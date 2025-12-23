Loại cây mang lại may mắn và phúc lộc, người Việt hay trồng làm hàng rào: Từ rễ tới hoa đều là thuốc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ít ai biết loại cây được người Việt trồng làm hàng rào bấy lâu nay vừa có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy, vừa được dùng làm thuốc.

Dâm bụt là loại cây rất quen thuộc đối với người dân của khắp các vùng miền Việt Nam. Loại cây này thường được trồng làm hàng rào ở nhà riêng, các khu dân cư, công viên hoặc khu vui chơi. Dâm bụt có tán lá bền, xanh mướt quanh năm, hoa nở rực rỡ nhiều màu. Ngày nay, ngoài các giống truyền thống, dâm bụt còn có nhiều dòng được lai tạo như dâm bụt lùn, dâm bụt cánh kép, dâm bụt Thái,...

Ý nghĩa phong thủy của cây dâm bụt

Cây hoa dâm bụt (Ảnh minh họa).

Tưởng chỉ là loại cây hàng rào tầm thường nhưng dâm bụt lại có ý nghĩa cực tốt đẹp trong phong thủy. Theo tạp chí Việt Nam Hương Sắc , dâm bụt là biểu tượng may mắn trong phong thủy và văn hóa Á - Âu. Loại cây này được cho là có thể mang lại phúc lộc, bình an, tạo sinh khí tốt cho gia đình.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, dâm bụt rất được coi trọng. Ví như người Trung Quốc coi hoa dâm bụt là biểu tượng của sự kiêu sa và danh tiếng. Trong khi đó ở Bắc Mỹ, dâm bụt tượng trưng cho người phụ nữ hoàn hảo. Hoa dâm bụt là Quốc hoa của Malaysia. Tại Hawaii, hoa dâm bụt vàng là biểu tượng của hòn đảo xinh đẹp này, mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc và sự thuần khiết.

Tại Việt Nam, dâm bụt còn có những tên gọi khác như râm bụt, dâng bụt, hồng bụt, bông lồng đèn, xuyên cân bì, phù tang…

Từ rễ tới hoa đều được dùng làm thuốc

Một số loại hoa dâm bụt (Ảnh minh họa).

Bên cạnh những ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy, dâm bụt còn được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh từ thời cổ đại. Từ rễ, lá tới hoa của loài cây này đều có giá trị dược lý.

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, hoa và lá dâm bụt là nguồn dược liệu tự nhiên giàu hoạt chất sinh học có tác dụng chống oxy hóa như flavonoid, alkaloid, beta-caroten. Bên cạnh đó là chất nhầy và nhóm vitamin gồm B1, B2, C…. Ngoài ra, trong cây còn ghi nhận sự hiện diện của một số hợp chất khác như sterol, cyclopropenoid và hentriacontan.

Nhờ thành phần dược lý phong phú, dâm bụt được cho là có tác dụng:

  • Giảm cholesterol máu
  • Hạ huyết áp
  • Kiểm soát đường huyết
  • Tăng cường miễn dịch
  • Chống oxy hóa, chống lão hóa
  • Giảm nguy cơ bệnh tim mạch
  • Kích thích mọc tóc, giảm rụng tóc
  • Hỗ trợ cải thiện tâm trạng
  • Giúp làm lành vết thương
  • Bảo vệ da trước tác hại tia UV

Trong Đông y, dâm bụt có vị ngọt hơi đắng, nhớt, tính bình, quy vào kinh thận. Các bộ phận của cây được dùng trong các bài thuốc thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc, sát trùng, lợi tiểu và cố tinh.

Dù dâm bụt được sử dụng rộng rãi trong dân gian và có nhiều lợi ích sức khỏe, việc dùng dâm bụt làm thuốc vẫn cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc người có chuyên môn y tế, đặc biệt với người đang mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc điều trị.

Với trà hoa dâm bụt, các tài liệu y học cho thấy thức uống này được coi là an toàn khi sử dụng ở mức vừa phải, khoảng 2 - 4 tách mỗi ngày, hoặc dùng với lượng phù hợp trong chế biến thực phẩm.

Việc lạm dụng hoặc tự ý dùng liều cao trong thời gian dài có thể tiềm ẩn rủi ro, vì vậy không nên coi dâm bụt như thuốc điều trị thay thế cho hướng dẫn y khoa chính thống.

