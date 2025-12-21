Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025

21-12-2025 - 08:46 AM | Lifestyle

Vượt qua 71 thí sinh, đại diện Mỹ - Yolina Lindquist đã xuất sắc chạm tay tới danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Miss Cosmo 2025.

Chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra vào tối 20/12 tại TP.HCM với màn tranh tài của 71 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ. Chiến thắng thuộc về người đẹp Yolina Lindquist đại diện nước Mỹ. Danh hiệu Á hậu được trao cho đại diện Philippines. Đây là kết quả nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả.

Ngay từ khi bước vào cuộc thi, Yolina Lindquist đã là cái tên nổi bật. Ngay trước chung kết, cô là gương mặt được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán sẽ đăng quang.

Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025.

Tân hoa hậu cao 1,74 m, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.

Nàng hậu là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân.

Vẻ gợi cảm của tân hoa hậu.

Đại điện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân ở Top 10 chung cuộc. Tại cuộc thi năm nay, Phương Linh được đánh giá là một trong số những gương mặt nổi bật của khu vực châu Á.

Trên mạng xã hội, đại diện chủ nhà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thân thiện bên các thí sinh khác. Từ các video bắt trend, những phút giây ngẫu hứng trên hành lang khách sạn, đến các cuộc trò chuyện giản dị khi di chuyển, cô đều thể hiện sự cởi mở, gần gũi, nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế.

Phương Linh dừng chân ở Top 10.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam) . Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng “Line2Life”, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực.

