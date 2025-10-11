Nhìn những học sinh đỗ ĐH top 1, phát hiện ra: Đa phần trẻ thành công bắt nguồn từ 3 hành động "lạnh lùng" này của bố mẹ

Trong kỳ thi tuyển sinh Trung Quốc năm nay, nam sinh Trương Lệ Thiên (tỉnh Hồ Nam) đã xuất sắc nhận được giấy báo nhập học từ ĐH top 1 Thanh Hoa. Nam sinh đạt 662/750 điểm, giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán học dành cho học sinh trung học. Chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục con trai, mẹ Trương Lệ Thiên cho biết bà chỉ có 3 nguyên tắc đơn giản, có phần “lạnh lùng”, nghiêm khắc nhưng hiệu quả trong việc giúp trẻ học tập tiến bộ.

Nam sinh Trương Lệ Thiên và mẹ

Quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Theo bà Trương, việc sử dụng nhiều các thiết bị điện tử sớm khiến trẻ dễ bị xao nhãng khi học, dễ bị cuốn vào các nội dung giải trí và dành ít thời gian học tập hơn. Vậy nên bà luôn quản lý thời gian và mục đích sử dụng điện thoại, máy tính của con.

Trong thời gian con chú tâm học, bố mẹ cũng không dùng TV, điện thoại để làm gương. Vào thời gian rảnh rỗi, cả gia đình sẽ cùng đọc sách để nuôi dưỡng thói quen học tập mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy, nam sinh này luôn được thầy cô nhận xét là có khả năng tập trung, tư duy xuất sắc.

Ảnh minh hoạ

Nam sinh Trung Quốc tên Đinh Văn Kỳ cũng là cái tên gây chú ý khi đỗ 8 trường đại nổi tiếng thế giới. Ít ai biết, cậu từng ham chơi, không có hứng thú với việc học. Cha mẹ đã quản lý lại thời gian sử dụng máy tính và điện thoại của cậu, thay vào đó là luyện tập piano, làm xong bài tập về nhà mới được giải trí.

Lúc đầu, nam sinh này tỏ ra bất mãn nhưng khi thành tích học tập ngày càng tiến bộ, cậu có động lực hơn trong việc kỷ luật bản thân. Khi đã hình thành thói quen tự kỷ luật của con, cha mẹ Đinh Văn Kỳ mới để cậu tự lập thời gian biểu và sắp xếp hợp lý thời gian cho việc đọc sách, học tập, các lớp học theo sở thích và nghỉ ngơi.

Hiếm khi khen con thông minh, luôn nhấn mạnh chăm chỉ quan trọng hơn tài năng

Mẹ nam sinh Trương Lệ Thiên luôn nhấn mạnh với con về quan điểm: “Thông minh là chưa đủ để thành công, vẫn cần sự chăm chỉ và điều này thậm chí còn quan trọng hơn tài năng”. Người phụ nữ tin rằng: “Việc học giỏi mọi môn học đều dựa trên quy tắc 10.000 giờ”, không có con đường tắt.

Vậy nên dù Trương Lệ Thiên được người khác khen ngợi thông minh, bố mẹ cậu hiếm khi khen con như vậy. Thay vào đó, họ động viên con tích lũy kiến thức mỗi ngày. Trong quá trình dạy tiếng Anh cho con, mẹ cũng không ngừng học hỏi thêm kiến thức và nâng cao trình độ bản thân.

Chú thích ảnh

Đổng Kế Dương, nam sinh có điểm cao tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) cho biết bố mẹ là hình mẫu cho thấy sự chăm chỉ tạo nên thành tựu trong mắt cậu. Khi cậu cảm thấy chán nản trong việc học, bố mẹ sẽ tắt TV, đọc sách hoặc làm việc để tạo động lực cho các con. Nhờ đó, Đổng Kế Dương trở nên tự giác học hành chăm chỉ.

Để con tự lập, tự tìm tòi

Dù kỷ luật trong việc quản lý thời gian, bà Trương để con có không gian hoàn toàn chủ động khi học tập và tìm kiếm đam mê.

Nếu gặp bài toán khó, bà Trương thường khuyến khích Trương Lệ Thiên kiên trì tìm lời giải, tra cứu thông tin trước, sau đó trao đổi với bạn cùng lớp hoặc giáo viên. Cuối cùng là so sánh đáp án để tự nhìn nhận những thiếu sót và rèn luyện thói quen tư duy độc lập. Trương Lệ Thiên dần dần bộc lộ khả năng học Toán vượt trội, đạt nhiều giải thưởng danh giá dù trước đây cậu từng dễ chán nản, bỏ cuộc mỗi khi không giải được bài.

Ngoài kiến thức trong sách vở, người mẹ còn đưa con đi du lịch vào mỗi kỳ nghỉ hè, giúp con khám phá và phát triển sở thích cá nhân. Trương Lạc Thiên chơi cờ vây rất giỏi, coi đây là một đam mê giải toả căng thẳng sau giờ học.

Ảnh minh hoạ

Nhiều học sinh trong nhóm đạt điểm cao, đỗ đại học danh giá thường mô tả cha mẹ là người luôn tin tưởng để con cái tự lập. Ví dụ như nam sinh Vương Thần Húc đạt điểm số thuộc top 20 toàn tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Bố mẹ cậu cho biết bí quyết giáo dục của gia đình nằm ở việc cho con cái đủ không gian tự chủ.

Cha mẹ Vương hiếm khi can thiệp vào việc học, để con tự giác quản lý thời gian và lựa chọn tài liệu học tập. Họ tôn trọng ý kiến của con, từ việc tham gia các khóa học đến kế hoạch học tập, hiếm khi gây áp lực cho Vương Thần Húc. Chính sự tin tưởng này giúp Vương phát triển kỹ năng tự quản lý mạnh mẽ, tự sắp xếp việc học đạt thành tích xuất sắc.

Chuyên gia Trung Quốc Tiền Chí Lượng nhận định: “Cha mẹ trưởng thành biết đặt ranh giới, không can thiệp quá mức sẽ giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo”.