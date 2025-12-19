TPHCM yêu cầu rà soát công tác tuyển sinh tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch rà soát toàn bộ công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2025 sau khi có dư luận phản ánh trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại trường này.

Văn bản nêu rõ, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở Quy chế tuyển sinh tiến sĩ hiện hành nhằm xác minh các nội dung đang thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có những phản ánh mang tính suy diễn và đưa tin theo nhiều chiều hướng khác nhau ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Sở GD&ĐT yêu cầu trường cung cấp các minh chứng liên quan đến quy trình tuyển sinh, các phản hồi chính thức gửi đến cơ quan báo chí và kết quả xử lý của các cơ quan liên quan.

Trước đó, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2025. Sau khi công bố, có nhiều ý kiến nghi ngờ về kết quả và tính minh bạch của quá trình xét tuyển về trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi) được lan truyền trên mạng xã hội.

Nhà trường sau đó thành lập Tổ công tác để kiểm tra toàn bộ quy trình tuyển sinh. Theo kết quả rà soát, quy trình được thực hiện đúng quy định, thông báo tuyển sinh công khai, hồ sơ thí sinh hợp lệ và thí sinh Âu Nhật Huy đủ điều kiện trúng tuyển, tổng điểm sau điều chỉnh vẫn đảm bảo vượt chuẩn đầu vào.

Hiện Sở GD&ĐT TP.HCM đang chờ báo cáo chi tiết từ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết các nội dung liên quan theo quy định.