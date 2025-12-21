Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games

21-12-2025 - 12:02 PM | Lifestyle

Phí Thanh Thảo "đốt mắt" fan bằng những tấm hình cực nóng bỏng.

Sau khi khép lại kỳ SEA Games 33 với 2 tấm HCV danh giá, nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích thi đấu ấn tượng mà còn khiến cộng đồng mạng sốt rần rần khi bất ngờ tung ra bộ ảnh với phong cách cực kỳ táo bạo và cuốn hút.

Trong loạt hình vừa đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, Phí Thanh Thảo xuất hiện với phong cách hoàn toàn khác hình ảnh giản dị, tập trung cao độ thường thấy trên trường bắn. Nữ xạ thủ lúc này diện outfit ánh bạc ôm sát, thiết kế cắt xẻ tinh tế giúp tôn trọn vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng vóc dáng cân đối. Từng khung hình đều toát lên thần thái tự tin, mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ.

Điểm khiến netizen đặc biệt chú ý chính là body quá "cháy" của Phí Thanh Thảo. Không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng với ánh mắt sắc sảo và những động tác dứt khoát, nữ xạ thủ đã đủ khiến người xem "đổ gục". Nhiều bình luận cho rằng vóc dáng của cô là minh chứng rõ nhất cho chế độ tập luyện nghiêm túc và kỷ luật cao độ của một VĐV đỉnh cao.

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 1.

Phí Thanh Thảo khoe body cực "cháy" mới đây (Ảnh: FBNV)

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 2.

Trước đó tại SEA Games, Phí Thanh Thảo được ưu ái gọi là "nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam" bởi nhan sắc xinh đẹp nổi bật, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn. Cô nàng hội tủ đủ yếu tố để trở thành gương mặt viral trên MXH, vừa có thành tích xuất sắc vừa sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt cá tính. Sau giải đấu, Phí Thanh Thảo liên tục trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi bảng vàng thành tích mà còn vì phong cách ngày càng tự tin, hiện đại.

Bộ ảnh lần này được xem như một cách Phí Thanh Thảo thể hiện một khía cạnh khác của bản thân sau hành trình thi đấu căng thẳng. Đồng thời cho thấy hình ảnh của một nữ VĐV thế hệ mới: mạnh mẽ trên sân đấu, cuốn hút ngoài đời thường. Không quá lời khi nói rằng, sau SEA Games, cái tên Phí Thanh Thảo đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn - không chỉ bởi những phát bắn chính xác, mà còn bởi visual và thần thái "đỉnh của chóp".

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 3.

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 4.

Phí Thanh Thảo trên trường bắn cực nghiêm túc

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 5.

Dáng vẻ cực ngầu của nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games 33

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 6.
Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 7.
Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games - Ảnh 8.

Đời thường Phí Thanh Thảo mang năng lượng cực cá tính (Ảnh: FBNV)

Trường Giang đối đầu trực tiếp với Trấn Thành

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

