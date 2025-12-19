Gia đình nghệ sĩ Thương Tín đăng 3 thông báo khẩn sau 11 ngày ông qua đời

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào tối ngày 8/12 tại quê nhà ở Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. Đám tang của nam nghệ sĩ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 khá lặng lẽ vì đồng nghiệp đều ở xa, lại lớn tuổi. Nhiều nghệ sĩ đăng status tiễn biệt ông về cõi vĩnh hằng.

Tuy nhiên ngay sau khi Thương Tín qua đời chưa được bao lâu thì gia đình ông với đại diện người phát ngôn là nhạc sĩ Tô Hiếu đã phải liên tục đăng tải tin khẩn để thông báo tới những khán giả yêu mến nam nghệ sĩ. Cụ thể, từ ngày 12/12 tới ngày 18/12, nhạc sĩ Tô Hiếu đã phải đăng tới 3 tin khẩn với nội dung đều liên quan tới việc kêu gọi từ thiện cho gia đình thương tín.

Vào ngày 12/12 trong một status khá dài chia sẻ về sự ra đi của Thương Tín, Tô Hiếu đã có cảnh báo đầu tiên về việc lợi dụng sự ra đi của nam tài tử để lừa đảo: "Tô Hiếu và gia đình, không kêu gọi đóng góp, tiền bạc, vật chất, kể cả hổ trợ tiền xây mộ cho cố nghệ sĩ Thương Tín, mọi hành vi kêu gọi là lừa đảo. Mọi người cần thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng, để kịp thời điều tra và xử lý theo pháp luật", Tô Hiếu viết.

Đến ngày 13/12, nam nhạc sĩ tiếp tục lên tiếng: "Tin khẩn. Hiện tại trên các trang mạng, đang có nhiều kênh kêu gọi đóng góp xây mộ, hổ trợ cho gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín là lừa đảo, mọi người hết sức đề phòng nha".

Nhạc sĩ Tô Hiếu (ở giữa) tại đám tang Thương Tín.

Và có vẻ như, gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín vẫn phát hiện ra nhiều tài khoản giả mạo câu view, xin tiền nên vào ngày 18/12, nhạc sĩ Tô Hiếu lại phải đăng thêm một tin khẩn mới: "Tin khẩn! Thanh Tùng, con trai cố nghệ sĩ Thương Tín không đón nhận bất cứ sự giúp đỡ nào.

Hiện trên các nền tảng mạng xã hội, có sự dựng chuyện câu view và kêu gọi giúp đỡ cho Thanh Tùng, là nhằm mục đích trục lợi. Tô Hiếu kính mong mọi người hãy cảnh giác với các thủ đoạn trên, nếu đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan công an phường xã gần nhất để có sự hổ trợ cần thiết".

Rất nhiều khán giả yêu quý Thương Tín đã vào gửi lời cảm ơn gia đình Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu vì lo mọi người sẽ bị tài khoản giả mạo lợi dụng.

Trước khi qua đời không lâu, nghệ sĩ Thương Tín cũng từng từ chối việc kêu gọi tiền từ thiện giúp đỡ ông. Cụ thể theo nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ, anh từng đề xuất tổ chức một chương trình nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống tuổi xế chiều nhưng nam nghệ sĩ thẳng thừng từ chối.