CEO chi hơn 36 tỷ đồng xây biệt thự báo hiếu cha mẹ: Không gian sang trọng, hiện đại nhưng vẫn đậm hồn quê

Theo Baijiahao, năm 2024, Tổng giám đốc điều hành STO Express, ông Đặng Đức Canh, đã khiến dư luận xôn xao khi xây tặng cha mẹ một căn biệt thự trị giá hơn 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng) tại quê nhà Nghĩa Ô, Trung Quốc. Ngôi nhà không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời tri ân gửi tới đấng sinh thành – những người đã vất vả nuôi ông khôn lớn.

Từ xa nhìn lại, căn biệt thự nổi bật với tường cao, cổng vòm lớn, khoảng sân rộng lát gạch sạch sẽ. Bên trong là không gian hòa trộn giữa sự sang trọng của kiến trúc hiện đại và nét mộc mạc của một ngôi nhà cổ. Phòng khách rộng thoáng với trần cao, nội thất gỗ bóng loáng. Các ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, dẫn tầm mắt ra khu vườn xanh mướt phía ngoài.

Đặc biệt, căn bếp vẫn được thiết kế giữ nguyên vẻ giản dị như bao gian bếp quê với chiếc bếp lò đun củi, chiếc chạn gỗ cũ kỹ, mùi khói và hương gạo mới như gợi về ký ức tuổi thơ. Sự kết hợp này tạo nên cảm giác ấm cúng, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Dù giàu sang đến đâu cũng đừng quên cội nguồn.”

Sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng nông thôn Nghĩa Ô, ông Đặng chưa học hết cấp 2 đã rời quê đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Cuối những năm 1990, khi kinh tế hàng hóa nhỏ ở Nghĩa Ô bắt đầu phát triển, ông gia nhập công ty chuyển phát Zhejiang Shentong Express.

Bằng sự chăm chỉ, tinh thần dám nghĩ dám làm và nhạy bén với thời cuộc, ông Đặng nhanh chóng thăng tiến, từ quản lý các chi nhánh nhỏ đến quản lý nhiều khu vực, mang về hàng chục triệu NDT doanh thu cho công ty.

Sau năm 2000, khi thương mại điện tử và logistics bùng nổ ở Trung Quốc, ông mở rộng quy mô công ty ở nhiều thành phố, nhanh chóng tích lũy khối tài sản lớn. Năm 36 tuổi, tài sản cá nhân của đã vượt 100 triệu NDT (hơn 365 tỷ đồng). Ông được mệnh danh là “Huyền thoại chuyển phát nhanh Nghĩa Ô”.

Dù được con trai tặng căn biệt thự xa hoa, cha mẹ ông vẫn giữ nếp sống đơn giản, bình dị ở nông thôn như: làm ruộng, nuôi gà,… Những tiện nghi hiện đại dường như không thay đổi lối sống mộc mạc ấy. Hình ảnh người cha lom khom tưới vườn, người mẹ nhóm bếp đun nồi nước giữa gian bếp quê khiến nhiều người cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Khi hình ảnh căn biệt thự lan truyền trên mạng, không ít ý kiến đặt câu hỏi: liệu khoản tiền khổng lồ xây nhà có thực sự phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi? Với nhiều bậc cha mẹ ở nông thôn, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là bữa cơm ấm cúng và sự sum vầy của con cháu.

Trước những ý kiến trái chiều, ông Đặng chỉ nói ngắn gọn: “Bố mẹ tôi đã vất vả cả đời vì tôi. Tôi sẽ dành cho họ những gì tốt nhất có thể.”

Theo chia sẻ, vợ ông Đặng cũng tham gia thiết kế căn biệt thự. Họ khéo léo dung hòa yếu tố hiện đại và nét quê – minh chứng cho sự đồng lòng, gắn kết trong gia đình mà ông coi là nền tảng thành công.

Ngoài việc xây biệt thự, ông Đặng còn đóng góp cho quê hương: tài trợ làm đường, xây công trình công cộng, tạo việc làm cho dân làng. Giống nhiều doanh nhân thành đạt khác, ông coi việc đền ơn quê hương là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào.

Câu chuyện của vị CEO Trung Quốc không chỉ truyền cảm hứng về ý chí vươn lên, mà còn gợi nhắc về giá trị gia đình và cội nguồn. Sự tinh tế trong thiết kế hay giá trị vật chất không thể thay thế cho tình cảm và sự đồng hành dành cho cha mẹ. “Dù giàu sang đến đâu, gia đình vẫn là nơi gắn kết quan trọng nhất” – đó là thông điệp đọng lại sau câu chuyện của vị CEO này.