Hương Tràm phản ứng khi Trấn Thành cảnh báo sẽ bị AI phơi bày bí mật đời tư cho công chúng

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay như Hương Tràm, Bảo Anh, LyLy, Vương Anh Tú, Mai Tiến Dũng.



Đây cũng là lần hiếm hoi Hương Tràm tham gia một gameshow truyền hình kể từ sau khi đi Mỹ về. Trấn Thành vừa thấy Hương Tràm đã thốt lên: "Lâu lắm tôi mới được gặp Hương Tràm. Dạo này Hương Tràm đẹp quá!".

Hương Tràm

Hương Tràm khiêm tốn đáp: "Trấn Thành khen tôi đẹp thì tôi không dám nhận nhưng thời gian này tôi hiền lành hơn, bình yên hơn.

Cuộc sống tôi dạo này ổn định. Đối với tôi thì cuộc sống hiện tại cân bằng hơn rất nhiều. Điều đó giúp tôi có sức bền với nghề để đi đường dài hơn. Tôi thấy mình hiện tại rất nhiều năng lượng và sẵn sàng để cống hiến bất cứ lúc nào".

Trấn Thành đồng cảm: "Tôi cũng hi vọng có một sân khấu nào đó để Hương Tràm được cống hiến hết hình, trổ tài hết giọng hát đúng với năng lực của Tràm. Tôi muốn hỏi Hương Tràm một câu, nếu AI nhái Hương Tràm thì bạn nghĩ điều gì đặc biệt trong con người bạn mà AI không thể nhái được?".

Hương Tràm tự tin: "Tôi nghĩ có thể AI sẽ không nhái được tôi hát dân ca". Nói rồi, Hương Tràm cất giọng hát một đoạn dân ca ngọt ngào, mùi mẫn khiến ai cũng phải nổi da gà.

Trấn Thành nghe xong phải thốt lên: "Tôi không ngờ Hương Tràm lại có góc độ âm nhạc này, quá hay. Tôi bất ngờ quá".

Trấn Thành

Tiếp đó, Trấn Thành dọa: "Tôi cảnh báo cho các bạn, hôm nay AI sẽ giả dạng các bạn, đánh cắp các thông tin bí mật về đời tư, tình yêu, khoảnh khắc, gia đạo của các bạn và phơi bày ra cho công chúng, tố giác những điều thầm kín các bạn đã giấu".

Hương Tràm nghe vậy liền thốt lên: "Oh my God". Và quả nhiên, Hương Tràm chính là người đầu tiên bị AI đóng giả khiến cô vô cùng bất ngờ: "Ngươi là ai?".

Sau 5 năm vắng bóng để theo đuổi việc học tại Mỹ, sự trở lại của Hương Tràm đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong làng nhạc Việt.

Nữ ca sĩ tái xuất với một hình ảnh mới mẻ: đằm thắm, sâu sắc và mang tư duy âm nhạc hiện đại, phóng khoáng hơn sau thời gian dài trải nghiệm văn hóa phương Tây.

Giọng hát của "Em gái mưa" ngày nào giờ đây không chỉ nội lực mà còn đầy sự tinh tế, phản chiếu những chiêm nghiệm của một người phụ nữ trưởng thành. Dù thị trường âm nhạc đã có nhiều thay đổi, sức hút của Hương Tràm vẫn không hề thuyên giảm khi các đêm diễn của cô luôn chật kín khán giả. Sự trở lại này không chỉ là một chuyến "về nhà" đơn thuần, mà còn là khởi đầu cho một chương mới đầy bản lĩnh và sáng tạo trong sự nghiệp của cô. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục khẳng định vị thế "tiểu Diva" bằng những dự án đột phá trong tương lai gần.