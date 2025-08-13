5 kiểu nhà càng ở càng “hao tài tốn lộc”: Người giàu tránh xa, người nghèo cũng chớ dại xuống tiền mua

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, vị trí và địa thế của ngôi nhà có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tài vận và sự an yên của gia chủ. Nhiều người giàu, khi chọn mua hoặc xây nhà, thường đặc biệt chú ý đến yếu tố này để tránh rơi vào cảnh “hao tài, tán lộc”. Ngược lại, những gia đình ít điều kiện đôi khi bỏ qua, dẫn tới những rắc rối khó lường. Dưới đây là bốn kiểu nhà được các chuyên gia nhận định là có địa thế xấu, càng ở lâu càng dễ gặp bất lợi.

1. Nhà gần nghĩa trang hoặc nơi u ám

Nhà ở gần nghĩa trang hay những nơi tối tăm thường bị mất cân bằng năng lượng bởi năng lượng âm lấn át năng lượng dương. Thiếu năng lượng dương khiến người sống trong đó lúc nào cũng bất an, buồn chán. Bệnh tật và những điều không may cũng dễ nảy sinh từ đây.

Không những vậy, những ngôi nhà ở vị trí này cũng không được giá. Với những gia đình hạn chế về tài chính, việc chọn mua nhà ở những vị trí này có thể tiết kiệm chi phí ban đầu, nhưng lâu dài lại khó bán lại hoặc cho thuê với giá tốt. Còn người giàu thường tránh sống ở đây và chọn những môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển.

2. Nhà dưới chân dốc hoặc cuối con đường cụt

Nhà nằm dưới chân dốc hoặc ở cuối con đường cụt bị coi là “tụ khí xấu”. Khi trời mưa, nước từ trên cao đổ xuống dễ gây ngập úng, ẩm thấp. Về phong thủy, dòng khí cũng bị chặn hoặc dồn nén, khiến vận may khó vào mà rủi ro lại dễ tích tụ.

Ảnh minh hoạ: internet

Người sống trong các ngôi nhà này thường phải đối mặt với môi trường ẩm ướt, kết cấu nhà nhanh xuống cấp, chi phí sửa chữa cao. Điều này lý giải vì sao những người có điều kiện thường chọn các vị trí cao ráo, thoáng đãng để tránh rủi ro.

3. Nhà ở trong khu dân cư thưa thớt

Nếu ngôi nhà bạn muốn mua ở trong khi dân cư thưa thớt thì bạn cần xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thứ nhất, các khu vực dân cư tập trung ít dù có giá thuê nhà thấp nhưng điều đó cũng tương ứng với nguồn lực giáo dục, y tế cũng bị hạn chế. Nếu muốn con bạn được hưởng nền giáo dục chất lượng hơn hay chất lượng cuộc sống cao hơn thì nên cân nhắc đến những khu vực khác.

Thứ hai, khi bạn sống ở những khu dân cư thưa thớt, an ninh và môi trường không tốt sẽ khiến ngôi nhà bị mất giá sau khi chuyển đến. Như vậy, đây là một khoản đầu tư thô lỗ, hãy cân nhắc cẩn thận.

4. Phía trước nhà bị chắn ánh sáng

Một ngôi nhà bị coi là có phong thủy xấu khi phía trước bị công trình lớn hoặc cây cổ thụ che khuất, ngăn ánh sáng tự nhiên lọt vào. Ngoài ra, nếu xung quanh có cột điện, góc nhọn hoặc con đường lớn đâm thẳng vào cửa, ngôi nhà sẽ phạm thế “ám tiến sát” – được cho là mang lại nhiều xui rủi. Những yếu tố này khiến không gian sống thiếu sáng, khí âm tích tụ, lâu dần dễ khiến tinh thần gia chủ sa sút, công việc trắc trở.

Dù các căn nhà kiểu này thường có giá bán rẻ nhưng người mua có kinh nghiệm vẫn tránh xa. Với những người hạn chế về tài chính, nếu buộc phải lựa chọn, họ thường cải tạo không gian, bố trí cây xanh hoặc lắp đặt vật liệu cách âm để giảm tác động.

5. Nhà ở các khu tập thể cũ lâu đời

Nhiều người có tài chính hạn hẹp nhưng vẫn muốn sống trong khu vực nội thành để thuận tiện đi lại nên đã chọn mua nhà tập thể cũ và tìm cách cải tạo, cơi nới cho phù hợp với nhu cầu.

Ảnh minh hoạ: internet

Tuy nhiên, loại hình nhà ở này tuy đã được tu sửa nhiều lần nhưng do thời gian xây dựng đã lâu nên tổng thể bên trong đã xuống cấp hoàn toàn. Sống trong một ngôi nhà như vậy không những tiện nghi không cao mà còn tiềm ẩn những rủi ro nhất định về an ninh trật tự.

Các chuyên gia cho rằng, yếu tố phong thủy và môi trường sống không chỉ dựa trên niềm tin mà còn có nhiều cơ sở thực tiễn. Nhà ở vị trí xấu không chỉ gây bất tiện về sinh hoạt, an toàn mà còn khiến giá trị tài sản giảm theo thời gian.

Người giàu thường sẵn sàng chi trả nhiều hơn để chọn được vị trí tốt, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ giá trị và dễ thanh khoản. Trong khi đó, người thu nhập thấp nên cân nhắc kỹ, tránh ham rẻ mà chọn phải những ngôi nhà có địa thế bất lợi.