Nữ sinh thi đỗ ĐH danh tiếng rồi lén nhận cha ruột là đại gia, biết sự thật, cha nuôi bật khóc: "Trả lại tôi phí nuôi dưỡng!"

Mùa hè năm 2017, một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) rộn ràng trong niềm vui. Con gái lớn của ông Triệu Chí Quốc - cô bé Triệu Lệ Dĩnh chính thức nhận được giấy báo trúng tuyển từ một trường đại học danh tiếng. Cả gia đình họ chìm trong hạnh phúc, người cha chuẩn bị làm tiệc mừng còn người mẹ thì nhẩm tính đồ đạc để con gái mang theo khi nhập học.

Nhưng đúng lúc cả nhà bận rộn lo cho tương lai của Triệu Lệ Dĩnh, ông Triệu Chí Quốc lại cảm nhận con gái có điều gì đó thay đổi. Cô thường xuyên viện cớ lên thành phố, lén lút gọi điện thoại, thái độ cũng kín kẽ bất thường.

Mất nhiều ngày để dò hỏi, ông mới biết chuyện mà suốt 19 năm nay mình chưa bao giờ nghĩ đến. Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm lên thành phố để gặp lại cha ruột - ông Đường Hướng Hoa, một người đang kinh doanh rất thành đạt. Không chỉ gặp, cha ruột còn mở tiệc chúc mừng Triệu Lệ Dĩnh đỗ đại học tại một khách sạn sang trọng.

Ông Triệu Chí Quốc vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra việc con gái lén lút làm

Sự thật phơi bày khiến ông Triệu Chí Quốc chết lặng. Hai bàn tay nứt nẻ, 19 năm bươn chải để nuôi con, vậy mà đến ngày vui nhất đời con gái, người cha nuôi lại đứng ngoài cuộc. Trong nỗi buồn lẫn tức giận, ông quyết định lên thành phố tìm gặp ông Đường và yêu cầu một lời giải thích, thậm chí trong lúc xúc động còn buột miệng đòi lại khoản "phí nuôi dưỡng".

Hành trình trở thành con gái nhà họ Triệu

Năm 1998, khi đang làm đồng, ông Triệu ngắm những đứa trẻ chạy chơi giữa ruộng lúa rồi lại quay về nhìn căn nhà im ắng của mình. Hai vợ chồng ông lấy nhau nhiều năm mà chưa có con, dù tình cảm vẫn vững vàng nhưng nỗi khuyết thiếu trong lòng cả hai chưa bao giờ nguôi.

Đúng lúc này, một người họ hàng xa báo tin có một cặp vợ chồng trên huyện vừa sinh con thứ, không muốn gánh thêm chi phí nên muốn tìm gia đình đủ lòng thương để nhận nuôi bé gái mới chào đời. Nghe đến đây, ngọn hy vọng trong ông Triệu lại bùng lên.

Vài ngày sau, đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay người họ hàng. Bà Triệu rưng rưng bế bé vào lòng, còn ông Triệu thì đứng nép bên cạnh, mắt không rời khuôn mặt nhỏ xíu kia. Vợ chồng thống nhất đặt tên con là Triệu Lệ Dĩnh, mong con sáng dạ, mạnh mẽ, tỏa sáng như cái tên.

Gia đình họ Triệu thương con như thể máu mủ ruột rà. Sau này vợ chồng ông có thêm một bé gái nữa nhưng tình thương dành cho Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ đổi thay. Điều kiện kinh tế gia đình nghèo nên để lo học hành cho hai con, vợ chồng phải lên thị trấn làm công nhân nhà máy dệt. Cô bé Triệu Lệ Dĩnh hiểu rõ cha mẹ cực khổ thế nào nên từ nhỏ đã siêng năng, lễ phép và học giỏi.

Nữ sinh Triệu Lệ Dĩnh

Từ tờ giấy báo đỗ đại học đến cuộc gặp gỡ định mệnh

Khi vào cấp ba, Triệu Lệ Dĩnh chọn ở ký túc xá để tập trung học. Mỗi cuối tuần thấy cha mình đạp chiếc xe cũ đến đón, quần áo sờn vai và bước chân nặng trĩu sau ca làm, cô lại nhủ thầm phải cố gắng nhiều hơn nữa. Năm 2017, cô đỗ đại học như ước nguyện, vui đến mức cầm giấy báo chạy về nhà mà tay còn run lên.

Cả làng đến chúc mừng. Ai cũng khen đôi vợ chồng nghèo mà nuôi được đứa con giỏi giang. Nhưng bên trong niềm vui ấy, Triệu Lệ Dĩnh đang che giấu một quyết định khiến mọi thứ rẽ sang hướng khác.

Trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh ôn thi, cha ruột của cô - ông Đường Hướng Hoa đã bí mật tìm đến, thông qua một người quen để liên lạc. Ông nói lý do buộc phải cho cô làm con nuôi năm xưa, có nỗi bất đắc dĩ, có cả hối hận. Vừa tò mò, vừa lẫn cảm giác ngờ ngợ, Triệu Lệ Dĩnh đồng ý gặp.

Từ cuộc gặp đầu tiên, người đàn ông ấy tỏ ra ân cần, gửi cô những phần hỗ trợ học tập, dẫn đi ăn, mua sách và cam kết sẽ lo toàn bộ học phí đại học. Những điều này khiến cô vừa cảm động vừa bất an. Cô biết gia đình họ Triệu không dư dả, nên khi nghe lời hứa sẽ lo toàn bộ chi phí đại học cho cô từ cha ruột, Triệu Lệ Dĩnh mềm lòng. Nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh cha nuôi mồ hôi đọng trên lưng áo, cô lại thấy day dứt.

Cha ruột của Triệu Lệ Dĩnh - ông Đường Hướng Hoa

Cuối cùng, cô chọn cách im lặng. Cô nghĩ chỉ cần chờ đại học ổn định rồi sẽ từ từ nói với cha mẹ nuôi. Nhưng cha ruột lại không muốn việc nhận con chỉ diễn ra trong âm thầm. Khi biết con gái đỗ đại học danh tiếng, ông lập tức mở tiệc lớn chúc mừng. Trong buổi tiệc ấy, cảm giác tự hào xen lẫn lo lắng khiến Triệu Lệ Dĩnh cứ liếc nhìn cửa ra vào vì sợ ai đó nhận ra mình.

Cuối cùng, điều cô sợ nhất lại xảy ra. Tin tức lan về làng, rồi chính ông Triệu cũng chứng kiến cảnh con gái ngồi giữa bữa tiệc của cha ruột.

Lựa chọn của một đứa con

Khi ông Triệu tìm đến nơi, Triệu Lệ Dĩnh đứng trước hai người cha - một người là máu mủ, một người là cả thanh xuân, mồ hôi và nước mắt. Ông Triệu nghẹn giọng hỏi con có phải định chuyển hộ khẩu sang nhà cha ruột không và bấy nhiêu năm tình nghĩa liệu có thua một bữa tiệc sang trọng. Câu hỏi khiến cô không trả lời được. Cô chỉ nói mình muốn giảm gánh nặng học phí cho gia đình, muốn để cha mẹ nuôi đỡ khổ.

Nhưng trong mắt ông Triệu, lời giải thích ấy đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Cả đời bươn trải, ông chỉ mong con cái mình dựa vào mình mà lớn lên. Giờ biết con tìm đến cha ruột vì muốn có điều kiện tốt hơn, ông cảm thấy mình bất lực, thậm chí bị bỏ lại phía sau. Trong lúc xúc động nhất, ông nói nếu con đã chọn bên kia, vậy hãy trả lại tiền nuôi dưỡng 19 năm qua.

Không khí lặng đi. Triệu Lệ Dĩnh òa khóc, ôm lấy cánh tay cha nuôi. Cô nói mình chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi gia đình, chưa từng nghĩ đến chuyện đổi họ. Cô cầu xin cha tin mình và chỉ mong cha mẹ hiểu rằng cô muốn giảm bớt khó khăn cho cả nhà.

Cha ruột của Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng đứng ra giải hòa. Ông nói không bao giờ tranh giành tình cảm, càng không muốn tách cô khỏi gia đình đã nuôi dưỡng cô. Ông chỉ muốn bù đắp phần trách nhiệm năm xưa và sẵn sàng để Triệu Lệ Dĩnh giữ nguyên họ Triệu.

Sự chân thành của hai cha con khiến ông Triệu lặng đi. Ông biết mình không cho con cuộc sống đầy đủ, nhưng tình thương thì luôn là thật. Sau cùng ông chấp nhận để cha ruột hỗ trợ học phí và để con gái có thêm một điểm tựa khác trong cuộc đời.

Hai cha con ông Triệu sau nhiều trắc trở đã xóa bỏ được hiểu lầm

Hai cha con ôm nhau khóc

Từ đó trở đi, Triệu Lệ Dĩnh bước vào đại học trong sự nâng đỡ của cả hai gia đình. Cô tự nhủ phải sống thật tốt để không phụ lòng những người thương mình, cả người cha đã cho cô cuộc đời lẫn người cha đã gieo vào cuộc đời ấy 19 năm yêu thương.

Trong những câu chuyện nhận con, tìm con hay đoàn tụ sau nhiều năm, điều khó nhất không phải là chọn đứng về bên nào mà là giữ trọn lòng biết ơn và sự thấu hiểu. Một đứa trẻ có thể có hai người cha, nhưng tình yêu nào lớn lên cùng năm tháng thì sẽ luôn có một chỗ đứng vững nhất.

Triệu Lệ Dĩnh trưởng thành từ sự bao dung của cả hai gia đình và nhận ra rằng điều làm nên tương lai của mình không phải là xuất thân, cũng không phải vật chất, mà là biết trân trọng những người đã vì mình mà cố gắng.

Theo 163