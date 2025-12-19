Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 18/12, khoảnh khắc đội tuyển U22 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch SEA Games 33 đã khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Từ quán cà phê, đường phố cho đến các khu dân cư, tiếng hò reo, cờ đỏ sao vàng và những cái ôm ăn mừng lan tỏa khắp nơi. Với nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên, chiến thắng này không chỉ là một trận cầu, mà còn là một “lý do chính đáng” để xả stress sau những ngày học hành căng thẳng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền rầm rộ một đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm sinh viên tại khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đồng loạt xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Khoảnh khắc hàng trăm các bạn sinh viên KTX Đại học Quốc gia TP.HCM ăn mừng Việt Nam vô địch. (Nguồn: Jennifer)

Theo hình ảnh trong clip, con đường trước khu ký túc xá đêm Việt Nam vô địch gần như “không ngủ”. Hàng trăm bạn trẻ ùa ra ngoài, tay cầm cờ Tổ quốc, miệng hô vang “Việt Nam vô địch”, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa rất… sinh viên. Có người chạy xe máy vòng quanh khu vực, có nhóm thì đứng thành hàng dài vẫy cờ, có bạn còn mang loa kéo xuống để bật nhạc cổ vũ.

Ngay dưới đoạn clip, cộng đồng mạng để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự đồng cảm và thích thú trước tinh thần cuồng nhiệt của các bạn sinh viên:

- Xem clip mà nổi da gà luôn, đúng kiểu niềm vui rất sinh viên. Mấy năm sau nhìn lại chắc nhớ lắm.

- Hồi còn ở KTX cũng từng chạy ra đường ăn mừng như thế này, giờ đi làm rồi xem mà chỉ biết cười.

- Sinh viên vui kiểu này là đẹp, không phá phách, không phản cảm. Quá tuyệt!

- SEA Games nhưng cảm xúc chẳng kém gì chung kết AFF Cup, đúng là bóng đá Việt Nam luôn có cách gắn kết mọi người.

- Coi clip mà thấy năng lượng tuổi trẻ tràn màn hình, tự nhiên cũng muốn ra đường hò hét theo.

Khung cảnh đêm ở KTX trường ĐH top đầu Việt Nam gây choáng- Ảnh 1.

Khung cảnh ấn tượng vào đêm U22 Việt Nam vô địch (Ảnh: Cắt từ video)

Khung cảnh đêm ở KTX trường ĐH top đầu Việt Nam gây choáng- Ảnh 2.

Còn gì đẹp hơn, phải không nào? (Ảnh: Cắt từ video)

Khung cảnh đêm ở KTX trường ĐH top đầu Việt Nam gây choáng- Ảnh 3.

Cảnh tượng "nó vui mà nó tuổi trẻ gì đâu"

Chiến thắng của U22 Việt Nam không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ như thế - nơi cảm xúc được lan tỏa, tinh thần tập thể được kết nối, và tuổi trẻ được sống trọn vẹn trong niềm vui rất giản dị: Việt Nam vô địch!

3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày

Theo Đông

