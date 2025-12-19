Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hơn 1.830 camera ghi nhận cảnh tượng "không tưởng" trên đường phố Hà Nội tối 18/12

19-12-2025 - 20:48 PM | Sống

Đêm U22 Việt Nam vô địch, Hà Nội ngập tràn cảm xúc chiến thắng nhưng vẫn giữ được trật tự, an toàn, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong ý thức và văn hóa giao thông của người dân Thủ đô.

Đêm 18/12, khắp các tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sôi động cảm xúc nhưng vẫn giữ được sự bình yên, trật tự hiếm thấy. Chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà còn lan tỏa rõ nét trong văn hóa giao thông đô thị của Thủ đô.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử trong niềm hân hoan, tự hào. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc phủ kín không gian, hòa cùng tiếng hò reo “Việt Nam vô địch”, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động kéo dài suốt đêm.

Đáng chú ý, khác với hình ảnh quen thuộc của những đêm “đi bão” trước đây, niềm vui chiến thắng lần này được thể hiện một cách văn minh và trật tự. Người dân cổ vũ trong khuôn khổ pháp luật, di chuyển đúng làn đường, dừng chờ đèn tín hiệu, hạn chế tình trạng chen lấn, vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều. Nhiều tuyến phố đông người nhưng giao thông vẫn thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng làm nhiệm vụ xuyên đêm. Cảnh sát giao thông được bố trí tại các nút giao trọng điểm, các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm, vừa điều tiết giao thông, vừa kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trong dòng người ăn mừng chiến thắng.

Song song với lực lượng trực tiếp trên đường, hệ thống hơn 1.830 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đặt tại 195 điểm trên toàn thành phố vẫn hoạt động liên tục 24/24 giờ. Các camera ghi nhận hình ảnh sắc nét, giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, góp phần phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Không có “ngoại lệ” trong đêm vui, hệ thống camera AI vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, giúp giữ gìn trật tự, kỷ cương giao thông.

Điều đáng ghi nhận là lần đầu tiên, trong một đêm “đi bão” có quy mô lớn, tình trạng vi phạm giao thông nghiêm trọng gần như không xảy ra. Niềm vui chiến thắng được lan tỏa trong sự tự giác và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong văn hóa giao thông của Thủ đô.

Chiến thắng trên sân cỏ đã mang lại cảm xúc vỡ òa, nhưng việc Hà Nội giữ được sự bình yên giữa đêm lễ hội mới là dấu ấn bền vững – một chiến thắng trọn vẹn, không chỉ của bóng đá mà còn của ý thức cộng đồng và nếp sống đô thị văn minh.

Theo Nam An

