn để điện thoại lên khay soi an ninh sân bay

Cảnh báo khẩn cho ai còn để điện thoại lên khay soi an ninh sân bay

21:29 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên