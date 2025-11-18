Văn hóa mua sắm online đang chuyển dịch: từ “giá rẻ” đến “chất lượng thật”

Theo báo cáo PwC Voice of the Consumer Survey 2024 (Vietnam Highlights), người tiêu dùng Việt Nam đang ưu tiên "sự bảo đảm và độ tin cậy" (reassurance and reliability)" trong quá trình mua sắm trực tuyến. Khi xu hướng ưu tiên chất lượng và độ tin cậy ngày càng rõ rệt, câu hỏi đặt ra là: Các nhà bán hàng đã làm gì để đáp ứng kỳ vọng mới đó?

Câu trả lời nằm ở cách các gian hàng chính hãng đang không ngừng nâng chuẩn vận hành và gây dựng niềm tin với người mua. Trong đó, Shopee Mall – nền tảng tập hợp cộng đồng nhà bán hàng chính hãng ra mắt từ năm 2017, tạo nên một không gian mua sắm trực tuyến an toàn, nơi người tiêu dùng có thể thật sự yên tâm khi lựa chọn sản phẩm chất lượng.

Xu hướng tiêu dùng chọn hàng chính hãng dẫn lối thương hiệu đổi hướng

Mideer - thương hiệu đồ chơi giáo dục bắt đầu hành trình thương mại điện tử cùng Shopee với mô hình shop thông thường. Sau ba năm vận hành, Mideer ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của phụ huynh Việt Nam: thay vì ưu tiên giá rẻ, họ ngày càng quan tâm đến độ an toàn, tính giáo dục và nguồn gốc sản phẩm. Từ sự chuyển dịch này, đại diện Mideer chia sẻ: "Hành vi người tiêu dùng luôn là yếu tố phản ánh xu hướng mua sắm chuẩn xác nhất. Để tạo dựng niềm tin bền vững, chúng tôi cần một không gian giúp thể hiện đúng cam kết về chất lượng và xuất xứ của mình."

Tương tự, thương hiệu thiết bị chăm sóc tóc CWELL cũng đối mặt với thách thức xây dựng niềm tin khi mới xuất hiện trên thị trường. Ở giai đoạn đầu mức độ nhận diện còn hạn chế khiến tỷ lệ chuyển đổi thấp. CWELL nhận thấy chỉ cam kết bằng lời là chưa đủ. Họ cần một "chứng nhận" đáng tin cậy để khẳng định tính chính hãng của sản phẩm. Việc thăng hạng từ shop thông thường lên Shopee Mall không chỉ là bước chuyển trong chiến lược kinh doanh, mà còn là lời khẳng định về chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Tuy nhiên, để trở thành gian hàng chính hãng trên Shopee Mall không hề đơn giản. Các thương hiệu buộc phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn chung về giấy tờ, chứng thực nguồn gốc, quy trình kiểm soát chất lượng, dịch vụ hậu mãi và chỉ số vận hành. Điều này yêu cầu sự đầu tư nghiêm túc về sản phẩm và nhân sự, nhưng đổi lại là sự tăng trưởng đường dài.

Sau khi chuyển đổi mô hình, CWELL ghi nhận lượng người theo dõi gian hàng tăng gấp đôi, tỷ lệ chuyển đổi và doanh số tăng 1,7 lần. Trong đợt siêu sale 11.11, thương hiệu đạt hơn 5.100 đơn hàng, tăng 470% so với ngày thường. Mideer cũng gây ấn tượng khi lọt Top 3 thương hiệu doanh thu dẫn đầu ngành Đồ chơi, và số lượng đơn hàng tăng gấp 4 lần trong dịp sale 11.11.

CWELL gặt hái "trái ngọt" cả về doanh thu lẫn niềm tin khách hàng khi nâng tầm gian hàng Shopee Mall.

Nhà bán lâu năm trên Shopee Mall giữ chuẩn nghiêm ngặt để bảo vệ người mua

Với hơn bốn năm vận hành gian hàng chính hãng trên Shopee Mall, thương hiệu thiết bị điện gia dụng thông minh Dreame đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm trực tuyến. Người dùng nay xem sàn thương mại điện tử là kênh mua sắm chính và đặt kỳ vọng cao hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ trước và sau khi mua.

Nếu "tích xanh" giúp công chúng nhận diện tài khoản chính chủ trên mạng xã hội, thì Dreame xem biểu tượng "Shopee Mall" là lá chắn chất lượng cho khách hàng. Đội ngũ vận hành chuyên trách của Shopee Mall thường xuyên phối hợp cùng các thương hiệu rà soát sản phẩm vi phạm, ứng dụng công nghệ AI và nền tảng IPR Portal để kiểm soát hàng hóa, bảo vệ thương hiệu chính hãng và ngăn chặn hàng giả hàng nhái. Những nỗ lực này góp phần củng cố niềm tin và tạo dựng một môi trường mua sắm minh bạch, an toàn hơn cho người tiêu dùng.

Biểu tượng Shopee Mall trở thành "lá chắn chất lượng" bảo vệ người mua trực tuyến.

Từ nền tảng niềm tin đó, Dreame tiếp tục giữ vững danh hiệu Shopee Mall trong nhiều năm, đồng thời tận dụng các giải pháp và công cụ trong hệ sinh thái Shopee như Flash Sale, Shopee Live, Shopee Video để mở rộng danh mục sản phẩm, tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu và nâng cao trải nghiệm mua sắm tại từng điểm chạm.

Nhờ chiến lược phát triển nhất quán, tỷ lệ khách quay lại của thương hiệu đạt gần 20% tổng lượt truy cập. Người dùng không chỉ mua lại các sản phẩm đã có trải nghiệm tốt, mà còn mở rộng sang nhiều thiết bị và phụ kiện khác trong hệ sinh thái Dreame.

Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng các nhà bán hàng chính hãng trên Shopee Mall đều hướng tới mục tiêu chung là mang lại sự an tâm cho khách hàng. Việc xây dựng môi trường mua sắm đáng tin cậy không chỉ là trách nhiệm của riêng một bên, mà là nỗ lực đồng hành giữa nền tảng, cộng đồng nhà bán và người tiêu dùng. Chính sự gắn kết ấy đang đặt nền móng cho một thị trường thương mại điện tử phát triển bền vững, được xây dựng trên niềm tin lâu dài của người tiêu dùng.