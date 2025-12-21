Không ai dám cưới mỹ nhân nghìn tỉ này: Nghe “giai thoại” đuổi 20 người giúp việc mà toát mồ hôi

Lý Băng Băng là đại hoa đán, biểu tượng sắc đẹp và thành công của Cbiz. Không chỉ có sự nghiệp vươn tầm quốc tế, cô còn là bà chủ quyền lực của công ty giải trí Hòa Tụng, nắm trong tay nhiều nghệ sĩ vừa tài sắc, vừa nổi tiếng. Đa số nghệ sĩ dưới trướng đại hoa đán Trung Quốc hiện tại đều là tên tuổi nổi bật, được săn đón trong showbiz, điển hình là "mỹ nữ đẹp chấn động thế gian" Châu Dã.

Với 1 người đứng trên đỉnh hào quang như Lý Băng Băng, số người theo đuổi cô là không thể đếm xuể. Tuy nhiên, minh tinh Vua Kung Fu lại được xem là 1 trong những người đẹp lận đận tình duyên nhất showbiz Trung Quốc. Trải qua ít nhất 4 cuộc tình dang dở, nữ diễn viên tuyên bố không có kế hoạch lấy chồng, sinh con và sẽ để lại gia sản kếch xù của mình cho các cháu. Không ít cư dân mạng tò mò tại sao Lý Băng Băng - một người xinh đẹp, danh tiếng và giàu có - đến nay vẫn độc thân. Theo tờ 163 nhận định không phải không ai muốn cưới Lý Băng Băng mà là không ai dám cưới này vì cô quá xuất chúng và hoàn hảo. Không chỉ vậy, Lý Băng Băng còn là người kỹ tính, khó chiều trong cuộc sống với loạt "giai thoại" ai nghe qua cũng toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Lý Băng Băng vẫn độc thân ở tuổi 52 khiến nhiều người yêu mến cô trăn trở. Ảnh: Weibo

G iàu, độc lập đến mức không cần dựa dẫm đàn ông

Lý Băng Băng sinh năm 1973, có sự nghiệp riêng thành công với nhiều tác phẩm đình đám như Vua Kung Fu, Tuyết hoa và mật phiến, Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên, Cá mập siêu bạo chúa 2: Vực sâu, Chung Quỳ phục ma: Tuyết Yêu ma linh... Nữ diễn viên được xếp vào nhóm minh tinh hàng đầu ở Trung Quốc là "Tứ đán, song Băng". Trong đó, Tứ đán gồm Chương Tử Di , Châu Tấn, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi; Song Băng gồm Lý Băng Băng và Phạm Băng Băng.

Năm 2018, Lý Băng Băng lui về làm công tác hậu trường, thành lập công ty giải trí Hòa Tụng để lăng xê nghệ sĩ. Ngoài ra, cô còn cùng bạn thân là tài tử Nhậm Tuyền, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giáo dục, công nghệ, dược phẩm, trang sức . Giới truyền thông Hoa ngữ gọi ngôi sao Vua Kung Fu là "người đàn bà thép".

Theo tờ Sina, Lý Băng Băng ước tính sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu USD (hơn 2.633 tỷ đồng) . Cô được xem là "triệu phú ngầm" ở showbiz Trung Quốc. Gara của Lý Băng Băng có nhiều ô tô hạng sang như Bugatti Veyron, Pagani Zonda, Mercedes-Benz..., trông không khác gì t riển lãm ô tô nhỏ. Về bất động sản, Lý Băng Băng sống ở biệt thự có giá 70 triệu NDT (hơn 242 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ diễn viên rất kín tiếng, không hề phô trương sự giàu có hay khoe khoang về cơ ngơi của mình.

Lý Băng Băng sở hữu khối gia sản kếch xù. Ảnh: Weibo

Do đã ngoài 50 tuổi, nhưng chưa có tổ ấm riêng và có con, Lý Băng Băng đã lập di chúc sớm để phân chia tài sản. Theo đó, nữ diễn viên hạng S quyết định để lại toàn bộ gia sản của bản thân cho hai cháu ruột - con của em gái Lý Tuyết.

Lý Băng Băng có mối quan hệ gắn bó và rất yêu thương em gái Lý Tuyết. Lý Tuyết là 1 người rất xuất sắc, từng làm quản lý xây dựng chiến lược phát triển giúp chị gái vươn tầm đại hoa đán trong showbiz Trung Quốc. Do đó, Lý Băng Băng yêu thương con của em gái như con ruột mình.

Minh tinh quyết định để lại tài sản của mình cho 2 cháu ruột. Ảnh: Weibo

Mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, có 1.001 yêu sạch ai nghe cũng xỉu ngang

Theo tờ Sohu, Lý Băng Băng là người rất khó tính và khắt khe. Cô bị ám ảnh với sự sạch sẽ. Trong chương trình Hướng Về Cuộc Sống, nữ diễn viên cho biết cô từng đuổi 20 người giúp việc trong 3 năm vì không ai đảm bảo đúng yêu cầu về vệ sinh do cô đặt ra. Minh tinh chia sẻ cô sẵn sàng trả mức lương 100.000 NDT/tháng (hơn 372 triệu đồng) cho người giúp việc khiến cô hài lòng. Tuy nhiên, không ai trụ được lâu dài.

Lý Băng Băng cho biết cô luôn yêu cầu người giúp việc rửa rau trong ngày đầu đến nhà. Bên cạnh người chỉ rửa 1-2 nước không sạch, có người rửa 8 lần liên tục, vò lau từng lá rau vẫn bị cô từ chối. Nguyên nhân là nữ diễn viên muốn mọi người phải đeo găng tay, rửa bằng nước muối và luộc rau qua nước sôi. "Rửa rau cho dù có rửa nước muối đi nữa mà không đeo găng tay, dù có rửa bao nhiêu lần thì mầm bệnh trên tay vẫn có thể truyền sang rau. Ngoài ra, sau khi rửa rau sạch sẽ thì cần nấu chín luôn, bởi vì rau lâu trong không khí thì chẳng khác nào chưa từng được rửa qua" , Lý Băng Băng nói.

Nữ diễn viên trả lương cho giúp việc đến 372 triệu đồng, nhưng không ai chịu nổi cô. Ảnh: Weibo

Ở show Hướng Về Cuộc Sống, Lý Băng Băng từng khó chịu ra mặt khi chứng kiến nam ca sĩ Henry Lau rửa bát không đúng ý mình. Đợi đến khi Henry Lau rửa xong, minh tinh hàng đầu lặng lẽ bê hết chén bát, đũa muỗng nồi niêu đi rửa lại bằng nước muối.

Không chỉ vậy, Lý Băng Băng còn yêu cầu khách tới nhà phải mang bọc giày trước khi bước vào căn hộ của cô. Cô cũng không cho phép khách ngồi trực tiếp xuống sofa mà phải ngồi trên 1 tấm đệm riêng. Về sau do bị than phiền và mếch lòng nhiều người, Lý Băng Băng phải mua hẳn 1 chiếc ghế dành riêng cho khách. Với các khách nữ, minh tinh này cũng yêu cầu họ phải buộc tóc gọn gàng, không được để tóc bù xù lòa xòa khi vào nhà.

Nữ diễn viên cũng là người có tính cách kỷ luật cao khi mỗi ngày cô đều phải tập thể thao, ăn rau củ luộc, uống hai cốc nước ấm và đặc biệt là luôn chải tóc 300-400 lần để giữ sắc vóc. Nhiều cư dân mạng cho biết ai sống cùng Lý Băng Băng hẳn là sẽ rất áp lực, không thể nào chịu nổi chứng "cuồng" sạch sẽ và sự khó tính của cô.